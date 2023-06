Lý Nhã Kỳ: "Trong tất cả các đầm của tôi, tôi chỉ mê mặc đầm cưới"

Trong tập mới nhất của series Trà chiều cùng mợ chảnh, Thảo Trang trải lòng với Lý Nhã Kỳ về cuộc sống thăng trầm với nhiều vết cắt trong quá khứ. Nữ ca sĩ vẫn miệt mài hy vọng, sẽ tìm được bạn đời sau bao đổ vỡ.

Thảo Trang cho biết sau khi hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ, cô cùng các anh chị theo mẹ vào miền Nam sinh sống. Từ đó, cuộc đời cô dần rẽ sang trang mới. Ở độ tuổi hiện tại, Thảo Trang quan niệm hạnh phúc là sự vừa phải, biết cảm thấy đủ. Ngoài ra, cô không cầu cạnh điều gì, chỉ tập trung sống cho hiện tại. Dù cuộc sống lắm lúc thăng trầm nhưng nữ ca sĩ vẫn thấy yêu đời, lạc quan vì có con trai 7 tuổi.

Thảo Trang chia sẻ gia đình cô đổ vỡ vì cha rượu chè, mẹ phải đưa các con vào Nam lập nghiệp.

Khi được Lý Nhã Kỳ hỏi về ý định lập gia đình, Thảo Trang nói cô hoàn toàn sẵn sàng nếu tìm được đối tượng phù hợp. Nữ ca sĩ dí dỏm nói: "Ai cũng mong muốn tìm được bạn đời. Tôi đang trên hành trình đó. Từ đây đến cuối đời, tôi mong lấy được một anh chồng. Nhưng thỉnh thoảng, tôi suy nghĩ hôn nhân có ý nghĩa gì vì lượng người chia tay rất nhiều". Đồng cảm với khách mời, diễn viên phim "Gió nghịch mùa" cũng cho biết đây là giai đoạn cô khao khát tìm kiếm một nửa và mặc váy cưới đến lễ đường.

Lý Nhã Kỳ thổ lộ: "Tôi mê mặc đầm cưới lắm, thỉnh thoảng cùng ekip chụp một bộ ảnh váy cưới. Nhiều người tưởng tôi đi lấy chồng nhưng không phải. Tôi tưởng tượng mình được mặc váy cưới và lên xe hoa thực sự chắc tôi sẽ khóc nhiều lắm. Trong tất cả các đầm của tôi, từ đầm hiệu cho đến đầm 2 tỉ này nọ, tôi chỉ thích mặc đầm cưới".

Lý Nhã Kỳ sở hữu nhiều chiếc váy đất tiền nhưng cô vẫn ao ước được khoác lên mình chiếc đầm cưới.

Lý Nhã Kỳ cũng tâm sự cô hơi e ngại khi mở lòng với người mới. Chứng kiến nhiều trường hợp đổ vỡ, thậm chí sát giờ cưới, nữ diễn viên không khỏi lo lắng. Trước sự việc, Thảo Trang cho rằng mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi hiện tại không bền chặt một phần do mạng xã hội.

Về phía Cựu Đại sứ du lịch Việt Nam, cô cho rằng vấn đề đổ vỡ trong tình cảm cũng xuất phát từ nhu cầu vật chất quá cao. Lý Nhã Kỳ nói: "Nhu cầu dùng đồ hiệu, mua xe sang, nhà lầu, du lịch,… đã dần tạo ra tiêu chuẩn chung khi kết hôn. Vì vậy, nhiều cô gái thường đặt vấn đề với bạn trai, anh có nhà không, có cho tôi tiền không,… Về phía đàn ông, họ cũng đặt vấn đề với bạn gái, liệu cô ấy có công ăn việc làm không, có độc lập tài chính không,… Từ đó, người ta đến với nhau bằng sự tính toán, tình yêu không còn như thời cha mẹ mình, một túp lều tranh hai trái tim vàng. Sự chung thủy, một vợ một chồng bây giờ mông lung lắm".

"Tình yêu chung thủy, một vợ một chồng bây giờ mông lung lắm", Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Tâm sự về cuộc sống hiện tại, Lý Nhã Kỳ và Thảo Trang đều cảm thấy sự đồng điệu khi đi lên từ gian khó. Lý Nhã Kỳ cho biết dù thăng trầm nhưng cuộc đời cô khá may mắn khi mọi hoạch định tương lai đều thành công. Còn Thảo Trang cho rằng dù trải qua nhiều vết nứt nhưng cuộc đời cô đã ổn thỏa rất nhiều so với quá khứ. Nữ ca sĩ dành toàn thời gian để theo đuổi đam mê, chăm sóc con cái và tận hưởng sự tự do, tự tại.