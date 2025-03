Lý do 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' lấy cạn nước mắt khán giả

Hành trình cảm xúc qua thăng trầm của cuộc đời

Sau màn ra mắt ấn tượng, bộ phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt tiếp tục hành trình cảm xúc, khai thác cuộc sống phức tạp và đầy màu sắc của hai con người kiên cường trên đảo Jeju, Hàn Quốc. Nhân vật chính Oh Ae Sun và Yang Gwan Sik được thể hiện qua hai giai đoạn: thời trẻ do IU và Park Bo Gum đảm nhận, về sau do Moon So Ri và Park Hae Joon thủ vai.

Câu chuyện kéo dài từ những năm 1950 đến thế kỷ 21, nhưng không đi theo mô-típ truyền thống. Thay vì kể theo trình tự thời gian, biên kịch Lim Sang Choon đan xen các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời hai nhân vật chính, tạo nên một bức tranh đời sống chân thực với nhiều cung bậc cảm xúc, tương tự như cách Pachinko từng làm.

IU và Park Bo Gum đóng chính trong bộ phim gây sốt Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.

Điểm độc đáo của Khi cuộc đời cho bạn quả quýt nằm ở cách sắp đặt cao trào cảm xúc. Thay vì để chúng diễn ra ở cuối tập, phim lại đẩy những khoảnh khắc cao trào lên ngay phần đầu, sau đó tập trung vào phản ứng của nhân vật trước biến cố. Một trong những phân cảnh ấn tượng là khi Ae Sun chạy dọc cầu cảng, dõi theo con thuyền chở Gwan Sik rời Jeju.

Những tập sau đó tiếp tục mang đến nhiều tình tiết cao trào, như khi bà ngoại nghiêm khắc Kim Chun Ok (Na Moon Hee đóng) bất ngờ ra tay giúp đỡ vợ chồng cháu trai, hay tai họa bất ngờ ập đến trong một ngày hè giông bão.

Phim khắc họa cuộc sống như chuỗi đỉnh cao và vực thẳm. “Chúng ta thường nhớ đến khoảnh khắc thành công rực rỡ hoặc mất mát đau thương, nhưng thực chất, đời người được tạo nên từ những khoảng lặng sau biến cố” - SCMP đưa ra nhận xét về phim.

Trong tập tám, cảnh gây xúc động mạnh là khi người giúp việc của một gia đình giàu có đe dọa vứt bỏ chiếc nhẫn kim cương của Mi Hyang (Kim Keum Soo). Đây chính là chiếc nhẫn mà Mi Hyang từng vu khống con gái Ae Sun - Yang Geum Myeong (cũng do IU thủ vai) - đã lấy trộm, chỉ vì cô từ chối gian lận trong kỳ thi giúp con gái bà ta.

Khoảnh khắc này đánh dấu chiến thắng hiếm hoi của những người thấp cổ bé họng trước tầng lớp giàu có, nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc. Xuất thân nghèo khó trở thành rào cản khi Geum Myeong có cơ hội du học. Cuối cùng, Ae Sun giúp con gái đạt được ước mơ, nhưng phải trả giá đắt: bà bán đi ngôi nhà của mẹ mình. Quyết định này buộc gia đình rời quê lên thành phố, phản ánh một trong những chủ đề phim hướng đến - sự xung đột giữa truyền thống và quá trình đô thị hóa.

Trong phim, Ae Sun nhiều lần được ví như người bắn ra những “quả cầu nhỏ” bằng hành động kiên cường của mình - hình ảnh lấy cảm hứng từ tiểu thuyết nổi tiếng The Dwarf của Cho Se Hui, kể về một gia đình nghèo bị đuổi khỏi nhà để nhường chỗ cho các khu chung cư hiện đại. Nhưng nếu tác phẩm của Cho mang màu sắc bi quan về xã hội Hàn Quốc thập niên 1970, thì Khi cuộc đời cho bạn quả quýt lại có góc nhìn lạc quan hơn.

SCMP nhận xét bộ phim không né tránh những khó khăn mà người dân Hàn Quốc phải đối mặt trên hành trình phát triển, từ bất công giai cấp, định kiến xã hội đến những ảnh hưởng của tư tưởng gia trưởng. Trên tất cả, đây không chỉ là câu chuyện của Ae Sun, mà còn là câu chuyện của cả một đất nước – nơi con người đã nỗ lực không ngừng để vượt qua những biến động xã hội và kinh tế trong nhiều thập kỷ.

“Bối cảnh phim cũng phản ánh sự thay đổi này. Trong một phân đoạn lấy bối cảnh cuối thập niên 1980, khi Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Seoul 1988, những ngư dân và hải nữ (nữ thợ lặn) trên đảo Jeju buộc phải dọn dẹp khu vực sống để tạo nên hình ảnh đẹp đẽ khi ngọn đuốc Olympic đi qua.

Hình ảnh Jeju trong phim chủ yếu mang dáng dấp của vùng quê yên bình, khác xa với hình ảnh thiên đường du lịch mà khán giả ngày nay quen thuộc. Dù các nhân vật cố gắng níu giữ quá khứ, người xem vẫn biết rằng sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng dù có đoán trước tương lai, ta vẫn chưa thể thấy hết mọi góc khuất. Bởi lẽ, trong kịch bản của Lim Sang Choon, thời gian không bao giờ trôi theo một đường thẳng”.

IU lên tay, Park Bo Gum ngày càng xuất sắc

Không sử dụng tuyến phản diện điển hình, biên kịch Im Sang Choon tạo ra những xung đột tự nhiên từ chính khát vọng và thử thách của nhân vật. Điều này giúp bộ phim trở nên gần gũi, đồng thời mang đến những dư vị ấm áp, chữa lành cho khán giả.

Trong số dàn nhân vật, Gwan Sik của Park Bo Gum gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ tình yêu chân thành và sự kiên định dành cho Ae Sun. Không cần những lời hứa hoa mỹ, sự trầm ổn và đáng tin cậy của anh chính là điểm tựa vững chắc giữa những biến cố cuộc đời Ae Sun. Mối quan hệ giữa hai nhân vật chính không chỉ là chuyện tình yêu đơn thuần, mà còn là hành trình trưởng thành, tự tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của mỗi người.

Màn kết hợp ăn ý giữa IU và Park Bo Gum khiến phim "bùng nổ".

Diễn xuất của IU tiến bộ đến bất ngờ khi cô lột tả trọn vẹn sự sắc sảo, tinh nghịch của Ae Sun. Park Bo Gum mang đến hình ảnh Gwan Sik với ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sức mạnh nội tâm, khiến nhân vật càng trở nên sống động và đáng nhớ.

Dưới góc nhìn của đạo diễn Kim Won Seok, đảo Jeju không chỉ là bối cảnh mà còn trở thành nhân vật quan trọng, đồng hành cùng hành trình của Ae Sun và Gwan Sik. Từng mùa thay đổi trên hòn đảo được ghi lại với khung hình đầy chất thơ, làm nổi bật sự chuyển biến trong tâm lý và số phận của các nhân vật.

Không chỉ tập trung vào hai vai chính, bộ phim còn gây ấn tượng với dàn diễn viên phụ. Yeom Hye Ran dù chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn nhưng vẫn để lại dấu ấn sâu đậm với vai người mẹ của Ae Sun. Oh Min Ae hóa thân tròn trịa vào vai mẹ của Gwan Sik, nghiêm khắc nhưng đầy tình cảm. Đặc biệt, nhóm thợ lặn huyền thoại của Jeju (haenyeo) mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước nhưng cũng không kém phần xúc động, góp phần tạo nên chiều sâu cho tác phẩm.