Lý do Mỹ Tâm thuê vệ sĩ lớn tuổi

Hình ảnh Tùng Yuki bảo vệ Mỹ Tâm mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện lớn đã dần quen thuộc với khán giả hàng chục năm qua. Thế nhưng lần nào xuất hiện cặp nghệ sĩ - vệ sĩ này cũng gây bão mạng xã hội.

Và lần gần đây nhất là ở sự kiện A80, Mỹ Tâm và vệ sĩ của cô lại khiến cộng đồng mạng quan tâm, ca ngợi. Từ đó cũng không ít người thắc mắc, tại sao một nữ ca sĩ hạng A như Mỹ Tâm không chọn một vệ sĩ trẻ đẹp mà lại chỉ đồng hành cùng Tùng Yuki - một người đàn ông đã bước sang tuổi 63.

Vậy lý do vì sao Tùng Yuki lại được Mỹ Tâm lựa chọn khi xuất hiện ở đám đông?

Mỹ Tâm và vệ sĩ Tùng Yuki tại sự kiện A80.

Giỏi võ thuật, có kinh nghiệm làm vệ sĩ cho loạt sao đình đám

Tùng Yuki tên thật là Nguyễn Văn Tùng, ông sinh ra trong 1 gia đình có 5 người con tại Gia Lai. Từ nhỏ, ông đã theo học môn võ Vịnh Xuân Quyền. Sau này, ông chuyển đến sống tại TP.HCM và có công ty vệ sĩ riêng.

Ngoài 40, Tùng Yuki tham gia điện ảnh và nhanh chóng nổi tiếng. Ông từng đóng nhiều phim đình đám như: Dốc tình, Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Bí mật tam giác vàng, 39 độ yêu, Bản năng thép, Bỗng dưng muốn khóc...

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất nhưng Tùng Yuki vẫn gắn bó với công việc của 1 vệ sĩ. Ông từng bảo vệ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước. Chính vì thế mà ông cũng được Mỹ Tâm lựa chọn.

Điềm đạm, đáng tin

Mỹ Tâm là ca sĩ ít khi chia sẻ về đời sống riêng tư và quan điểm cá nhân về người khác trên mạng xã hội hay trên truyền thông. Tuy nhiên với vệ sĩ Tùng Yuki cô từng hé lộ lý do lựa chọn ông làm vệ sĩ là vì tin tưởng. Cô cô gọi nam vệ sĩ là "bố" một cách gần gũi.

"Chỉ có bố Tùng mới đủ thân thiết và an toàn để tôi dựa dẫm khi đến nơi đông người", Mỹ Tâm từng chia sẻ với giới truyền thông.

Để Mỹ Tâm tin tưởng đến thế thì ngoài võ thuật cao thì Tùng Yuki còn là một người điềm đạm, tâm lý. Qua các lần bảo vệ nữ ca sĩ, ai cũng nhận thấy ông không chỉ đảm bảo an toàn cho Mỹ Tâm mà còn rất tôn trọng khán giả của nữ nghệ sĩ, hạn chế tối đa va chạm không cần thiết. Điều đó cũng giúp Mỹ Tâm bảo toàn được danh tiếng.

Như trợ lý riêng, kín tiếng

Không chỉ bảo vệ an toàn cho Mỹ Tâm, Tùng Yuki còn giống như trợ lý riêng của nữ ca sĩ. Ông không ngại cầm đồ, cầm quạt, cầm nước... và phục vụ Mỹ Tâm mọi lúc mọi nơi. Và điều đặc biệt quan trọng là trong suốt hơn thập kỷ đồng hành với nữ ca sĩ hot nhất showbiz Việt nhưng Tùng Yuki rất kín tiếng.

Là người gần gũi với nữ ca sĩ nên chắc chắn nam vệ sĩ biết nhiều thông tin mật của cô nhưng ông chưa một lần để lộ bất cứ thông tin gì. Chính sự uy tín này khiến ông càng được nữ ca sĩ kính trọng và trọng dụng.