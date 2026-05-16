Cục An toàn thực phẩm vừa đề nghị Sở Y tế Lai Châu khẩn trương điều tra vụ nhiều học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn quả lạ tại Trường PTDTBT THCS và PTDTBT Tiểu học Làng Mô, xã Tủa Sín Chải.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lai Châu, sau khi ăn loại quả hái ngoài tự nhiên, nhiều em xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn, mệt mỏi và tê đầu lưỡi. Các học sinh sau đó được đưa đến cơ sở y tế để điều trị.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế địa phương tập trung nguồn lực cứu chữa bệnh nhân, theo dõi sát diễn biến sức khỏe để tránh nguy cơ ảnh hưởng tính mạng.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ tích cực thăm khám và điều trị cho các em học sinh có triệu chứng nặng sau khi ăn quả lạ. (Ảnh chụp tối 14/5).

Cơ quan này cũng đề nghị phối hợp với ngành nông nghiệp, môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh nguyên nhân, giám sát nguy cơ phát sinh thêm các trường hợp tương tự trong cộng đồng.

Song song với công tác điều tra, ngành y tế được yêu cầu phối hợp với ngành giáo dục tăng cường truyền thông cho giáo viên, học sinh về kỹ năng nhận biết nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các trường có bếp ăn tập thể và khu vực miền núi.

Cục An toàn thực phẩm lưu ý cần đẩy mạnh cảnh báo người dân không sử dụng các loại quả, cây rừng hoặc động vật hoang dã không rõ độc tính. Khi xuất hiện dấu hiệu như tê môi, tê lưỡi, đau bụng, nôn ói hay khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

Đối với khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, công tác truyền thông được yêu cầu triển khai bằng hình thức và ngôn ngữ phù hợp để nâng cao hiệu quả cảnh báo.