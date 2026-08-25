Mẹ đơn thân Vbiz 2 lần ly hôn: Từng làm thuê ở tiệm móng tay tại Úc, nay tuyên bố hết duyên với đàn ông

Lê Giang bén duyên với nghệ thuật từ khi còn rất trẻ. Năm 15 tuổi, cô đã bắt đầu đi hát và sau đó trở thành đào chính của nhiều đoàn cải lương. Đến năm 1990, nữ diễn viên gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga, từng giành huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp. Về sau, cô chuyển sang sân khấu kịch, hài và ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn điện ảnh, truyền hình. Tuy nhiên, phía sau sự nghiệp nhiều dấu ấn, Lê Giang từng có quãng thời gian khá chật vật.

Lê Giang bén duyên với nghệ thuật từ khi còn rất trẻ. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, phía sau sự nghiệp nhiều dấu ấn, Lê Giang từng có quãng thời gian khá chật vật. Ảnh: FBNV

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên với nghệ sĩ Duy Phương, Lê Giang kết hôn lần hai vào năm 2009 và sang Úc định cư. Trong thời gian sống tại đây, cô từng trải qua nhiều công việc khác nhau, trong đó có làm việc tại nông trại và tiệm làm móng. Cô cũng nhận làm móng cho một số người Việt trong khu vực để có thêm việc làm và duy trì tay nghề.

Quãng thời gian ở xứ người mang đến cho Lê Giang nhiều trải nghiệm khác biệt. Từ một nghệ sĩ quen với ánh đèn sân khấu, cô phải thích nghi với cuộc sống mới và chủ động tìm công việc để ổn định sinh hoạt. Từng chia sẻ về giai đoạn này, nữ nghệ sĩ cho biết việc làm móng giúp cô có thêm công việc, đồng thời rèn luyện tay nghề trong những ngày không hoạt động nghệ thuật.

Cuộc hôn nhân thứ hai sau đó cũng kết thúc. Lê Giang trở về Việt Nam, tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và từng bước gây dựng lại sự nghiệp. Hiện cô có ba người con là Duy Phước, Lê Lộc và con trai út Luke Nguyễn.

Trong thời gian sống ở Úc, cô từng trải qua nhiều công việc khác nhau, trong đó có làm việc tại nông trại và tiệm làm móng. Ảnh: FBNV

Sau khi hôn nhân thứ 2 tan vỡ, nữ diễn viên trở về Việt Nam. Ảnh: FBNV

Sau những biến cố trong đời sống riêng, Lê Giang dần có cách nhìn khác về chuyện hôn nhân. Nếu trước đây cô từng mong muốn tìm một người phù hợp để đồng hành, hiện tại nữ diễn viên không còn đặt nặng việc phải có một người đàn ông bên cạnh.

Tháng 2/2025, Lê Giang chia sẻ cô cảm thấy bản thân "hết duyên với đàn ông". Cô cho biết gần 10 năm qua chủ yếu tập trung cho công việc và các con. Ở hiện tại, Lê Giang hài lòng với cuộc sống của mình và không có ý định đi bước nữa.

Tháng 2/2025, Lê Giang chia sẻ cô cảm thấy bản thân "hết duyên với đàn ông". Ảnh: FBNV

Sau những năm tháng nhiều biến động, Lê Giang hiện có sự nghiệp ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, vai bà Nữ trong Nhà bà Nữ giúp tên tuổi nữ nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả trẻ và góp phần đưa cô trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Trước và sau dự án này, Lê Giang liên tục xuất hiện trong nhiều phim điện ảnh như Gặp lại chị bầu, Làm giàu với ma, Cô dâu hào môn, Bộ tứ báo thủ...