Lý lịch bất hảo của người chồng cùng vợ "thông chốt" kiểm dịch, đánh công an ở chợ Yên Phụ, Hà Nội

Liên quan đến vụ cặp vợ chồng đạp hàng rào"thông chốt" đánh công an, chiều 29/7, thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin, danh tính 2 người gồm Nguyễn Văn Ngọc (SN 1971, trú Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) và Đặng Kim Hòa (SN 1975) cùng trú tại địa chỉ trên.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Ngọc đã có 4 tiền án, tiền sự. Cụ thể, 3 tiền án tội trộm cắp tài sản và liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, 1 tiền sự gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Ngọc từng 4 tiền án, tiền sự

Thông tin thêm về vụ việc, cơ quan công an cho hay, vào hồi 18h ngày 28/7, khi tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt phòng chống Covid-19 ở đầu ngõ 108 Nghi Tàm (phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội), Ngọc cùng vợ Đặng Kim Hòa đi xe máy đỗ trên lối vào của chốt và yêu cầu được đi vào bên trong ngõ 108 Nghi Tàm để thăm mẹ nuôi.

Đặng Kim Hòa tại cơ quan công an

Tuy nhiên, vì không có lý do chính đáng theo đúng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên tổ công tác không cho 2 người đi vào. Cán bộ Công an phường Yên Phụ làm nhiệm vụ đã giải thích và đề nghị Hoà, Ngọc chấp hành. Tuy vậy, cả 2 đã không chấp hành và có hành vi lao vào gây rối, xô đẩy, đánh đồng chí công an.

Tổ công tác đã đưa Ngọc, Hòa về trụ sở để làm việc. Hiện Công an phường đang phối hợp với Đội điều tra tổng hợp đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, chiều 29/7, trao đổi với chúng tôi, chủ tịch UBND phường Yên Phụ cho biết, phía cơ quan công an đang củng cố, làm rõ hành vi: Vi phạm công tác phòng chống dịch, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ để xử lý đúng người đúng tội.



Theo đại diện chính quyền, trước mắt, UBND phường sẽ xử phạt hành chính ở mức cao nhất đôi vợ chồng này do vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19, mỗi người là 3 triệu đồng.

Trước đó, tối 28/7, đoạn clip ghi lại cảnh Hòa và Ngọc gây rối tại chốt kiểm dịch Covid-19 ở chợ Yên Phụ đã được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao cộng đồng mạng.

Nhiều người tỏ ra bức xúc với cách hành xử của 2 người này, khi không chấp hành quy định phòng dịch trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp.