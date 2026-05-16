Mang song thai sau chuyển phôi IVF thành công, chị K.L vỡ òa hạnh phúc sau 6 tháng kiên trì điều hòa sinh sản bằng phác đồ kết hợp Y học cổ truyền dưới sự đồng hành của TS. BS Nguyễn Trường Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec). Nhưng ít ai biết trước khi đón chào hai thiên thần nhỏ, người phụ nữ này từng trải qua hành trình đầy ám ảnh với tiền sử hội chứng buồng trứng đa nang thể béo cùng 10 lần thai sinh hóa và thai ngoài tử cung kéo dài suốt nhiều năm.

Hội chứng buồng trứng đa nang dưới góc nhìn Y học cổ truyền: Khi gốc bệnh bắt nguồn từ Thận hư, Đàm thấp và khí huyết ứ trệ

Hội chứng buồng trứng đa nang (tên gọi mới: Hội chứng đa rối loạn nội tiết - chuyển hoá buồng trứng) từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh âm thầm của nhiều phụ nữ khi không chỉ gây rối loạn kinh nguyệt, tim mạch, tình dục, tăng cân, rậm lông, tâm lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mang thai và giữ thai ở phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản. Theo TS. BS Nguyễn Trường Nam, dưới góc nhìn của Y học cổ truyền, hội chứng này không đơn thuần là bệnh lý tại buồng trứng mà là dấu hiệu cho thấy sự mất cân bằng sâu sắc của toàn bộ cơ thể, đặc biệt liên quan đến khí huyết và hậu quả là mất cân bằng trong chức năng và mối quan hệ của các tạng Thận, Tỳ và Can.

"Đông y xếp hội chứng buồng trứng đa nang vào chứng ‘Bế kinh’, ‘Thiểu kinh’ hoặc ‘Vô sinh’. Căn nguyên cốt lõi thường bắt nguồn từ sự suy yếu của Thận khí kết hợp với Đàm thấp và Huyết ứ tại bào cung. Khi Thận hư, tinh huyết không đủ nuôi dưỡng mạch Nhâm - Xung, trứng khó phát triển và phóng noãn đúng chu kỳ. Đồng thời, Tỳ vị vận hóa kém sẽ sinh Đàm thấp, khiến khí huyết lưu thông trì trệ và làm các nang trứng phát triển dở dang", TS. BS Nguyễn Trường Nam chia sẻ.

Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung kích thích rụng trứng tức thời, phác đồ điều trị của TS. BS. Nam hướng đến mục tiêu điều hòa toàn diện cơ thể, phục hồi sự cân bằng Âm - Dương và cải thiện nền tảng sức khỏe sinh sản từ gốc.

"Muốn kiểm soát hội chứng buồng trứng đa nang hiệu quả và bền vững, cần cá thể hóa theo thể trạng cũng như biểu hiện lâm sàng và mục tiêu cụ thể ở từng người bệnh. Nếu do Thận dương hư thì phải ôn thận trợ dương, hoạt huyết thông kinh; nếu do Đàm thấp ứ trệ thì cần kiện tỳ hóa đàm, trừ thấp thông lạc. Khi khí huyết được lưu thông, mạch Xung - Nhâm đầy đủ, chức năng của mỗi tạng phủ và mối quan hệ qua lại giữa Thận, Tỳ và Can được cân bằng thì buồng trứng mới có thể phục hồi chức năng phóng noãn tự nhiên", TS. BS Nam cho biết.

Trên lâm sàng, TS. BS. Nam nhận thấy mỗi người bệnh lại có một thể bệnh và cơ địa khác nhau. Có người thuộc thể Thận hư với biểu hiện kinh nguyệt ít, niêm mạc mỏng, đau mỏi thắt lưng và gối, cơ thể mệt mỏi; có người lại thuộc thể Đàm thấp với tình trạng tăng cân, khí hư nhiều, bụng nặng nề và rối loạn nội tiết kéo dài. Vì vậy, việc kết hợp linh hoạt giữa các bài thuốc Y học cổ truyền cùng những phương pháp không dùng thuốc như cấy chỉ, điện châm, cứu ngải, xoa bóp bấm huyệt… sẽ giúp tăng tưới máu tử cung, cải thiện nội tiết và hỗ trợ phục hồi chức năng sinh sản một cách tự nhiên và an toàn nhất.

TS. BS. Nguyễn Trường Nam cũng nhấn mạnh rằng, kiểm soát hội chứng buồng trứng đa nang không phải là hành trình "một sớm một chiều". Người bệnh cần kiên trì tối thiểu từ 3-6 tháng để cơ thể có đủ thời gian tái lập cân bằng nội tiết và khí huyết, tạng phủ. Bên cạnh việc dùng thuốc và kết hợp các phương pháp linh hoạt, cần kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện, sinh hoạt để hỗ trợ cải thiện nội tiết tố.

Người phụ nữ 10 lần thai sinh hóa và kết quả bầu song thai sau hành trình hỗ trợ sinh sản từ "gốc"

Những chia sẻ của TS. BS. Nguyễn Trường Nam không chỉ là lý thuyết trên lâm sàng, mà còn được minh chứng qua nhiều trường hợp điều trị hiếm muộn thành công. Trong số đó, hành trình của chị K.L - người phụ nữ từng trải qua 10 lần thai sinh hóa và thai ngoài tử cung liên tiếp - là câu chuyện khiến nhiều người không khỏi xúc động khi cuối cùng đã mang song thai IVF thành công sau 6 tháng điều hòa sinh sản bằng Y học cổ truyền kết hợp Đông - Tây y.

Chị K.L mắc hội chứng buồng trứng đa nang - một trong những thể bệnh phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến khả năng mang thai và giữ thai. Cơ thể chị xuất hiện hàng loạt biểu hiện điển hình của như kinh nguyệt thưa kéo dài, nhiều chu kỳ gần như không rụng trứng, niêm mạc tử cung mỏng, tăng cân khó kiểm soát dù ăn uống không quá nhiều, cơ thể thường xuyên mệt mỏi, nặng nề và kém linh hoạt.

Mặc dù may mắn có con đầu lòng nhờ IVF, nhưng quá trình tìm đứa con thứ hai của chị K.L rất khó khăn, khi hết lần này đến lần khác, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì thai lại không thể giữ được. "Tôi từng nghĩ cơ thể mình đã không còn đủ khả năng để làm mẹ thêm lần nữa. Mỗi lần thất bại là một lần tôi cảm thấy bản thân kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần", chị K.L chia sẻ.

Điều trị vô sinh nữ cần chú trọng cân bằng Âm Dương, cải thiện khí huyết, điều hoà công năng Can -Thận - Tỳ

TS. BS. Nam nhận định, ở phụ nữ khỏe mạnh, vào khoảng giữa chu kỳ kinh sẽ xuất hiện nang noãn phát triển đến kích thước lý tưởng để rụng trứng. Tuy nhiên, ở phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang như chị K.L, các nang noãn thường phát triển dở dang, kích thước nhỏ, khó trưởng thành và không thể phóng noãn đúng chu kỳ.

Không chỉ chất lượng nang noãn bị ảnh hưởng, niêm mạc tử cung của chị cũng ở tình trạng chưa thuận lợi cho phôi thai làm tổ khi có thời điểm quá mỏng, tuần hoàn máu đến tử cung kém sau nhiều lần thai sinh hóa liên tiếp. Vì vậy, nếu chỉ tập trung hỗ trợ chuyển phôi mà chưa cải thiện nền tảng nội tiết và khí huyết từ bên trong thì khả năng giữ thai bền vững sẽ rất khó khăn.

"Cơ thể người phụ nữ cũng giống như một mảnh đất cần được nuôi dưỡng đủ đầy trước khi gieo trồng hạt mầm mới. Khi khí huyết lưu thông hài hòa, nội tiết dần ổn định và cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tử cung sẽ như một khu vườn màu mỡ, sẵn sàng đón nhận và nuôi dưỡng sự sống", TS. BS Nam chia sẻ.

Do vậy, TS. BS Nam đã điều trị đa mô thức kết hợp thuốc Y học cổ truyền theo chu kỳ, xoa bóp bấm huyệt, cấy chỉ và các kỹ thuật châm cứu ứng dụng công nghệ hiện đại. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc hỗ trợ đậu thai, mà quan trọng hơn là giúp cơ thể người phụ nữ được phục hồi từ bên trong, tái lập nền tảng sức khỏe sinh sản ổn định trước khi bước vào chu kỳ IVF tiếp theo.

Trong suốt 6 tháng điều trị, chị K.L kiên trì tuân thủ phác đồ, thay đổi chế độ ăn uống, hạn chế đồ ngọt, tập thể dục thường xuyên, duy trì tinh thần tích cực. Được sự động viên của TS. BS Nam, chị quyết định thực hiện chuyển phôi IVF thêm một lần nữa với hy vọng mong manh. Và điều kỳ diệu cuối cùng cũng đã đến khi cả hai phôi đều phát triển khỏe mạnh, chị mang song thai thành công sau hành trình khó khăn.

Hành trình mang song thai thành công của chị K.L không chỉ là kết quả viên mãn sau nhiều năm kiên trì tìm con, mà còn mở ra thêm hy vọng cho nhiều phụ nữ đang âm thầm sống chung với hội chứng buồng trứng đa nang và hiếm muộn kéo dài. Từ góc nhìn của Y học cổ truyền, điều trị hội chứng buồng trứng đa nang không đơn thuần là kích thích rụng trứng hay hỗ trợ đậu thai tức thời, mà là hành trình phục hồi toàn diện cơ thể, cân bằng nội tiết, khí huyết và nuôi dưỡng nền tảng sức khỏe sinh sản từ bên trong.

Theo TS. BS Nguyễn Trường Nam, không có một công thức chung trong điều trị vô sinh. Theo đó, mỗi người phụ nữ vô sinh đều có một thể trạng và căn nguyên bệnh khác nhau, vì vậy việc điều trị cần được cá thể hóa và kiên trì theo từng giai đoạn. Khi cơ thể dần tìm lại sự cân bằng tự nhiên, buồng trứng có thể phục hồi chức năng phóng noãn, niêm mạc tử cung được cải thiện và cơ hội đón nhận một mầm sống mới cũng sẽ rộng mở hơn.

