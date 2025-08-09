Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đường bộ, trong đó đề xuất phạt nặng nhiều vi phạm liên quan xe taxi và xe khách tuyến cố định.

Tài xế taxi không thu đúng theo giá cước đã kê khai, công bố có thể bị phạt từ 8-10 triệu đồng. Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đường bộ đề xuất phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với các trường hợp vi phạm: Điều khiển xe taxi chở người, taxi tải không có đồng hồ tính tiền cước (đối với loại xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền) hoặc có nhưng không đúng quy định hoặc không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo quy định.

Điều khiển xe taxi sử dụng phần mềm tính tiền mà trên xe không có thiết bị để kết nối trực tiếp với hành khách theo quy định.

Điều khiển xe taxi không sử dụng phần mềm tính tiền (đối với loại xe đăng ký sử dụng phần mềm tính tiền) hoặc sử dụng phần mềm tính tiền không bảo đảm các yêu cầu theo quy định.

So với quy định hiện hành tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, mức phạt tăng 200 ngàn đồng.

Các hành vi như: Sử dụng xe ô tô chở người từ 8 chỗ (không kể chỗ của người lái) trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; không thực hiện việc kê khai giá dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi theo quy định giữ nguyên mức phạt tiền như quy định tại Nghị định 100. Cụ thể phạt tiền từ 3-4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6-8 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải vi phạm.

Dự thảo đề xuất tăng mạnh mức phạt tiền đối với các hành vi như: Sử dụng xe taxi chở hành khách không lắp đồng hồ tính tiền (đối với loại xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền) hoặc lắp đồng hồ tính tiền không đúng quy định; không có thiết bị in hóa đơn (phiếu thu tiền) được kết nối với đồng hồ tính tiền theo quy định hoặc có nhưng không sử dụng được hoặc in ra phiếu thu tiền nhưng không có đầy đủ các thông tin theo quy định.

Sử dụng xe taxi chở hành khách mà trên xe không có thiết bị để kết nối trực tiếp với hành khách theo quy định (đối với loại xe đăng ký sử dụng phần mềm tính tiền) hoặc sử dụng phần mềm tính tiền không bảo đảm các yêu cầu theo quy định.

Không thực hiện đúng giá dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định dịch vụ vận tải hành khách bằng taxi đã kê khai, công bố.

Cụ thể, tăng từ mức phạt 5-6 triệu đồng (đối với cá nhân), từ 10-12 triệu đồng (đối với tổ chức) theo quy định tại Nghị định 100 hiện nay lên 8-10 triệu đồng (đối với cá nhân), từ 16-20 triệu đồng (đối với tổ chức) kinh doanh vận tải với các hành vi nêu trên.

Phạt nặng tài xế, chủ xe khách nếu không hoàn tiền vé cho khách từ chối chuyến đi

Dự thảo Nghị định cũng đề xuất mức phạt với nhiều hành vi vi phạm liên quan đến xe tuyến cố định. Cụ thể, phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 1 triệu đồng nếu điều khiển xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thu tiền vé cao hơn theo quy định.

Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4-6 triệu đồng đối với tổ chức nếu vi phạm: Không thanh toán tiền vé cho hành khách đã mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành theo quy định đối với tuyến cố định; không nộp lại phù hiệu về Sở Xây dựng theo quy định; Tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa ký gửi không đúng quy định; Không có hợp đồng đại lý bán vé với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định theo quy định.

Dự thảo quy định phạt tiền từ 12-16 triệu đồng (đối với cá nhân), từ 24-32 triệu đồng (với tổ chức) kinh doanh vận tải nếu để tổ chức, cá nhân không có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ loại hình vận tải hành khách điều hành phương tiện và lái xe hoặc quyết định giá cước để vận tải hành khách.