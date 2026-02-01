* Bài đăng của tác giả "Mẹ đảm" trên trang QQ (Trung Quốc):

Kỳ nghỉ Tết là thời điểm của những cuộc tụ tập: bạn học, đồng nghiệp, họ hàng luân phiên gặp gỡ, tạo nên bầu không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp.

Trong một buổi họp lớp gần đây, tôi cứ ngỡ tiêu điểm của mọi câu chuyện sẽ đổ dồn vào những "siêu sao học đường" năm xưa. Nhưng thật bất ngờ, nhân vật trung tâm lại là một người hoàn toàn khác.

Đó là một cậu bạn mà ngày xưa thành tích học tập chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn bị gắn mác là "nghịch ngợm". Vừa xuất hiện, cậu ấy đã thu hút mọi ánh nhìn bởi bộ vest lịch lãm, cách nói chuyện hào sảng và phong thái tự tin, điềm đạm của một người dày dặn kinh nghiệm. Vừa ngồi xuống, cậu đã cười bảo: "Mọi người đừng khách sáo, bữa này mình bao, lát nữa chúng ta đi tăng hai karaoke, hiếm khi mới tụ tập đông đủ thế này phải chơi cho tới bến".

Cái kết bất ngờ của những "học sinh cá biệt"

Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn cả là ngay cả những "học bá" đỉnh nhất năm xưa cũng chủ động đến mời rượu cậu ấy với thái độ đầy tôn trọng và ngưỡng mộ.

Sự tương phản này khiến không ít bạn bè phải xì xào bàn tán: "Ngày xưa cậu ta toàn đứng thứ mười mấy, có khi tụt xuống tận hạng hai mươi, sao giờ lại phất lên như thế?" . Không chỉ vậy, nhiều người nhận ra rằng những bạn hiện đang có sự nghiệp ổn định nhất phần lớn đều là những người có học lực mức khá, chứ không phải nhóm đứng đầu lớp.

Thực tế này khiến chúng ta phải suy ngẫm, và cũng khiến nhiều bậc phụ huynh bắt đầu tự vấn: Liệu điểm số có phải là thước đo duy nhất để đánh giá sự ưu tú của một đứa trẻ?

01. Xã hội là một "hệ tham chiếu" đa chiều

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ những đứa trẻ học giỏi nhất mới có thể thành công. Nhưng thực tế thường ngược lại.

Những đứa trẻ có học lực trung bình khá thường sở hữu khả năng học tập ổn định, đồng thời không bị gò bó trong một hệ thống đánh giá duy nhất là điểm số. Nhờ vậy, các em có xu hướng phát triển đa dạng các kỹ năng khác.

Môi trường xã hội hoàn toàn khác với trường học:

- Trường học nhìn vào con số: Chỉ cần chăm chỉ luyện đề và ghi nhớ là có thể đạt điểm cao.

- Xã hội nhìn vào thực lực tổng hợp: Để đứng vững trong môi trường phức tạp, con người cần khả năng quan sát, thích nghi, giao tiếp và kỹ năng thiết lập các mối quan hệ.

Những năng lực này không thể có được qua việc giải bài tập, mà hình thành từ sự trải nghiệm thực tế. Những đứa trẻ "hạng trung" thường tiếp xúc với nhiều người hơn, trải qua nhiều chuyện hơn trong quá trình trưởng thành, từ đó rèn luyện được chỉ số EQ và khả năng ứng biến linh hoạt.

02. Khả năng phục hồi: Từ cạnh tranh đơn lẻ đến cuộc chơi đa năng

Khi bước từ ghế nhà trường ra ngoài xã hội, trẻ chuyển từ cuộc đua đơn nhất sang cuộc cạnh tranh đa chiều.

Tại trường học, điểm số có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Nhưng ở đời, quản trị cảm xúc và kỹ năng giải quyết vấn đề mới là yếu tố then chốt.

- Học bá: Đôi khi quen với việc làm việc độc lập và khó chấp nhận thất bại, dễ rơi vào hụt hẫng khi gặp khó khăn thực tế.

- Học sinh khá: Vì đã từng trải qua những thăng trầm trong điểm số, các em thường có "độ lì" và tâm lý vững vàng hơn. Sự linh hoạt và khả năng bao dung trước những thay đổi giúp các em dễ dàng thích nghi với môi trường phức tạp.

03. Cha mẹ nên tập trung vào đâu để con đi xa hơn?

Câu trả lời không quá phức tạp, quan trọng là những điểm cốt lõi mà chúng ta thường bỏ qua:

- Trí tuệ cảm xúc (EQ): Điểm cao là tấm vé thông hành, nhưng EQ mới là thứ giúp con nắm bắt cơ hội. Hãy khuyến khích con giao tiếp, bày tỏ quan điểm và tham gia các hoạt động tập thể để tăng cường sự thấu cảm.

- Tầm nhìn và bản lĩnh: Tầm nhìn quyết định tầm cao. Hãy để con đọc nhiều hơn, đi du lịch nhiều hơn và tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau. Khi đứa trẻ có một "thế giới quan" rộng mở, chúng sẽ không bị gục ngã trước những khó khăn nhỏ nhặt.

- Tâm lý ổn định: Giáo dục hiệu quả nhất là dạy trẻ biết chấp nhận kết quả và tiếp tục nỗ lực. Tâm lý càng vững, nội lực càng bền bỉ để tiến xa trong tương lai.

Thành tích học tập xuất sắc chắc chắn mang lại lợi thế khởi đầu, nhưng thứ thực sự quyết định tương lai lại là tâm thế, năng lực thực tế và tầm vóc tâm hồn. Một đứa trẻ có năng lực tổng hợp tốt, dù điểm khởi đầu ở đâu, cũng sẽ tìm thấy con đường dẫn đến thành công của riêng mình.

Còn bạn, bạn quan tâm đến điểm số của con hay chú trọng vào năng lực thực tế nhiều hơn?