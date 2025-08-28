Một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày lại tiềm ẩn nguy cơ lớn cho sức khỏe của trẻ. Theo thống kê của các hiệp hội y tế Nhật Bản, từ thập niên 1980 đến nay đã ghi nhận ít nhất 14 trường hợp trẻ em bị chấn thương nội tạng nghiêm trọng do thói quen đeo chéo bình nước khi chạy nhảy, vui chơi. Nhiều ca phải nhập viện dài ngày, thậm chí có trẻ buộc phải cắt bỏ một phần tụy và lá lách.

Trường hợp điển hình được báo Yomiuri Shimbun (Nhật Bản) dẫn lại là một bé trai 7 tuổi. Trong lúc chạy trong sân trường, em bị ngã và phần đáy bình nước đeo chéo trước bụng va mạnh vào bụng. Sau đó, em liên tục nôn mửa, người mệt lả, mặt tái nhợt. Khi được đưa đi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bé bị chấn thương tụy nặng, buộc phải cắt bỏ một nửa tụy và toàn bộ lá lách để giữ tính mạng.

Các chuyên gia cảnh báo, trẻ nhỏ vốn có xương mềm, cơ và da mỏng, không đủ sức bảo vệ nội tạng trước lực va đập. Do vậy, chỉ một cú ngã khi đang đeo chéo bình nước cũng có thể gây hậu quả khó lường.

Bác sĩ nhi khoa Nhật Bản nhấn mạnh, phụ huynh cần đặc biệt chú ý quan sát sau khi con ngã. Nếu trẻ kêu đau bụng, cơn đau ngày càng tăng kèm theo mệt mỏi, mặt mày xanh xao, cần lập tức đưa đến bệnh viện. Dù cha mẹ không trực tiếp chứng kiến cú ngã, nhưng nếu trẻ kể rằng bụng bị bình nước đập trúng thì tuyệt đối không được chủ quan.

Trước thực trạng đáng lo ngại này, tháng 3/2024, Cơ quan Gia đình Trẻ em Nhật Bản đã bổ sung khuyến cáo mới trong “Sổ tay phòng tránh tai nạn”, yêu cầu phụ huynh hạn chế cho trẻ đeo chéo bình nước. Bình nên được để trong balo, tuyệt đối không mang khi chạy nhảy hay vui chơi.

Các hãng sản xuất nổi tiếng như Tiger và Zojirushi cũng đã cập nhật hướng dẫn sử dụng, in rõ cảnh báo: không đeo chéo bình khi vận động, nên đặt trong balo hoặc túi đeo lưng, và phải tháo bỏ khi chơi cầu trượt, xích đu hay các trò vận động mạnh.

Tưởng như chỉ là một vật dụng quen thuộc, bình nước lại có thể trở thành “sát thủ thầm lặng” với trẻ nhỏ. Vụ việc tại Nhật Bản là lời nhắc nhở phụ huynh ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, cần lưu tâm hơn đến những chi tiết nhỏ trong thói quen sinh hoạt của con em mình để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

