Những ngày gần đây, nhiều người dân tại TPHCM phản ánh tình trạng khó đặt xe công nghệ, đặc biệt sau các buổi tiệc cuối năm.

Dù chọn xe máy hay ô tô, không ít khách phải chờ 20-30 phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ vẫn không có tài xế nhận cuốc.

Theo ghi nhận, phần lớn người tham dự tiệc cuối năm có sử dụng rượu, bia đều ưu tiên đi xe công nghệ để bảo đảm an toàn và tránh vi phạm quy định nồng độ cồn.

Anh Nguyễn Trung Dũng, nhân viên văn phòng tại TPHCM, cho biết hơn một tuần trở lại đây, mỗi lần gọi xe từ nhà ở TP Thủ Đức (cũ) đến nơi làm việc tại quận 1 (cũ), anh đều phải chờ ít nhất 20–30 phút, thay vì 5–10 phút như trước.

"Có hôm tôi đợi gần một tiếng vẫn không có tài xế nhận cuốc, trong khi cước phí tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Ban đêm, cuốc xe ô tô tăng từ 130.000 đồng lên hơn 310.000 đồng cho chuyến đi từ quận 1 (cũ) về TP Thủ Đức (cũ), chưa kể tiền tip vì kẹt xe" - anh Dũng chia sẻ.

Tương tự, anh Trần Minh Quân, giám đốc bộ phận marketing của một công ty công nghệ tại quận 1 (cũ), cho hay dịp cuối năm hầu như ngày nào anh cũng phải gọi xe công nghệ do thường xuyên tham dự tiệc tất niên.

Người dân phải mất hơn nửa tiếng mới gọi được xe công nghệ dịp Tết

"Hơn một tuần nay, tôi phải gọi xe trước cả tiếng mới chắc chắn có xe đi đúng giờ. Có lần chờ gần 45 phút mới có tài xế nhận chuyến, khiến tôi đến trễ tiệc cưới hơn 30 phút. Ở trung tâm thành phố còn đỡ, chứ ở khu vực Thủ Đức (cũ) thì gọi rất khó, cước lại cao gấp 2–3 lần so với ngày thường" - anh Quân nói.

Đáng chú ý, do khó đặt xe, nhiều gia đình buộc phải thay đổi kế hoạch di chuyển, mỗi người đi một phương tiện khác nhau để kịp giờ dự tiệc.

Một số người còn chấp nhận tự đi phương tiện cá nhân đến nơi tổ chức, sau đó thuê dịch vụ lái xe hộ với mức giá 400.000–500.000 đồng/chuyến đối với xe máy, hoặc 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/chuyến đối với ô tô, tùy quãng đường.

Không chỉ người đi tiệc, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ cũng gặp khó. Chị Phương Như, chủ tiệm tạp hóa tại phường Hiệp Bình, cho biết việc gọi xe giao quà Tết cho khách trong những ngày này rất bấp bênh.

"Có lần tôi phải hủy đơn vì không thể chờ quá lâu. Cước vận chuyển tăng nên tôi phải thỏa thuận trước với khách, hoặc tranh thủ lúc ít đơn để nhờ chồng giao sớm" - chị Như cho hay.

Lý giải tình trạng trên, anh Trần Quý, tài xế ô tô công nghệ tại TPHCM, cho biết nhu cầu đi lại dịp cận Tết tăng cao trong khi số lượng tài xế hoạt động giảm mạnh do nhiều người về quê sớm. "Thành phố kẹt xe nghiêm trọng, cùng một quãng đường trước đây đi 10 phút thì nay mất 25–30 phút. Gặp những tuyến đường kẹt nặng, tài xế cũng phải cân nhắc nên có tình trạng khách gọi mãi không có xe" - anh Quý nói.

Theo anh Quý, dù thu nhập dịp này có tăng, trung bình hơn 2,5 triệu đồng/ngày, nhưng khoản này chưa trừ chi phí xăng xe, hao mòn phương tiện và rủi ro khi lưu thông cuối năm. Nếu tính kỹ, lợi nhuận thực tế không cao như nhiều người vẫn nghĩ.