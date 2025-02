Với nhiều người, giờ đây kỳ nghỉ Tết đã chính thức khép lại. Người người nhà nhà trở lại cuộc sống bình thường với biết bao nỗi trăn trở, lo âu về cơm áo gạo tiền. Trên mạng xã hội, những băn khoăn về công việc và thu nhập cũng được rần rần chia sẻ sau khi guồng quay làm việc trở lại.

Mắc kẹt với lương 20 triệu/tháng

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức quản lý tài chính, một người mẹ đã trải lòng về mức lương 20 triệu/tháng. Cô lo sợ vì mức lương không đủ sống, nhưng lại không có đủ dũng khí để chuyển sang hướng đi mới. Tâm sự của cô nàng này khiến ai nấy cũng chạnh lòng.

"Em đầu 3 rồi, hiện đơn thân nuôi 2 bé. Mức lương của em trên dưới 20 triệu. Nhiều thì không nhiều, ít thì không ít. Vì cũng đủ cho 3 mẹ con. Đứa lớn học lớp 2, nhỏ 3 tuổi. Tiền học của cháu lớn 2,5 triệu, cháu nhỏ 6 triệu. Lý do vì cháu nhỏ giao tiếp không ổn lắm nên em quyết định cho học can thiệp. 1 tháng học hành, ăn uống, điện, nước, mạng, xăng xe chi tiêu mất khoảng 15-17 triệu. Em có đang nợ, nhưng em xoay sau trả được. Tiền này là do mua nhà còn nợ.

Nhưng vấn đề là em đang làm công việc văn phòng liên quan đến kỹ thuật, nhưng em lại không xuất thân từ kỹ thuật. Do làm lâu nên tiếc cứ theo mãi chứ không đam mê gì. Càng ngày lớp trẻ càng giỏi, tư duy kỹ thuật em không tốt, càng làm càng thấy chán và cảm giác mình sắp bị đào thải đến nơi rồi. Em chỉ biết tiếng Anh thôi. Giờ bỏ tìm việc khác thì không kiếm việc nào lương ổn như công việc hiện tại. Mà làm thì vì không có động lực nên chỉ mong hết giờ rồi về. Và em nghĩ chẳng tổ chức nào muốn giữ người nào mình vừa phải trả lương cao, làm lại không nhiều đột phá như giới trẻ. Nhận đội mới ra trường đào tạo 1 thời gian là được. Em cũng không thể tăng ca sau 6h giờ được vì nhà chỉ có 3 mẹ con, bà ngoại mất rồi.

Ngày nào cũng muốn kiếm 1 công việc ổn định nhưng có thêm thời gian cho con. Chứ 1 mình, xoay công việc rồi 2 đứa, em kiệt sức", cô nàng viết.

Ảnh minh hoạ

Bên dưới bài đăng nhiều người đã dành sự đồng cảm cho câu chuyện của cô nàng. Họ cũng dành lời khuyên để cô cải thiện những vấn đề liên quan đến thu nhập và công việc của mình.

Một số bình luận bên dưới bài đăng:

- "Năm nay khó khăn lắm em. Cố gắng thêm rồi tính dần. Con lớn hơn cũng sẽ đỡ ốm hơn. Khi tìm được đam mê và đủ điều kiện theo đuổi thì hẵng bỏ việc hiện tại. May mắn là đã có nhà ở, cố gắng 2-3 năm hết nợ, con thứ hai vào lớp 1 thì thay đổi sau em ạ".

- "20 triệu cũng không phải ít, giờ rẽ sang 1 chuyên ngành khác là bạn phải học lại từ đầu, bắt đầu với con số 5-7 triệu/tháng. Lúc đó bạn lại muốn quay lại cũng không còn cơ hội. Bạn hỏi xem ngoài kia có bao nhiêu người họ thực sự yêu thích công việc của họ? Tất cả cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền mà cố gắng thôi. Bạn không tham lam mà bạn có vẻ còn mơ mộng về cuộc sống chứ chưa nhận thức đúng thực tế. Mình 30 tuổi, lương có hơn chục triệu cũng còn phải cố bám nè, giờ kinh tế sau dịch bệnh còn nhiều khó khăn, cố làm tích góp 3-5 năm nữa xem tình hình đi bạn".

- "Giữ việc hiện tại ạ. Bây giờ kiếm việc khó lắm ạ. Bán thêm online kiếm thêm thu nhập ạ".

- "Bạn nên tìm thêm một việc làm ngoài giờ để tăng thu nhập, không nên bỏ việc hiện tại nhé. Cố gắng khai thác các mối quan hệ hiện tại thật tốt để tăng thu nhập nếu có thể".

- "Em đang làm tự do, bán hàng online từ 2017.Cá nhân em ở nhà chăm lo con cái nhà cửa, nhưng thực sự phải biết sắp xếp thời gian và phải có nền sẵn rồi (như e đã làm từ lâu) thì mới ok chứ bây giờ bán online cũng cạnh tranh lắm, nên không chăm chịu khó tìm hiểu thì thực sự cũng rất dễ nản và cũng sẽ bị đào thải nhanh thôi. Giờ nguồn hàng đa dạng, người bán thì nhiều người mua thì ít.

Chị có thể vừa làm văn phòng vừa tìm hiểu ngành khác hoặc bán hàng online thêm, khi nào vững thì bỏ hay tiếp tục công việc văn phòng thì lúc đó chị có thể quyết định dễ hơn rất nhiều".

Ảnh minh hoạ

Cần lưu ý gì về tài chính trước khi nhảy việc?

Đầu năm là thời điểm nhân sự rục rịch chuẩn bị nghỉ việc. Nếu bạn đang nghĩ đến việc sớm chuyển sang một công việc mới, hoặc bạn muốn nghỉ việc và không có bước tiếp theo trong đầu, đây là thời điểm để kiểm tra tài chính cá nhân. Xem xét tình hình tài chính của bạn có thể giúp chuẩn bị cho quãng thời gian thất nghiệp cũng như những thách thức có thể phát sinh.

Dưới đây là những khía cạnh tài chính mà bạn cần chuẩn bị trước khi nghỉ việc.

- Xem xét về quỹ dự phòng

Không phải công việc mới nào cũng dễ dàng phù hợp với bạn. Rủi ro có thể tăng lên khi công ty đó không tuyển dụng sau vài tháng thử việc. Trong những trường hợp này bạn thực sự cần đến khoản tiền dự phòng. Nguồn tiền của bạn cần phải đủ lớn để giúp bạn vượt qua hoàn cảnh khó khăn này, nếu có.

Đừng quên, khi bạn thay đổi nghề nghiệp, bạn đang có nguy cơ phá vỡ dòng tiền ổn định của mình. Nếu bạn không may để mất công việc mới, bạn sẽ phải đối mặt với viễn cảnh thất nghiệp trong vài tháng tới mà không có thu nhập.

Trước khi nghỉ, hãy lên kế hoạch ngân sách chi tiết về dòng tiền và chi tiêu hàng tháng. Hãy ghi cả các khoản chi, từ nhà ở, xe cộ, thực phẩm, thuế, điện nước và cả các khoản nợ nữa. Theo các chuyên gia tài chính, quỹ dự phòng nên có số tiền tương đương với khoảng 6 tháng lương của bạn.

Bạn cũng cần đánh giá các khoản nợ nữa. Hãy cố gắng trả hết nợ trước khi nghỉ việc, nếu không gánh nặng tài chính khi bạn gặp khó khăn trong tìm việc mới sẽ gia tăng.

- Cân nhắc về mức lương ở chỗ mới

Triển vọng về một chỗ làm mới có thể khiến bạn hứng khởi và lập tức muốn nghỉ việc ở chỗ cũ. Tuy nhiên, bạn nên tìm hiểu một chút về mức lương cũng như lộ trình tăng lương của công ty mới. Đồng thời, bạn cũng cần tính đến yếu tố lạm phát và các triển vọng về tiền thưởng trong tương lai. Do đó, giả sử bạn đã nhận được cùng một mức lương trong 5 năm qua, thì khi chuyển việc sang nơi làm mới, nên xem bạn có được đề nghị một mức lương mới tốt hơn hay không.

- Chi phí ẩn cho công việc mới là gì

Việc chuyển đổi công việc đôi khi có thể đi kèm với những chi phí tiềm ẩn, chẳng hạn như phải di chuyển xa hơn và lâu hơn, khiến bạn tốn tiền xăng xe hơn, chi phí taxi đắt đỏ hơn. Lịch làm việc của công ty có thể không phù hợp hiện tại, khiến bạn sẽ cần thuê một người giúp việc chăm sóc cho con của mình.

Ngoài ra, bạn có thể còn phải bỏ ra chi phí khác phức tạp hơn như mua quần áo, trang thiết bị... Những chi phí này nên được tính toán cẩn thận, trước khi bạn đưa ra quyết định cuối cùng.