Không thể tin có một Lý Á Bằng như thế này!

Hiện tại, Lý Á Bằng đang là cái tên "nóng hôi hổi" trên mạng xã hội xứ Trung, nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả nhờ hành trình làm từ thiện bền bỉ kéo dài suốt 16 năm, kể cả khi bản thân đang nợ nần chống chất. Đồng thời, nam diễn viên Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng được ca ngợi là người bố kiểu mẫu, vì cô con gái bị hở hàm ếch bẩm sinh mà lan tỏa yêu thương tới những mảnh đời bất hạnh.

Ngay trong lúc này, một blogger đã vạch trần chuyện cũ về Lý Á Bằng khiến dân tình bàn tán xôn xao. Hóa ra năm đó lúc đi khám thai, vợ chồng Lý Á Bằng - Vương Phi (ly hôn vào năm 2013) đã sớm biết được thai nhi có khả năng bị hở hàm ếch. Khi đó, Lý Á Bằng buột miệng hỏi vợ: "Em nghĩ thế nào?" khiến nàng diva họ Vương vô cùng tức giận: "Anh hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh muổn bỏ con hay sao?".

Thực tế, việc các bậc phụ huynh có băn khoăn khi biết thai nhi có dị tật bẩm sinh là chuyện chẳng có gì đáng trách, tuy nhiên, điều này đã làm dấy lên vài tranh cãi trên mạng xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến hình tượng của chàng "Quách Tĩnh". Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin từ một phía, nghe nói là do một bác sĩ khoa phụ sản không muốn lộ họ tên tiết lộ, chưa rõ thực hư thế nào. Hơn nữa, nhìn vào những hành động của Lý Á Bằng sau đó, ai cũng phải gật gù khen ngợi nam diễn viên xứng danh "ông bố quốc dân".

Sau khi con gái ra đời, Lý Á Bằng đã dành trọn sự yêu thương cho con (Ảnh: Sina).

Lý Á Bằng không chỉ yêu thương con gái ruột mà còn được con riêng của vợ hết sức tôn trọng. Đây là lý do khiến anh tự tin tuyên bố: "Tôi và Đậu Tĩnh Đồng không cùng chung dòng máu nhưng còn hơn cả ruột thịt" (Ảnh: Sina).

Ngay khi ái nữ Lý Yên vừa ra đời và bị xác nhận mắc chứng hở hàm ếch, Lý Á Bằng đã lập tức kiểm kê lại toàn bộ tài sản, quyết tâm muốn chữa khỏi cho con. Cũng vì vậy, anh lần đầu biết được quá trình chữa trị di chứng này cực kỳ phức tạp và tốn kém, phải theo dõi sát sao từ khi sinh ra đến 18 tuổi, phải thực hiện tới 10 lần phẫu thuật, trong đó lần đầu tiên là khi mới vừa tròn 3 tháng tuổi.

Vợ chồng Lý Á Bằng đã đưa con gái đi khắp mọi nơi, từ New York, San Francisco (nước Mỹ) đến Đài Loan, Thụy Sỹ để ái nữ được điều trị tối ưu nhất. Bản tài tử Anh Hùng Xạ Điêu luôn theo sát con trong suốt hành trình điều trị, tự mình xem qua từng hồ sơ khám bệnh vì sợ bỏ sót ý kiến phúc đáp của bác sĩ.

Đặc biệt, sau khi cuộc hôn nhân giữa Lý Á Bằng với nữ diva Vương Phi tan vỡ, anh lại càng dồn tình yêu thương cho con gái, không để cho con phải chịu chút tủi thân nào. Kể cả khi làm ăn thua lỗ, kinh tế thất bát, anh chưa từng chậm trễ chi phí phẫu thuật của con.

Không chỉ điều trị về mặt ngoại hình, Lý Á Bằng còn tạo dựng sự tự tin cho ái nữ, khiến cô bé Lý Yên không hề lo âu về khuyết tật của mình. Chẳng quá lời khi nói Lý Yên lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp, cá tính như ngày nay có một phần công lao rất lớn từ bố.

Con gái Lý Á Bằng ngày ấy - bây giờ (Ảnh: QQ).

Cũng chính từ tình yêu thương con gái vô bờ bến, Lý Á Bằng đã thực hiện 1 nghĩa cử cao đẹp suốt 16 năm qua. Nam diễn viên từng chia sẻ: "Thượng đế cho con vết thương này, bố muốn nó trở thành vinh quang của con". Bởi vậy, anh và Vương Phi đã chung tay xây dựng Quỹ từ thiện Thiên sứ Yên Nhiên với vốn khởi điểm là 1 triệu NDT (3,8 tỷ đồng) nhằm giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn chữa khỏi chứng hở hàm ếch.

Không dừng lại tại đó, bản thân anh còn xây dựng 1 cơ sở từ thiện khác là bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên nhằm đưa liệu trình điều trị chứng hở hàm ếch từ nước ngoài về Trung Quốc, hỗ trợ viện phí hoặc chữa trị miễn phí cho trẻ em nghèo.

Bản thân Lý Á Bằng không hề kiếm được 1 xu nào, thậm chí còn phải bù thêm rất nhiều khoản chi phí, tốn vô số thời gian, công sức, đi vận động quyên góp khắp nơi để làm được điều này. Theo phó viện trưởng của bệnh viện chia sẻ: "Ban đầu khi nghe Lý Á Bằng nói muốn xây một bệnh viện tư nhân phi lợi nhuận, tôi cảm thấy anh ấy nhất định là điên rồi nên mới ôm việc vào người".

Quỹ thiên sứ và bệnh viện Yên Nhiên là 2 cơ cấu hoàn toàn độc lập nhưng đều vì mục đích cứu trợ trẻ em mắc chứng hở hàm ếch (Ảnh: QQ).

Trải qua nhiều khúc chiết, bệnh viên Thiên sứ Yên Nhiên đã chính thức hoàn thiện vào ngày 27/5/2012, đúng vào sinh nhật của Lý Yên. Tính đến năm 2024, bệnh viện Yên Nhiên đã chữa khỏi hơn 15.000 ca bệnh , xác suất phẫu thuật thành công lên tới 99%, trong đó có 7.000 ca bệnh hoàn toàn miễn phí.

Suốt nhiều năm qua, Lý Á Bằng luôn kiên trì với sự nghiệp từ thiện này, bất chấp bản thân đang gặp khó khăn về tài chính. Đến ngày 13/1 vừa qua, nam diễn viên đã phải ngậm ngùi thừa nhận rằng: "Tôi chỉ là một đứa ngốc tình cảm lớn hơn năng lực", cay đắng tuyên bố bệnh viện có nguy cơ đóng cửa vì không gánh nổi nợ.

Bệnh viện từ thiện của Lý Á Bằng có nguy cơ đóng cửa vì chi phí mặt bằng quá cao, đã nợ 5 năm chưa trả nổi (Ảnh: QQ).

Cảm động trước tấm lòng nghĩa hiệp của Lý Á Bằng, cư dân mạng đã chung tay quyên góp, muốn giúp giúp Lý Á Bằng trả nợ tiền thuê mặt bằng và duy trì hoạt động của bệnh viện Thiên sứ Yên Nhiên. Tuy nhiên, Lý Á Bằng đã từ chối nhiều khoản quyên góp lớn, mong cư dân mạng lượng sức mà làm khiến netizen vô cùng nể phục. Thậm chí, nhiều người còn thấy sốt ruột thay cho nam diễn viên Anh Hùng Xạ Điêu vì anh quá thật thà, không biết mượn cơ hội để "ké fame", kiếm tiền từ bán hàng livestream. Netizen kêu gọi Lý Á Bằng bán những sản phẩm dân dụng hằng ngày thay vì trà để tăng thu nhập nhưng nam diễn viên không làm theo.

Mặc dù chưa biết bệnh viên Yên Nhiên có thể tiếp tục vượt qua khó khăn này hay không nhưng netizen đều thấy xúc động trước lòng tốt của Lý Á Bằng, chỉ yên lặng cho đi mà chưa từng kể công, than khổ, than mệt suốt nhiều năm qua. Cư dân mạng cho rằng, chính sự tử tế và tình cảm sâu sắc dành cho con gái đã khiến Lý Á Bằng tiến xa trong sự nghiệp từ thiện, trợ giúp nhiều mảnh đời bất hạnh.

Một hotgirl chia sẻ, cô ngỏ ý muốn quyên góp 10 triệu NDT (37,7 tỷ đồng) giúp Lý Á Bằng nhưng nam diễn viên chỉ đồng ý nhận 5 triệu NDT (18,8 tỷ đồng) để dùng cho việc xây dựng lại bệnh viện. Bởi lẽ, Lý Á Bằng cho rằng: "Từ thiện không phải việc của 1 người mà là công sức của cả tập thể. Mọi người hãy lượng sức mà làm" (Ảnh: Sina).

Netizen cho rằng tình yêu thương con gái đã khiến tài tử họ Lý tiến xa đến vậy trên con đường từ thiện (Ảnh: QQ).

Nguồn: QQ