Lý do 5 thủ khoa toàn quốc cùng lựa chọn Đại học Ngoại thương

Trong số 5 tân sinh viên đặc biệt này, 2 em lựa chọn theo học ngành tiếng Trung thương mại, 3 bạn chọn ngành Kinh tế đối ngoại.

Ngành Kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương năm nay đón 3 thủ khoa khối B - Bùi Đức Anh (Thái Bình), khối D01 - Đặng Khánh Linh (Hà Tĩnh) và khối D03 - Vũ Khánh Huyền (Hà Tĩnh).

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, Bùi Đức Anh là thí sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc khối B với 29,35 điểm, đủ sức đỗ vào Đại học Y Hà Nội. Cậu có cú rẽ bất ngờ khi lựa chọn tổ hợp D07 - 28,15 điểm (Toán 9,6; Hóa học 9,75; tiếng Anh 8,8) để xét tuyển và đỗ vào chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương.

"Khi em không chọn học trường Y, mạng xã hội xuất hiện hai chiều ý kiến, một bên ủng hộ, một bên cho rằng em có thể sẽ nuối tiếc. Nhưng em không hối hận với quyết định của mình. Em sẽ cố gắng hết sức trên con đường đã chọn", Đức Anh nói.

Đại học Ngoại thương vinh danh 5 thủ khoa toàn quốc lần lượt từ phải qua trái gồm: Vũ Thị Thi, Vũ Khánh Huyền, Đặng Khánh Linh, Nguyễn Hương Giang, Bùi Đức Anh.

Thủ khoa khối D01 với 28,7 điểm - Đặng Khánh Linh cũng lựa chọn theo học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại. Nữ sinh Hà Tĩnh chia sẻ, ngay từ cấp 3 đã đặt mục tiêu xét tuyển vào ngôi trường này. Đây là môi trường không chỉ rèn luyện học tập tốt, nhiều sinh viên giỏi và cũng là nơi có nhiều hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ mạnh.

Linh mong được trúng tuyển vào Câu lạc bộ MC và Thời trang của trường. Linh rất thích dẫn chương trình nhưng em có phần lo lắng vì quá nhiều bạn giỏi cùng đăng ký. Vào đầu đại học, Linh tự nhủ bản thân không thể chủ quan và ngủ quên trên chiến thắng. "Khi ra "cái ao" lớn hơn, em biết ngoài kia còn rất nhiều người giỏi hơn mình. Bởi vậy, em không nghĩ bản thân có thể tự phụ hay chủ quan", nữ sinh nói.

Vũ Khánh Huyền - thủ khoa toàn quốc khối D03 với tổng điểm 28,5 theo học ngành Kinh tế đối ngoại. Lý do em chọn ngành học này do đam mê với kinh tế. Ngoài khả năng tiếng Anh, em muốn trau dồi và học hỏi nhiều hơn các kiến thức chuyên ngành kinh tế để thuận tiện cho những dự định khi ra trường sau này.

Nữ sinh đặt mục tiêu cố gắng học thật tốt chương trình học 4 năm đại học, bên cạnh đó tự học ngoại ngữ mới và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để bản thân năng động, tự tin hơn.

Hai thủ khoa khối C - Nguyễn Hương Giang (Bắc Ninh) và D04 - Vũ Thị Thi (Vĩnh Phúc) cùng lựa chọn theo học ngành tiếng Trung thương mại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Với 29,75 điểm, Nguyễn Hương Giang là thí sinh điểm cao nhất khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Nữ sinh trúng tuyển ngành tiếng Trung thương mại, khoa Ngôn ngữ Trung. Em đam mê với ngôn ngữ tiếng Trung từ lâu, đó là lý do em chọn Đại học Ngoại thương đặt làm nguyện vọng 1 khi đăng ký xét tuyển.

"Em đôi chút bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới, nhưng rất vui vì được gặp những người bạn có cùng tính cách năng động, cùng đam mê ngôn ngữ Trung", Thủ khoa khối C nói. Giang đặt mục tiêu sẽ cân bằng giữa việc học và tham gia hoạt động trong suốt 4 năm. Nữ sinh dự định sau tốt nghiệp sẽ theo bậc thạc sĩ tại nước ngoài.

Vũ Thị Thi - thủ khoa khối D04 toàn quốc với 28,9 điểm cũng lựa chọn chuyên ngành tiếng Trung thương mại. Em chọn học tiếng Trung thương mại thay vì học ngôn ngữ Trung đơn thuần để có thêm cơ hội việc làm hơn trong tương lai. Thi dự định sẽ du học Trung Quốc sau khi tốt nghiệp.