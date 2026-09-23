Lý do Dương Khắc Linh không thể chăm sóc vợ sau khi Sara Lưu hạ sinh 2 "tiểu công chúa"
Ngay sau khi bà xã hạ sinh 2 tiểu công chúa, nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã vội vã ra sân bay, lên đường đi công tác do có lịch trình công việc từ trước.
Sara Lưu, bà xã nhạc sĩ Dương Khắc Linh, vừa đón 2 con gái song sinh chào đời vào ngày 21/9 tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Hai bé được đặt tên thân mật là Dani và Sani.
Dương Khắc Linh luôn ở bên động viên vợ trong suốt quá trình vượt cạn. Đây là lần thứ hai cặp đôi đón con song sinh, sau hai con trai Mickey và Jerry chào đời năm 2020, qua đó chính thức trở thành gia đình có 4 người con.
Tuy vậy, ngay sau khi vợ hạ sinh 2 con, nhạc sĩ Xin hãy thứ tha đã vội vã ra sân bay, lên đường đi công tác do có lịch trình công việc từ trước.
Trên máy bay, ông bố 4 con gọi điện cho vợ, bày tỏ nỗi mong nhớ gia đình và áy náy vì không thể ở bên cạnh chăm sóc vợ con trong khoảng thời gian quan trọng nhất. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc để sớm trở về bên gia đình.
Nhạc sĩ Dương Khắc Linh vội vã đi công tác ngay sau khi vợ hạ sinh 2 tiểu công chúa.
Anh chia sẻ: "Trời ơi vợ ơi, hai bé yêu của ba, ba nhớ và yêu mẹ con nhiều lắm.
Phía dưới bài đăng, nhiều người dùng mạng thông cảm với nhạc sĩ 8X, đồng thời động viên Sara Lưu giữ sức khỏe, tinh thần thật tốt để sớm hồi phục sau sinh và chăm sóc tốt cho 2 "tiểu công chúa".
"Mẹ giỏi lắm luôn, gia đình mình cố lên nhé", ca sĩ Thu Thủy nhắn nhủ.
Trong khi đó, 1 dân mạng hài hước viết: "Cố lên ba Linh, giờ là 6 miệng ăn đó".
Sara Lưu khoe khoảnh khắc lên bàn mổ sinh con lần 2.
Sau khi kết hôn vào năm 2019, Dương Khắc Linh và Sara Lưu lần lượt đón hai con trai song sinh Mickey và Jerry vào năm 2020.
Sau 6 năm, gia đình tiếp tục có thêm niềm vui khi Sara Lưu hạ sinh hai bé gái song sinh. Từ một gia đình có hai cậu con trai, tổ ấm của cặp đôi nay đã đủ nếp đủ tẻ với 4 nhóc tì.
Ngày 2 con gái chào đời, nhạc sĩ Dương Khắc Linh xúc động chia sẻ: "6 năm trước, ba mẹ đón 2 anh Mickey và Jerry đến với gia đình mình. Lúc đó cứ nghĩ như vậy là quá vui, quá hạnh phúc rồi.
Ai ngờ 6 năm sau, gia đình mình lại một lần nữa đón hai cô công chúa nhỏ, chắc vũ trụ thấy nhà mình còn chỗ nên gửi thêm một cặp nữa! Chào mừng hai con yêu đến với gia đình mình!
Vậy là từ nay, hai anh đã có thêm hai cô em gái để cùng lớn lên, cùng chơi và cùng chia sẻ thật nhiều kỷ niệm
Một nhà 4 bạn nhỏ, vậy là chính thức thành… vườn trẻ luôn! Mong các con luôn khỏe mạnh, bình an và lớn lên thật hạnh phúc bên ba mẹ và hai anh".