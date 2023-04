Mắc COVID-19 trong thai kỳ có thể gây tổn thương não cho thai nhi

Báo cáo mới này được công bố ngày 6/4 trên tạp chí Nhi khoa của Mỹ. Báo cáo đã mô tả hai bà mẹ đều có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, loại virus gây ra COVID-19, trong tháng thứ hai của thai kỳ. Họ nhiễm virus vào năm 2020, trước khi có vắc xin.

Mắc COVID-19 trong thai kỳ được biết là làm tăng nguy cơ biến chứng khác, chẳng hạn như sinh non hoặc tiền sản giật (huyết áp cao nghiêm trọng trong thai kỳ), nhưng nhìn chung, ít bị ảnh hưởng, theo tài nguyên y tế UpToDate.

Các tác giả của báo cáo trường hợp mới nhấn mạnh rằng, những trường hợp tổn thương não của thai nhi dường như rất hiếm.

Tiến sĩ Shahnaz Duara, giám đốc y tế của NICU tại Bệnh viện Nhi đồng Holtz ở Miami, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Nhiều phụ nữ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 khi mang thai, nhưng vấn đề như thế này ở trẻ sơ sinh là bất thường.Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu điều gì đã làm cho hai trường hợp mang thai này trở nên khác biệt để có thể hướng nghiên cứu tới việc bảo vệ những đứa trẻ dễ bị tổn thương".

Một bà mẹ được mô tả trong báo cáo đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong tháng thứ hai của thai kỳ nhưng không có triệu chứng. Cô đã xét nghiệm dương tính trở lại vào thời điểm sinh nở. Con của cô bị co giật ngay sau khi sinh. Đứa trẻ sơ sinh cũng mang kháng thể liên kết với virus corona. Sau khi xuất viện lần đầu, bé gái đã phải nhập viện lại nhiều lần vì co giật. Năm 1 tuổi, cô bé được chẩn đoán mắc chứng đầu nhỏ, một tình trạng đầu nhỏ hơn đáng kể so với mức trung bình và có biểu hiện chậm phát triển thần kinh đáng kể. Em bé hiện đang được chăm sóc để theo dõi.

Người mẹ thứ hai bị viêm phổi do COVID-19 vào cuối tháng thứ hai của thai kỳ và được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt. Cô đã sinh mổ và hai mẹ con đã được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào thời điểm đó, nhưng đứa bé bị đầu nhỏ, khó thở và co giật. Đứa trẻ sơ sinh cũng mang kháng thể SARS-CoV-2 và kết quả quét não cho thấy dấu hiệu xuất huyết (mất máu do mạch bị tổn thương). Những dấu hiệu này sau này đã được giải quyết, nhưng tại thời điểm đó, não đã bị teo nghiêm trọng hoặc thoái hóa mô.

Sau nhiều lần phải nhập viện trở lại vì nhiễm trùng và "không phát triển được", đứa bé đã chết vì ngừng tim khi mới 13 tháng tuổi. Báo cáo cho biết khám nghiệm tử thi cho thấy mô não bị tổn thương nghiêm trọng và có bằng chứng về virus trong não.

Tiến sĩ Ali Saad, giám đốc dịch vụ bệnh lý nhi khoa tại Bệnh viện Nhi đồng Holtz, cho biết: “Chúng tôi bắt đầu nghi ngờ rằng virus bằng cách nào đó đã vượt qua hàng rào nhau thai để gây hại cho hệ thần kinh trung ương, nhưng điều này chưa từng được ghi nhận trước đây”.

Virus corona cũng xuất hiện trong nhau thai của cả hai bà mẹ, cùng với các dấu hiệu viêm nhiễm và thiếu oxy. Điều đáng chú ý là nhau thai chứa rất ít gonadotropin màng đệm ở người, một loại hormone quan trọng cho sự phát triển của thai nhi, bao gồm cả sự phát triển của não bộ.

"Hầu hết phụ nữ nhiễm COVID-19 đều sinh con khỏe mạnh. Nhưng có một bộ phận nhỏ sinh con bị bệnh. Chúng tôi nghĩ rằng nếu bạn bị COVID-19 khi mang thai, bạn nên nói điều này với bác sĩ nhi khoa của mình, và có thể những đứa trẻ đó cần được theo dõi kỹ hơn một chút", TS Shahnaz Duara, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết trong một cuộc họp báo.

Theo Live Science