Mặc cảm vì bị chê giống "khỉ đột", chàng trai một mình đi PTTM khiến bố mẹ không thể nhận ra, nhan sắc hiện tại gây trầm trồ vì quá "giống người nổi tiếng"

Chúng ta đã nghe rất nhiều về những biến chứng, hậu quả kinh hoàng do lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng không thể phủ nhận rằng, bên cạnh những trường hợp bị "hủy hoại" nhan sắc do thẩm mỹ thì vẫn có những người như được tái sinh lần 2 nhờ can thiệp dao kéo.

Một trường hợp minh chứng cho "sức mạnh" của dao kéo là Trần Mạnh Cường. Để có được ngoại hình như ngày hôm nay, chàng trai sinh năm 1996 đến từ Quảng Ninh này đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ từ đại phẫu hàm đến nâng mũi, cắt mí mắt.

Quá khứ tự ti vì bị bạn bè gọi là "khỉ đột" và 2 lần lên bàn mổ để thay đổi cuộc đời

Mang trong mình một khát khao nghệ thuật và nhảy rất đẹp nhưng ngay từ nhỏ Mạnh Cường đã nhận ra khiếm khuyết lớn nhất của mình chính là ngoại hình. Cường kể, hồi còn đi học cậu luôn bị bạn bè chê bai, với nước da ngăm đen, khuôn hàm thiếu cân đối, cậu luôn bị gắn liền với biệt danh là "Cường khỉ", "Cường tinh tinh" hay "Khỉ đột".

"Người ta còn nói về mình với rất nhiều câu nói trêu chọc khác nữa, mình rất tự ti và thật sự chán đời. Nhiều khi nhìn bản thân trong gương, mình tự vả vào mặt mình, tự hỏi tại sao mình lại trông ra nông nỗi này...", Cường tâm sự.

Càng lớn, càng nhận thấy rõ những thay đổi và biến dạng về phần hàm, Cường sớm nuôi hi vọng có thể tích góp tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, ngay khi cậu bày tỏ ý định phẫu thuật với bố mẹ đã bị họ phản ứng gay gắt.

Gương mặt của Cường trước khi can thiệp "dao kéo".

"Lúc ấy bố mẹ lo lắng mình sẽ bị rủi ro khi phẫu thuật thẩm mỹ, thời ấy cũng khá nhiều trường hợp bị phẫu thuật hỏng nên bố mẹ lại càng không cho phép mình làm. Dù vậy, cái khao khát thay đổi ngoại hình của mình quá lớn, mình vẫn không sao từ bỏ được", Mạnh Cường nhớ lại.

Khát khao thay đổi ngoại hình của Cường ngày một lớn hơn và nó như vỡ òa khi cậu biết đến chương trình "Hành trình lột xác" do một Bệnh Viện Thẩm Mỹ tổ chức. May mắn được chọn là 1 trong 12 thí sinh được phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí.

Sau khi được các bác sĩ kiểm tra về tình trạng sức khỏe cho thấy đủ điều kiện phẫu thuật, Mạnh Cường đã lần lượt lên bàn mổ 2 lần.

- Lần 1 diễn ra vào ngày 30/6/2019: Đại phẫu hàm (chỉnh hàm hô 2 hàm, cân chỉnh gò má và trượt cằm).

- Lần 2 diễn ra vào ngày 24/7/2019: Cấy mỡ mặt, nâng mũi, cắt mí mắt và tạo khóe mắt trong.

Sau đó, mỗi tháng cậu lại đến thẩm mỹ viện để laser vùng bị nám trên mặt và trị sẹo, kèm theo điêu khắc lông mày.

Cường cho biết, tổng thời gian thay đổi ngoại hình của cậu kéo dài từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 11/2019. Tổng chi phí phẫu thuật là 351 triệu đồng.

Bây giờ nhớ lại, Cường thú nhận mình không hề sợ hãi khi bước vào bất cứ cuộc phẫu thuật nào cả vì đã chuẩn bị tâm lý từ rất rất lâu rồi. Tuy nhiên, quá trình hậu phẫu mà Cường trải qua thực sự vô cùng đau đớn, cậu miêu tả nó bằng nỗi đau "tưởng chết đi sống lại, mê man nửa tỉnh nửa mơ".

"Lần 1 là đại phẫu nên mình phải mất 5 hôm đầu rất đau và ngứa hàm vì xương đang liền lại. Trong lần tiểu phẫu thứ 2 thì mắt sưng không thể mở được, mũi cũng không thể thở được vì phải gắn ống định hình. Mình đã phải thở bằng miệng suốt 2 ngày, thật sự rất mệt mỏi vì không thở được và cũng không ngủ được", Cường kể lại trải nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ của mình.

Trải qua nhiều đau đớn, nhưng chỉ khoảng 1 tuần sau phẫu thuật thì Cường đã không thể nhận ra mình trong gương: "Đó là một khuôn mặt mới hoàn toàn, cân xứng và đẹp hơn rất nhiều".

Lột xác đến mức ai cũng trầm trồ, bố mẹ đẻ không thể nhận ra

Theo dõi về hành trình lột xác nhờ "dao kéo" của Cường, nhiều người đã phải rơi nước mắt trước cảnh đoàn tụ của cậu và gia đình sau 4 tháng phẫu thuật.

Muốn tạo bất ngờ, ekip của chương trình "Hành trình lột xác" đã hẹn gặp Kiên - anh trai sinh đôi của Cường và lấy lý do cần thêm tư liệu để làm phóng sự. Khi được yêu cầu hướng dẫn tập cho một chàng trai lạ, Kiên vui vẻ thực hiện mà mà không hề nhận ra đó là người em song sinh của mình. Mãi đến khi nhìn thấy hình xăm trên tay Cường, Kiên mới nhận ra em và bật khóc vì quá xúc động.

2 anh em song sinh Cường - Kiên lúc nhỏ và bây giờ.

Khi trở về Quảng Ninh để thăm gia đình, Cường cũng đóng giả làm bạn của Kiên để thử phản ứng của bố mẹ. Lần đầu gặp, mẹ cậu liên tục suýt xoa khen người bạn này da trắng, đẹp trai nhưng sao nụ cười và các nét "giống thằng Cường nhà mình quá". Đến khi Cường thú nhận đây chính là mình, bố mẹ cậu vô cùng ngạc nhiên và không giấu nổi những giọt nước mắt.

Sau khi thay đổi ngoại hình, Cường kể rằng ai gặp cậu cũng không thể nhận ra, nhiều bạn bè còn không dám nhìn cậu vì không quen với khuôn mặt mới.

"Tất nhiên là ai cũng bảo mình đẹp hơn, trắng hơn. Nhiều người còn so sánh mình với ca sĩ Nhật Phong hay Châu Gia Kiệt, mình cũng rất vui vì điều này".

Mạnh Cường thay đổi ngoại hình rõ rệt sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Là một người từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, Mạnh Cường hy vọng những bạn đang thiệt thòi về ngoại hình sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, hãy bỏ ngoài tai những lời chê bai dị nghị mỉa mai tới nhan sắc và hãy lấy đó làm động lực để vươn lên.

"Có 1 câu nói mình thấy khá phù hợp với xã hội bây giờ là: Thà đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên, nó phản ánh thật sự cuộc sống hiện tại, nếu bạn không có vẻ bề ngoài thì thật sự tài năng chưa đủ".

Cường cũng khuyên những ai đang có ý định phẫu thuật thẩm mỹ để được đẹp hơn thì hãy tìm hiểu thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định làm, phải tìm hiểu xem nơi nào là nơi uy tín và các bác sĩ có tay nghề cao.

"Tiền nào thì của đó, tham rẻ là hỏng!", Cường nói.