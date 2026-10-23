LyLy đang hạnh phúc cùng Anh Tú ở Nhật Bản

LyLy và Anh Tú từ lâu đã là cặp đôi được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”. Dù nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò, cả hai vẫn giữ thái độ kín tiếng, hiếm khi trực tiếp chia sẻ về mối quan hệ. Ngay cả trong chuyến du lịch Nhật Bản gần đây, hai nghệ sĩ chủ yếu đăng tải hình ảnh cá nhân, hạn chế để lộ khung hình chung.

Tuy nhiên, mới đây, những khoảnh khắc ghi lại cảnh cả hai đi cùng nhau tại Nhật Bản bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. LyLy và Anh Tú đứng sát bên nhau giữa con phố đông người. Anh Tú có những cử chỉ gần gũi, chủ động kéo LyLy sát lại. Cả hai trông khá thoải mái, tự nhiên khi ở cạnh nhau.

Không cần những màn thể hiện tình cảm quá phô trương, chính những cử chỉ nhỏ này lại khiến cư dân mạng thích thú. Nhiều người cho rằng LyLy và Anh Tú đang tận hưởng khoảng thời gian bình yên bên nhau tại Nhật Bản. Hình ảnh thân mật của cặp đôi cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt với những khán giả đã theo dõi nghi vấn tình cảm của họ suốt thời gian dài.

Clip: Anh Tú và Lyly sánh đôi du lịch Nhật Bản (Nguồn: @meanhymoixaykenh)

Anh Tú nhẹ nhàng tự đầu vào LyLy vô cùng tình cảm

Cả hai dính như sam trong mọi hoạt động của chuyến đi

Mối quan hệ LyLy và Anh Tú

Anh Tú và LyLy vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020, khi hợp tác chung trong một sản phẩm âm nhạc. Từ việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết trên mạng xã hội, đến những lần vô tình check-in cùng địa điểm, Anh Tú và LyLy đã nhiều lần bị netizen gọi tên trong danh sách những cặp đôi "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Thậm chí, chính chủ cũng không ít lần có những màn tung hứng khiến dân tình càng thêm chắc mẩm về mối quan hệ đặc biệt này.

Anh Tú luôn có cách đặc biệt để "đánh dấu chủ quyền" với bạn gái

Cách đây không lâu, Anh Tú và LyLy cùng tham gia một buổi gặp gỡ gia đình. Trong những bức ảnh lan truyền, cả hai ngồi ăn uống rất thoải mái, tự nhiên bên cạnh người thân. Khi được hỏi về vấn đề tình cảm, Anh Tú chia sẻ: "Tú đang muốn dành những điều tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân cho sự nghiệp, cho những điều Tú hằng mong ước, cho những giá trị mà khán giả đang cần ở Tú và cho những sự đền đáp của Tú đến với khán giả. Còn vấn đề tình cảm thì Tú thấy... gia đình với Tú là tất cả rồi.

Những lúc mệt mỏi thì Tú sẽ gọi điện về với gia đình. Tú cũng có FC xinh xinh là Lover. Lâu lâu Tú sẽ nhắn tin cho mọi người, hỏi mọi người đang làm gì, nghe mọi người 'chém gió' 1 tí. Thế là Tú thấy vui. Đối với Tú cuộc sống bây giờ gói gọn lại ở gia đình, Lover và khán giả. Thời điểm này là thời điểm vàng và Tú không nên quá quan tâm đến những thứ khác, sợ bản thân bị phân tâm nhiều thứ".

Anh Tú đưa LyLy đi Thái xem concert cách đây không lâu

Gần đây chuyện yêu đương của LyLy cũng được nhiều người quan tâm. Giữa lúc tên tuổi liên tục được réo gọi vào những bàn tán tiêu cực, LyLy cũng có động thái đáp lại. Dưới một video trên TikTok, nữ ca sĩ trực tiếp để lại bình luận: "Nhảm nhí quá đi thôi kkkk. Nói cho đã đời chừng nào hết vui xong giải tán đi học đi làm đi nhaa. Đừng phí thời gian năng lượng vô mấy chuyện tào lao bí đao nữa mấy ní ơi. Đi tập tennis với tui nè".

LyLy từng khẳng định không dùng chuyện tình cảm để chiêu trò gây chú ý

Ảnh: FBNV