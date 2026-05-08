Huyền 204 (tên thật Lê Thị Khánh Huyền, sinh năm 2004) từng khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi kết hôn với thiếu gia Nguyễn Phạm Anh Duy (biệt danh Duy Nhỏ, hay Bụt) vào cuối năm 2022. Thời điểm đó, Huyền 204 vừa tròn 18 tuổi, đám cưới cũng được “đánh úp” sau một thời gian dài úp mở chuyện hẹn hò.

Sau khi kết hôn, Huyền 204 và Duy Nhỏ trở thành cặp đôi được nhiều người yêu thích. Cả hai sống trong căn biệt thự bề thế, cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi chơi, du lịch,... Đặc biệt hơn cho đến khi cả hai công khai đã có con đầu lòng, sự yêu mến từ cộng đồng mạng dành cho gia đình của Huyền 204 càng nhiều hơn. Bởi không chỉ thích thú với diện mạo đáng yêu của bé Sam mà cách Huyền 204 tương tác, dạy con, chơi với con cũng tạo được nhiều thiện cảm.

Những tưởng cặp đôi sẽ hạnh phúc dài lâu cho đến đầu tháng 1 năm nay, Huyền 204 và Duy Nhỏ vướng nghi vấn rạn nứt. Trước những đồn đoán, tranh cãi từ MXH, nữ TikToker cũng đã chính thức lên tiếng. Khi đó cô cho biết cả hai đã ly thân được vài tháng và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn.

Cuộc sống Huyền 204 hậu thông báo ly hôn chồng thiếu gia có nhiều thay đổi

Cũng từ sau đó, netizen thấy Huyền 204 tập trung nhiều hơn vào cuộc sống cá nhân và có không ít những thay đổi. Cô dọn ra khỏi biệt thự và sống trong một căn hộ cao cấp. Trên trang TikTok của mình, Huyền 204 từng chia sẻ cô đã manifest về việc chuyển vào một không gian sống mới và năm 2026 đã thực hiện được điều này.

Dù không chia sẻ quá nhiều nhưng qua một số video được đăng tải Huyền 204 cũng rất đầu tư, chăm chút cho không gian này của mình.

Huyền 204 dành nhiều tâm huyết đầu tư cho không gian sống mới

Căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản, tone màu gỗ, be sáng và được decor tỉ mỉ theo đúng sở thích của Huyền 204. Căn hộ diện tích không quá lớn nhưng có phần cầu thang thông tầng, tách riêng không gian sinh hoạt như phòng khách, bếp và phòng ngủ cá nhân.

Vì hoạt động trong lĩnh vực KOL, công việc cần quay chụp nhiều do đó Huyền 204 cũng ưu tiên thiết kế căn hộ giống như một studio. Mọi góc đều có ánh sáng đẹp, phù hợp để chụp hình, quay clip cũng như bày trí hiện đại, có gu.

Tuy nhiên, từ khi chuyển sang căn hộ mới, nhiều người nhận ra Huyền 204 chủ yếu sống một mình và có sự hỗ trợ của các trợ lý trong công việc. Cô cũng gây ấn tượng với vóc dáng ngày càng cuốn hút, nóng bỏng. Đặc biệt là từ khi chuyển sang làn da nâu, Huyền 204 theo đuổi phong cách clean girl, chăm chỉ tập luyện độ body cũng như có một lối sống healthy, lành mạnh.

Cô cũng tập trung vào chăm sóc bản thân từ độ body, ăn uống khoa học đến các thiết bị thông minh tốt cho không gian sống

Song đáng chú ý, bé Sam không chung với Huyền 204. Thay vào đó, người đẹp thường quay các clip với nội dung “đón em Sam về chơi” hoặc thỉnh thoảng cô sang biệt thự cũ để chơi cùng con gái. Dẫu vậy, mỗi khi ở cạnh con gái, Huyền 204 đều dành thời gian chất lượng cho con khi cùng chơi, cùng tham gia nhiều hoạt động thể chất.

Mới đây nhất, Huyền 204 đầu tư decor lại căn hộ để tổ chức tiệc sinh nhật cho bé Sam. Mỹ nhân sinh năm 2004 lựa chọn tone hồng baby, chi mạnh tay để thiết kế backdrop chụp hình, khu vực bàn ăn riêng cho trẻ em khi tham dự sinh nhật. Ngoài ra, Huyền 204 cũng thuê team decor để trang trí bàn tiệc, bóng bay, hoa tươi theo concept công chúa, ngọt ngào mà cô mong muốn để dành tặng cho con gái.

Không ít người nhận xét, phiên bản Huyền 204 hiện tại ngày càng chính chắn, trưởng thành thấy rõ. Cô nhận nhiều lời khen vì sự khéo léo, tinh tế trong cách ứng xử đời thường lẫn trong việc làm bạn, đồng hành, nuôi dạy con. Ngoài ra, cặp đôi Huyền 204 và Duy Nhỏ dù không còn sống chung nhưng cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, văn minh, giữ mối quan hệ tốt để cùng chăm sóc con khiến dân tình ngưỡng mộ.