Lý Á Bằng ngừng bán hàng online sau phiên livestream 374 tỷ
Lý Á Bằng đột ngột ngừng công việc đang "hái ra tiền" vì lý do đặc biệt.
Trong khoảng thời gian gần đây, nam diễn viên Lý Á Bằng đang nhận được sự ủng hộ hết sức nhiệt tình từ đông đảo khán giả. Cư dân mạng vô cùng nể phục trước tấm lòng của tài tử Anh Hùng Xạ Điêu khi biết anh đã âm thầm làm từ thiện suốt mười mấy năm trời, dồn biết bao tiền bạc, công sức để vận hành bệnh viện phi lợi nhuận, giúp đỡ trẻ em mắc chứng hở hàm ếch bẩm sinh dù bản thân cũng đang gặp khó khăn về tài chính.
Ngoài việc quyên góp một khoản tiền để hỗ trợ cho hoạt động của bệnh viên Thiên sứ Yên Nhiên, netizen còn ủng hộ Lý Á Bằng qua việc mua hàng trên kênh livestream của chàng "Quách Tĩnh", mong anh sớm ngày thoát khỏi cảnh nợ nần.
Đặc biệt, ngày 8/2, Lý Á Bằng gây chú ý khi mở phiên livestream kéo dài 3,5 tiếng nhằm mục đích quyên góp cho Bệnh viên Thiên sứ Yên Nhiên. Phòng livestream của tài tử này đã thu hút sự chú ý của gần 17 triệu người xem và đạt mức doanh thu cực khủng, ước tính lên tới 100 triệu NDT (374 tỷ đồng) với hơn 300.000 đơn hàng và hiện đang đứng đầu Top doanh thu hàng Tết cao nhất trên nền tảng. Đáng chú ý, lượng người theo dõi nam diễn viên đã tăng vọt chỉ trong 1 tháng, từ 6 triệu người lên mức 11 triệu người.
Tuy nhiên, ngay sau thành công rực rỡ này, Lý Á Bằng lại đưa ra tuyên bố cực sốc. Anh tạm ngừng mọi hoạt động bán hàng online trước dịp Tết Nguyên đán để lo liệu cho công tác vận hành của bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên. Theo nam diễn viên Tiếu Ngạo Giang Hồ, khả năng phải rất lâu sau đó anh mới quay trở lại với đường đua bán hàng livestream.
Điều này khiến netizen vừa tiếc nuối vì không thể tiếp tục ủng hộ Lý Á Bằng trong dịp cao điểm cuối năm, lại vừa nể phục vì nam diễn viên một lòng vì sự nghiệp từ thiện, không hề "hám fame", hám lợi, sẵn sàng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền ngon nghẻ. Hiện tại, Lý Á Bằng đang là tấm gương người tốt, việc tốt ở Cbiz, được khen ngợi hết lời vì lan tỏa năng lượng tích cực đến đông đảo công chúng.
Lý Á Bằng là một trong những gương mặt nam chính tiêu biểu của vũ trụ phim Kim Dung, ghi dấu ấn mạnh mẽ với những bộ phim như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Anh Hùng Xạ Điêu. Sau khi rời khỏi làng giải trí, Lý Á Bằng từng được ngưỡng mộ vì hình ảnh "soái ca trí thức" dám bỏ danh vọng để theo đuổi con đường kinh doanh. Đáng tiếc, những dự án anh đầu tư lần lượt thất bại, để lại hậu quả nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Vì làm ăn thua lỗ, tài tử Anh Hùng Xạ Điêu từng sở hữu gia tài 1 tỷ NDT (3.742 tỷ đồng) nay mất hết biệt thự, siêu xe, phải thuê nhà sống tạm và gánh khoản nợ lên tới 1.500 tỷ đồng. Anh thậm chí còn bị liệt vào danh sách người thất tín từ năm 2023, không thể vay tiền, thậm chí không được đi máy bay vì trả nợ không đúng hẹn. Theo Lý Á Bằng, cảnh nợ nần chồng chất khiến tình trạng sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống của anh đều giảm sút. Cũng may giờ đây, việc kinh doanh của nam diễn viên đã khởi sắc, khiến người hâm mộ cũng mừng thay cho anh.
Về đời tư, Lý Á Bằng từng đổ vỡ hôn nhân với Thiên hậu Vương Phi và có một cô con gái bị hở hàm ếch bẩm sinh tên là Lý Yên. Hiện tại, cô bé đã hoàn thành việc phẫu thuật chữa trị, trở thành một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều, thỉnh thoảng còn giúp bố livestream bán hàng.
Năm 2022, Lý Á Bằng về chung nhà với nàng Hoa hậu Ảnh kém 19 tuổi Hải Hà Kim Hỷ và đón ái nữ thứ hai trong niềm vui vỡ òa. Tuy nhiên, sau 3 năm gắn bó, tháng 10 vừa qua, cặp đôi này đã đăng tải thông báo xác nhận đã chính thức chấm dứt mối quan hệ vợ chồng khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Dù đã tan vỡ, vợ cũ vẫn dành những lời có cánh khi nói về Lý Á Bằng cũng như sự nghiệp từ thiện cao cả của anh.
Nguồn: 163