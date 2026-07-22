Ly kỳ vụ ly hôn 1.200 tỷ đồng kéo dài suốt 10 năm của ông chủ nha khoa Đại Nam: Hé lộ cuộc tình với nữ nhân viên và 4 người con ngoài giá thú

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Ngọc Tiên Trung (54 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm mỹ Đại Nam.

Trước khi bị khởi tố, ông Trung được biết đến là một bác sĩ nha khoa có tiếng tại TP.HCM, đồng thời là đương sự trong vụ án ly hôn và tranh chấp khối tài sản hơn 1.200 tỷ đồng kéo dài suốt một thập kỷ với bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (48 tuổi, ngụ TPHCM).

Tranh chấp tài sản suốt 10 năm

Theo đó, tòa thụ lý vụ ly hôn từ tháng 3/2015 nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong. Nguyên nhân do các bên nhiều lần thay đổi yêu cầu khởi kiện, phát sinh phản tố và cần thu thập thêm nhiều tài liệu, chứng cứ.

Bị can Hồ Ngọc Tiên Trung - Ảnh: Nha khoa Đại Nam

VietNamnet đưa tin tại phiên tòa mở hôm 12/5/2026, ông Trung và bà Ngọc Anh kết hôn vào tháng 10/2001. Đến tháng 3/2015, ông Trung nộp đơn xin ly hôn tại TAND quận Bình Thạnh (nay là TAND Khu vực 5) với lý do "không hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được". Về tài sản, ông cho biết hai bên tự thỏa thuận. Con chung khi đó có nguyện vọng sống với mẹ, hiện đã trưởng thành.

Năm 2016, bà Ngọc Anh có yêu cầu phản tố, đề nghị chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, song chưa thu thập đủ các tài liệu về tài sản.

Đến tháng 6/2024, ông Trung bất ngờ thay đổi yêu cầu ly hôn thành "hủy hôn nhân trái pháp luật" và đề nghị chỉ chia cho vợ 20% giá trị tài sản tranh chấp.

Ông Trung cho rằng việc hai người đăng ký kết hôn tại UBND phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cũ) năm 2003 là "trái luật" vì ông không trực tiếp có mặt làm thủ tục. Dù thừa nhận chữ ký trên bản chính Giấy chứng nhận kết hôn là của mình nhưng ông Trung vẫn phủ nhận tính hợp pháp của quan hệ hôn nhân này.

Ngoài ra, ông Trung cho biết đã nhiều lần đi giám định ADN với con gái và kết quả cho thấy mình không phải cha ruột.

Bà Ngọc Anh thừa nhận trong thời gian yêu và chia tay thời trẻ, bà đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông Trung biết rõ con gái không cùng huyết thống nhưng chấp nhận và đồng ý cho con mang họ của mình.

Sau khi kết hôn, cả hai cùng nhau phát triển hệ thống nha khoa thẩm mỹ. Tuy nhiên, đến năm 2010, hai vợ chồng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn.

Tại phiên tòa năm 2026, bà Ngọc Anh giữ nguyên yêu cầu phản tố, đề nghị được ly hôn và chia khối tài sản có trị giá ước tính hơn 1.200 tỷ đồng. Đồng thời, bà yêu cầu tòa triệu tập bà D.T.T.T. (nhân viên cũ tại chuỗi nha khoa thẩm mỹ) tham gia tố tụng.

Theo bà Ngọc Anh, bà D.T.T.T. là người đã chung sống như vợ chồng với ông T. và có 4 người con chung (sinh từ năm 2011 đến 2021) trong thời kỳ hôn nhân của ông T. và bà đang tồn tại.

Ngoài ra, bà Ngọc Anh còn cáo buộc ông Trung chuyển nhiều bất động sản tại TP.HCM cho bà T.T. đứng tên. Bà Ngọc Anh yêu cầu tòa triệu tập bà T.T. tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ nguồn gốc và tính chất pháp lý của các bất động sản này.

Đến ngày 29/5/2026, TAND Khu vực 5 (TPHCM) tiếp tục mở phiên xét xử vụ án ly hôn giữa bà Ngọc Anh và ông Hồ Ngọc Tiên Trung.

Bà Ngọc Anh tại tòa - Ảnh: Dân Trí

Tại phiên tòa, ông Trung vắng mặt không có lý do. Vì vậy, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để xác minh nguyên nhân vắng mặt của bị đơn.

Lừa dối 1,2 triệu khách hàng, thu về hơn 2.500 tỷ đồng

Khi vụ ly hôn đang trong quá trình thụ lý, bác sĩ Hồ Ngọc Tiên Trung đã bị bắt.

Trả lời trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an , đại tá Tống Như Sơn, Cục phó C01, cho biết ông Trung thành lập Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam từ năm 2009 và trực tiếp làm Giám đốc. Sau đó, ông thuê 37 bác sĩ có giấy phép, chứng chỉ hành nghề để mở 46 phòng khám trên địa bàn TP HCM, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa và đăng ký là hộ kinh doanh cá thể.

C01 bước đầu xác định, từ khi thành lập, hệ thống Nha khoa Đại Nam đã cung cấp dịch vụ cho hơn 1,2 triệu lượt khách, đạt doanh thu thực tế khoảng 2.532 tỷ đồng.

Riêng số tiền bị cho là chiếm đoạt từ thủ đoạn gian dối về răng sứ, trong giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 5/2026, tạm tính hơn 121 tỷ đồng.

Để thực hiện thủ đoạn lừa đảo này, ông Trung bố trí 415 nhân viên tại các phòng khám, phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng vẫn trực tiếp tham gia tư vấn, khám, điều trị và thực hiện kỹ thuật nha khoa.

Trên website giới thiệu vật liệu chính hãng, trụ implant xuất xứ Mỹ, Thụy Sĩ, Pháp, Hàn Quốc cùng nhiều dòng răng sứ cao cấp như Cercon Heat, Emax, Lava Plus và Diamond Plus, có độ bền, tính thẩm mỹ cao, thời hạn bảo hành dài.

Nhưng thực tế, ông Trung yêu cầu phòng thí nghiệm sử dụng vật liệu sứ Aidite xuất xứ Trung Quốc, có giá trị thấp hơn, để chế tác răng.

Thời gian đầu, ông Trung yêu cầu thu tiền mặt hoặc chuyển vào các tài khoản cá nhân do mình quản lý hay nhờ người khác đứng tên. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu liên quan 42 tài khoản được mở và sử dụng để nhận tiền.

Một phần nguồn tiền thu được từ hệ thống được cho là đã dùng để mua nhà đất, vàng, ôtô và đồng hồ giá trị lớn.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.