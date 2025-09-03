Trong những ngày lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, diễn viên, vệ sĩ Tùng Yuki gây chú ý khi xuất hiện cùng ca sĩ Mỹ Tâm. Ông theo sát nữ ca sĩ từ buổi tổng duyệt tại sân vận động Mỹ Đình cho đến sáng 2/9, đảm nhận vai trò vệ sĩ thân cận.

Chia sẻ về những ngày đặc biệt ở Thủ đô, Tùng Yuki (tên thật Nguyễn Văn Tùng) nói: “Chúng tôi căng sức đi qua mấy ngày cuối tháng 8. ‘Bố con tôi’ tâm sự rất nhiều trên xe lúc di chuyển ra quảng trường. Dọc hai bên đường, người dân dành từng chỗ ngồi để mong được thấy đoàn diễu hành. Tôi xúc động nhất khi nhìn thấy nhiều em bé mặc quân phục kháng chiến, đôi nam nữ diện áo cờ đỏ sao vàng, đặc biệt là các cựu chiến binh ngồi trên xe lăn...”.

Diễn viên Tùng Yuki chia sẻ hình ảnh trong ngày 2/9.

Theo ông, khoảnh khắc Mỹ Tâm và bé Dâu hòa giọng hát phân đoạn Quốc ca tại Quảng trường Ba Đình đã làm rung động triệu trái tim. Ngay sau đó, lời Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được cất vang. “Tôi thấy có ai đó ngấn lệ, thổn thức về trách nhiệm gìn giữ, đưa đất nước phồn vinh trong kỷ nguyên mới”, ông nói.

Trong giới giải trí, Tùng Yuki là diễn viên truyền hình, vệ sĩ. Ông từng bảo vệ nhiều ngôi sao trong và ngoài nước như Trường Giang - Nhã Phương, Bi Rain, Ha Ga In, Lê Minh, Cổ Thiên Lạc, Jang Dong Gun, So Ji Sub… Mỹ Tâm là người gắn bó với ông nhiều nhất, đến mức nữ ca sĩ thân mật gọi ông là “bố”.

Mỹ Tâm từng khẳng định “chỉ có bố Tùng mới đủ thân thiết và an toàn để tôi dựa dẫm khi đến nơi đông người”. Trong bộ phim điện ảnh Chị trợ lý của anh , cô còn mời ông vào vai bố mình trên màn ảnh.

Khán giả biết đến Tùng Yuki ở tuổi 40, khi ông bất ngờ lấn sân diễn xuất. Ông góp mặt trong nhiều phim truyền hình ăn khách như Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, vai Chiến “Lão Phật gia” phim Bí mật tam giác vàng, Bản năng thép ...

Mỹ Tâm bên cạnh Tùng Yuki. Video: Mỹ Tâm.

Dù vậy, công việc chính của ông vẫn là vệ sĩ, nghề mà ông gắn bó suốt hàng chục năm. Sinh ra tại Gia Lai trong gia đình nghèo có năm anh em, Tùng Yuki theo học võ Vịnh Xuân từ nhỏ.

Ông vào TPHCM lập nghiệp, từng học kỹ thuật, làm cơ khí rồi chuyển hướng sang nghề vệ sĩ. Song song, ông theo đuổi điện ảnh như một cái duyên. Ngoài công việc, ông dành thời gian tập võ, đọc sách, rèn luyện sức khỏe bằng gym, bơi lội hoặc chạy bộ.

Khác với hình ảnh xuất hiện trước công chúng, Tùng Yuki chọn cách giữ kín đời tư. Ông không chia sẻ hình ảnh vợ con.