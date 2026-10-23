Ảnh phản chiếu làm lộ diện mạo thật của con trai Son Ye Jin - Hyun Bin

Sáng 22/10, tờ Edaily cho hay, Son Ye Jin vừa đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh chụp mâm cơm gia đình do đích thân cô chuẩn bị, kèm dòng chú thích: “Sau khi tất bật nấu nướng rồi được ngồi xuống thưởng thức đồ ăn cùng các thành viên trong gia đình, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Các bạn cũng hãy ăn thật nhiều món thơm ngon bổ dưỡng và tốt cho sức khỏe nhé”.

Trong loạt hình, Son Ye Jin khoe bàn ăn đầy ắp những món thơm ngon, bổ dưỡng được bày biện đẹp mắt bao gồm canh rong biển, canh thịt bò củ cải, trứng hấp, mực xào, cá hố nướng, kimbap, các loại món ăn kèm,...

Đặc biệt, “thánh soi” đã phát hiện ra hình ảnh con trai 4 tuổi nhà Son Ye Jin phản chiếu lên chiếc thìa trên bàn ăn. Dù ảnh chất lượng thấp nhưng công chúng vẫn có thể nhận ra được diện mạo điển trai của quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin.

Son Ye Jin gây sốt khi khoe mâm cơm nhà do đích thân cô chuẩn bị, tự tay vào bếp nấu nướng. Ảnh: IGNV

“Thánh soi” nhanh chóng phát hiện ra hình ảnh phản chiếu của con trai Son Ye Jin - Hyun Bin lên chiếc thìa trên bàn ăn. Ảnh: X

Con trai Son Ye Jin tên là Kim Woo Jin, sinh ngày 27/11/2022 và sắp tròn 4 tuổi. Không chỉ lanh lợi và ngoan ngoãn, con trai cặp đôi quyền lực cũng nhiều lần chiếm sóng mạng xã hội nhờ visual điển trai. Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 4 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Và những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Ngoài ra, nhiều khán giả từng vô tình bắt gặp Kim Woo Jin ngoài đời cũng bị sốc visual, lên bài khen ngợi nhan sắc cậu bé với nhiều mỹ từ có cánh.

Hồi tháng 9/2023, mỹ nhân họ Son gây bão mạng xã hội với những chia sẻ đáng chú ý về diện mạo quý tử khi làm khách mời trong talk show của tay golf chuyên nghiệp Lim Jin Han: “Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn”.

Ngoài ra, gần đây, Son Ye Jin đã có màn khoe khéo nhan sắc xuất chúng của cậu quý tử đầu lòng khi làm khách mời trên chương trình Please Take Care of My Refrigerator. Khi được MC hỏi: “Nếu con trai của chị cũng muốn trở thành diễn viên thì sao?”, Son Ye Jin liền thú thật: “Với khuôn mặt như thế thì muốn không làm diễn viên cũng khó lắm”. Chính lời chia sẻ này đã khiến cho công chúng châu Á càng thêm tò mò về diện mạo của cậu bé.

Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin sở hữu đôi mắt đẹp giống mẹ và thừa hưởng má lúm đồng tiền đáng yêu từ bố. Và theo lời mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh, bé trông giống mẹ hơn. Ảnh: Naver

Ngoài diện mạo đẹp trai như AI, cậu bé Kim Woo Jin còn khiến dân tình xuýt xoa trước chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Trên trang cá nhân, Son Ye Jin trong những tháng qua đã chia sẻ loạt ảnh về cậu quý tử nhỏ trong chuyến du lịch gia đình. Nhiều netizen xem xong hình còn tưởng Kim Woo Jin phải tầm 5 tuổi rồi vì cậu bé trông quá đỗi cao lớn so với độ tuổi của mình.

Những hình ảnh này được chụp ở thời điểm Kim Woo Jin mới chỉ tầm 3 tuổi rưỡi nhưng nhóc tỳ nhà Son Ye Jin đã sở hữu vóc dáng vô cùng cao ráo, đến độ khiến công chúng còn tưởng bé đã được 5 tuổi. Ảnh: X