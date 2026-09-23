Lý do Dương Khắc Linh không thể chăm sóc vợ sau khi Sara Lưu hạ sinh 2 "tiểu công chúa"

Sara Lưu, bà xã nhạc sĩ Dương Khắc Linh, vừa đón 2 con gái song sinh chào đời vào ngày 21/9 tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Hai bé được đặt tên thân mật là Dani và Sani.





Dương Khắc Linh luôn ở bên động viên vợ trong suốt quá trình vượt cạn. Đây là lần thứ hai cặp đôi đón con song sinh, sau hai con trai Mickey và Jerry chào đời năm 2020, qua đó chính thức trở thành gia đình có 4 người con.





Tuy vậy, ngay sau khi vợ hạ sinh 2 con, nhạc sĩ Xin hãy thứ tha đã vội vã ra sân bay, lên đường đi công tác do có lịch trình công việc từ trước.





Trên máy bay, ông bố 4 con gọi điện cho vợ, bày tỏ nỗi mong nhớ gia đình và áy náy vì không thể ở bên cạnh chăm sóc vợ con trong khoảng thời gian quan trọng nhất. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc để sớm trở về bên gia đình.





Nhạc sĩ Dương Khắc Linh vội vã đi công tác ngay sau khi vợ hạ sinh 2 tiểu công chúa.

Anh chia sẻ: "Trời ơi vợ ơi, hai bé yêu của ba, ba nhớ và yêu mẹ con nhiều lắm.

Hôm nay ba phải đi để cố gắng làm cho xong cái dự án đang làm. Chỉ còn vài hôm nữa thôi là xong rồi, ba sẽ về với mẹ và các con.

Đi lúc này thật sự sốt ruột lắm, chỉ muốn ở bên mẹ con thôi. Nhưng ba cố gắng thêm một chút để lo cho gia đình mình, để có tiền nuôi các con thật tốt. Cố lên nha vợ yêu. Anh cũng sẽ cố gắng và sẽ sớm về với mẹ con. Yêu mẹ con rất nhiều".





Phía dưới bài đăng, nhiều người dùng mạng thông cảm với nhạc sĩ 8X, đồng thời động viên Sara Lưu giữ sức khỏe, tinh thần thật tốt để sớm hồi phục sau sinh và chăm sóc tốt cho 2 "tiểu công chúa".

"Mẹ giỏi lắm luôn, gia đình mình cố lên nhé", ca sĩ Thu Thủy nhắn nhủ.

Trong khi đó, 1 dân mạng hài hước viết: "Cố lên ba Linh, giờ là 6 miệng ăn đó".





Sara Lưu khoe khoảnh khắc lên bàn mổ sinh con lần 2.





Sau khi kết hôn vào năm 2019, Dương Khắc Linh và Sara Lưu lần lượt đón hai con trai song sinh Mickey và Jerry vào năm 2020.





Sau 6 năm, gia đình tiếp tục có thêm niềm vui khi Sara Lưu hạ sinh hai bé gái song sinh. Từ một gia đình có hai cậu con trai, tổ ấm của cặp đôi nay đã đủ nếp đủ tẻ với 4 nhóc tì.