Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, dòng du khách không chỉ đổ về Vũng Tàu, đảo Phú Quý hay Huế mà còn khiến phố cổ Hội An rơi vào tình trạng quá tải.

Từ chiều tối 30/4, hàng loạt tuyến phố đi bộ trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thái Học, Phan Châu Trinh… đều chật kín người. Nhiều thời điểm, du khách gần như phải “nhích từng bước” giữa dòng người dày đặc.

Không chỉ các tuyến phố, các dịch vụ du lịch cũng rơi vào cảnh tấp nập. Tại điểm bán vé ghe trên sông Hoài, du khách xếp hàng dài chờ đến lượt. Các cửa hàng lưu niệm, nhà hàng, chợ đêm… đều ghi nhận lượng khách tăng đột biến so với ngày thường.

Dòng người ở phố cổ Hội An chật kín đến nỗi muốn tìm một chỗ thoáng để chụp ảnh cũng khó.

Trong khi khu phố cổ đông nghẹt, mới đây một nữ du khách lại gây chú ý khi chia sẻ trải nghiệm tại một địa điểm chỉ cách trung tâm khoảng 3 km nhưng mang không khí hoàn toàn trái ngược. Đoạn video ghi lại khung cảnh đồng lúa chín vàng, gió thổi hiu hiu, một vài du khách nước ngoài nằm đọc sách, tận hưởng không gian yên tĩnh; phía xa là hình ảnh người dân dắt thú cưng đi dạo.

Chỉ cách khoảng 3km nhưng nơi đây có khung cảnh bình yên, trái ngược hoàn toàn với phố cổ Hội An.

Dưới phần bình luận, nhiều người cho rằng đây là lựa chọn hợp lý khi tránh được cảnh chen chúc, đồng thời vẫn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp đặc trưng của miền quê Việt Nam: hương lúa chín thoang thoảng, không khí mát lành và tầm nhìn thoáng đãng. Tuy nhiên, khung cảnh này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, bởi sau ít ngày, lúa sẽ được thu hoạch.

Địa điểm xuất hiện trong video được xác định là Roving Chillhouse - quán cà phê nổi tiếng với view ruộng lúa. Quán được thiết kế theo phong cách mộc mạc với chất liệu gỗ, mây, tre, nứa; không gian ngoài trời rộng rãi, bàn ghế bố trí giữa sân cỏ xanh. Đặc biệt, vị trí nằm giữa cánh đồng lúa bạt ngàn giúp nơi đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng, nhất là vào mùa lúa chín vàng.

Vì vậy, nếu có dịp đến Hội An, bên cạnh việc khám phá phố cổ, du khách có thể cân nhắc ghé thăm những không gian “trốn đông” như vậy để tận hưởng một góc rất khác - yên bình và đậm chất làng quê.