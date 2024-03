Lý do gì khiến nam thần Lee Dong Wook không bao giờ nhắc về Suzy và những người bạn gái cũ?

Lee Dong Wook có sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ nhưng mới chỉ công khai hẹn hò 1 lần. Chuyện tình chưa đầy 1 năm của tài tử và "tình đầu quốc dân" Suzy từng khiến truyền thông Hàn Quốc tốn nhiều giấy mực. Dù vậy trong suốt quãng thời gian hẹn hò và cả sau khi chia tay, tài tử Goblin đều không lên tiếng về đời sống tình cảm.

Mới đây, netizen đã "đào" lại lý do Lee Dong Wook không bao giờ nhắc đến bạn gái cũ. Trong họp báo ra mắt phim Single In Seoul, "Thần chết" đã được hỏi liệu anh có viết tiểu thuyết về mối tình đầu giống nhân vật trong phim hay không. Nam diễn viên lập tức bác bỏ: "Không, không thể nào. Đơn giản là vì quá đáng xấu hổ". Nhưng đây chưa phải nguyên do thực sự lý giải về hành động của Lee Dong Wook.

Lee Dong Wook có nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư của bạn gái cũ

Trong suốt sự nghiệp, nam thần Goblin mới chỉ công khai hẹn hò với Suzy

Trong 1 chương trình của SBS, nam diễn viên sinh năm 1981 đã giải thích rõ hơn. Là người của công chúng, Lee Dong Wook cho rằng việc nói về bạn gái cũ khi chưa nhận được sự đồng ý là hành động thiếu tôn trọng. "Hơn nữa, tôi tin rằng nếu tôi xuất bản 1 cuốn sách về cô ấy khi chưa được cô ấy cho phép thì quá đỗi thiếu tôn trọng đối phương. Độc giả có thể không biết tôi đang nói đến ai nhưng bạn gái cũ của tôi thì biết. Vì lý do tương tự, tôi cố gắng tránh đi sâu quá nhiều chi tiết về chuyện tình quá khứ của mình trong các cuộc phỏng vấn".

Nam diễn viên tiết lộ rằng đời sống riêng tư của anh không có nhiều sự lãng mạn và biến cố như trên màn ảnh: "Có vẻ như đời sống tình cảm của tôi không thú vị đến thế". Tài tử Goblin tuân theo quy tắc tôn trọng quyền riêng tư của bạn gái cũ trong nhiều năm. Khi dàn cast chương trình Roommate dò hỏi em gái Lee Dong Wook về bạn gái cũ của anh, nam diễn viên đã ngăn em mình nói về cô gái này.

Lee Dong Wook nhận được "cơn mưa" lời khen từ netizen xứ Hàn. Nhiều người khen ngợi nam diễn viên là "quý ông đích thực", luôn tôn trọng quyền riêng tư của người phụ nữ anh từng yêu thương.

Lee Dong Wook luôn cố gắng bảo vệ sự riêng tư của bạn gái cũ, anh từng ngăn em gái mình nói về cô gái này

Nguồn: Koreaboo