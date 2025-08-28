Giới chức bang Louisiana (Mỹ) vừa cảnh báo về sự gia tăng các ca tử vong và nhập viện do vi khuẩn vibrio vulnificus, sau khi ghi nhận 2 người tử vong sau khi ăn hàu.

Theo Lailluminator, 2 nạn nhân gần đây ăn hàu tại hai nhà hàng khác nhau, 1 ở bang Louisiana và 1 ở bang Florida. Hiện chưa có thông tin về địa điểm chính xác nơi các nạn nhân dùng bữa.

Ngoài 2 trường hợp trên, dữ liệu y tế cho thấy từ đầu năm đến nay có 22 cư dân bang Louisiana phải nhập viện vì nhiễm vibrio vulnificus, trong đó 4 người tử vong. Cơ quan chức năng vẫn điều tra 4 ca tử vong còn lại để xác định nguyên nhân nhiễm trùng qua vết thương hở hay do ăn hải sản sống.

Đáng chú ý, tình trạng nhiễm trùng Vibrio tại Louisiana năm nay tăng bất thường so với mức trung bình hàng năm. Trung bình, bang Louisiana chỉ ghi nhận khoảng 7 ca nhiễm và 1 ca tử vong mỗi năm kể từ năm 2015, nhưng năm nay số ca tăng đột biến.

"Xu hướng trong nhiều thập kỷ qua cho thấy số ca nhiễm tăng đều và chưa có dấu hiệu giảm", Tiến sĩ Salvador Almagro-Moreno, chuyên gia về vi khuẩn tại Bệnh viện Nhi St. Jude, nhận định.

Các yếu tố như nhiệt độ vùng vịnh tăng, nước mặn xâm nhập hoặc nhiều người bơi và ăn hàu hơn có thể góp phần làm gia tăng số ca bệnh.

Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống , vibrio vulnificus còn gọi là V. vulnificus (có cùng họ với loại vi khuẩn gây bệnh tả), là một loài vi khuẩn được tìm thấy ở nước biển ấm. Đây là loại vi khuẩn ăn thịt người có thể dẫn đến hoại tử, có khả năng gây tử vong cao.

Vi khuẩn Vibrio vulnificus có thể xâm nhập vào cơ thể khi vết đứt hở, vết thương và vết xước tiếp xúc với nước biển, gây ra nhiễm trùng vết thương đe dọa tính mạng.

Vibrio vulnificus có thể được tìm thấy ở các vùng biển trên thế giới. Ở Mỹ, vi khuẩn này sống ở vịnh Mexico và dọc theo một số vùng nước ven biển của Bờ Đông và Bờ Tây. Vi khuẩn sinh sôi trong những tháng ấm hơn. Đây cũng là lúc nhiệt độ của đại dương đạt cực đại.

Vi khuẩn ăn thịt người có nhiều ở vùng nước hoặc đất bẩn, chúng còn sống trong ruột, cổ họng, trên da,… nhưng chúng không gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở. Khi xâm nhập được vào các mô sâu, vi khuẩn sẽ phóng ra độc gây tổn thương các mô xung quanh với tốc độ rất nhanh. Vi khuẩn ăn thịt người có thể lây từ người này qua người khác nhưng với tỉ lệ không cao.

Những vết thương có nguy cơ cao có thể bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người là:

- Vết xước hoặc vết cắt trên da.

- Vết côn trùng cắn.

- Vết thương do tiêm chích ma túy.

- Vết thương phẫu thuật.

- Vết bỏng.

- Vết thương bị khô da nứt nẻ.

Những người có hệ miễn dịch kém dễ bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người như:

- Người uống nhiều rượu bia.

- Sử dụng chất gây nghiện (thuốc lá, ma túy...).

- Từng bị bệnh thủy đậu.

- Bệnh xơ gan.

- Người bệnh tiểu đường.

- Mắc các bệnh về tim mạch ảnh hưởng đến van tim.

- Bệnh phổi, bệnh lao.

- Bệnh mạch máu ngoại vi.

Vi khuẩn ăn thịt người thường gây bệnh ở các vị trị như: Cánh tay, bàn tay, bàn chân và cẳng chân. Tuy nhiên, vi khuẩn ăn thịt người cũng có thể gây tổn thương ở vùng đầu, cổ, bẹn…

Người có thể bị nhiễm trùng vi khuẩn vibrio vulnificus khi tiếp xúc với nước chứa vi khuẩn hoặc hải sản bị ô nhiễm. Giới y học đã ghi nhận trường hợp bị nhiễm qua những vết thương rất nhỏ như vết đâm bởi đuôi con tôm, vỏ hàu khi tắm biển. Ngoài ra, nhiễm trùng có thể xảy ra khi phơi nhiễm vết thương có từ trước với vi khuẩn V. vulnificus.

Nhiễm vi khuẩn Vibriosis, trường hợp nhẹ thường bị ớn lạnh, sốt, tiêu chảy, đau dạ dày và có thể nôn, chóng mặt, khó chịu trong người, thấy khát nước liên tục. Thông thường, người bệnh sẽ có triệu chứng ngay trong ngày đầu tiên tiếp xúc với vi khuẩn. Những triệu chứng này thường không xuất hiện riêng lẻ mà xuất hiện cùng nhau. Các vết thương trên da bị nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus thường phát triển thành mụn nước, áp-xe và loét.

Sau 24 giờ có các triệu chứng bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, nếu người bệnh vẫn chưa được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu có thể khiến tình trạng nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng hơn. Kể từ sau 3 – 4 ngày nhiễm vi khuẩn ăn thịt, người bệnh sẽ có thêm các triệu chứng sau:

- Vùng da xung quanh vết thương sưng, nóng, đỏ, cảm thấy cứng khi chạm vào hoặc chuyển sang màu tím, sau đó xuất hiện mụn nước chứa dịch sẫm màu có mùi hôi.

- Tiêu chảy, nôn mửa.

- Vùng da xung quanh vết thương mất màu, bong da, tuột da, hoại tử mô.

Trong trường hợp chần chừ để lâu tới 5 ngày, rất có thể sẽ xuất hiện những triệu chứng nguy hiểm như sau:

- Tụt huyết áp.

- Lơ mơ, hôn mê.

- Sốc nhiễm độc.

Khi bị nhiễm vi khuẩn ăn thịt người, nếu không được cấp cứu kịp thời người bệnh có thể bị tổn thương trầm trọng, bị hoại tử nặng, sốc nhiễm độc… Nếu bị hoại tử nặng ở tay hoặc chân có thể bị cắt cụt chi, ở tình trạng nặng hơn ảnh hưởng đến các cơ quan khác, bệnh nhân có thể tử vong.

Các nghiên cứu cho thấy tỉ lệ tử vong ở những người nhiễm vi khuẩn ăn thịt người là khoảng 25%. Tỉ lệ này cao hơn nhiều đối với những người tiếp xúc với vi khuẩn do ăn thực phẩm bị ô nhiễm.

Ngoài nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus khi tiếp xúc với nước chứa vi khuẩn, con người có thể mắc bệnh khi ăn hải sản sống hoặc chưa nấu chín bị ô nhiễm.

Loại hải sản thường chứa nhiều vi khuẩn ăn thịt người nhất là hàu. Vibriosis cũng có thể sống trong bụng của cá và các động vật có vỏ khác. Con người có thể bị nhiễm vi khuẩn hoặc tiếp xúc với nó khi chế biến hải sản sống.

Tại Mỹ, nhiễm khuẩn vibrio vulnificus là nguyên nhân tử vong hàng đầu liên quan đến ăn hải sản. Hầu hết trường hợp này đều là nhiễm trùng nguyên phát hoặc vi khuẩn trong máu.

