Từ mềm tan, bùi ngậy đến giòn rụm, chua cay, đảm bảo mâm cơm nhà bạn sẽ bùng nổ hương vị mà cách làm lại cực kỳ dễ dàng.

1. Khoai tây kho tàu: Món "vét nồi" cực phẩm cho ngày lười

Nếu bạn nghĩ chỉ thịt mới kho tàu được thì nhầm to nhé! Khoai tây kho tàu là món ăn "huyền thoại" cực kỳ đưa cơm. Bạn chọn khoai tây vàng, cắt miếng vừa ăn rồi chần qua nước sôi 2 phút để loại bỏ bớt tinh bột, giúp miếng khoai không bị nát khi kho. Phi thơm hành tỏi, cho 1 thìa nước tương, nửa thìa xì dầu và chút đường phèn để tạo màu cánh gián đẹp mắt.

Sau đó, trút khoai vào đảo đều cho thấm sốt, thêm nước xâm xấp mặt và đun lửa nhỏ trong 15 phút. Khi nước sốt bắt đầu sệt lại, bóng bẩy bao quanh từng miếng khoai thì rắc thêm chút hành lá là hoàn thành. Cảm giác cắn một miếng khoai mềm tan, vị mặn ngọt thấm sâu vào từng thớ củ, rồi rưới phần nước sốt đậm đà lên bát cơm trắng nóng hổi... ôi chao, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết!

2. Khoai tây nghiền vị sữa: Bản giao hưởng của sự mềm mại và béo ngậy

Đây chính là món "ruột" của các bé và cả những cô nàng mê phong cách ẩm thực phương Tây. Bí quyết để có món khoai tây nghiền ngon là phải làm sao cho "mịn mượt như lụa". Sau khi hấp chín khoai và tán nhuyễn lúc còn nóng, bạn hãy từ từ thêm vào một ít sữa tươi ấm và một miếng bơ lạt.

Trộn đều tay cho đến khi hỗn hợp trở nên bông xốp, mịn màng, sau đó nêm thêm chút muối và tiêu đen. Khoai tây nghiền thành phẩm sẽ thơm nức mùi sữa, tan ngay trên đầu lưỡi. Bạn có thể ăn kèm thịt xông khói áp chảo hoặc trộn cùng dưa chuột, trứng luộc làm salad cũng đều rất "chill" và nhẹ bụng.

3. Khoai tây xào chua cay: "Vua" giải ngán trên mâm cơm

Nếu mâm cơm có quá nhiều đồ dầu mỡ, một đĩa khoai tây xào chua cay giòn sần sật chính là "cứu cánh" tuyệt vời nhất. Khác với kiểu xào mềm truyền thống, món này yêu cầu khoai phải giữ được độ giòn. Khoai tây thái sợi thật mỏng, ngâm ngay vào nước lạnh và rửa nhiều lần để sạch hẳn nhựa.

Khi xào, hãy để lửa thật lớn, phi thơm ớt khô, hoa tiêu và tỏi rồi trút khoai vào đảo nhanh tay trong 2 phút. Nhớ cho giấm vào sớm để giữ độ giòn và tạo mùi thơm đặc trưng. Vị chua thanh, cay nhẹ quyện cùng sợi khoai giòn rụm sẽ kích thích vị giác cực mạnh, ăn mãi mà không thấy chán.

4. Khoai tây nướng lò: Món ăn vặt "healthy" cho buổi tối xem phim

Thay vì ăn khoai tây chiên đầy dầu mỡ, hãy thử phiên bản nướng lò vừa thơm vừa tốt cho sức khỏe. Khoai tây để nguyên vỏ (rửa sạch nhé), dùng nĩa đâm nhẹ lên bề mặt, phết một lớp dầu ô liu mỏng, rắc muối và tiêu đen rồi cho vào lò nướng ở 200 độ C trong 30 phút. Khi vỏ ngoài bắt đầu săn lại và tỏa mùi thơm nồng, bạn có thể rắc thêm chút phô mai hoặc bột lá thơm. Khoai nướng xong có lớp vỏ giòn dai, bên trong lại bùi bùi, ngọt lịm. Bẻ đôi củ khoai nóng hổi, kẹp thêm chút thịt nguội hay tương ớt thì đúng là món ăn vặt "điểm 10" cho những buổi tối ngồi cày phim.

5. Khoai tây hầm sườn non: Hương vị ấm áp của bữa cơm gia đình

Vào những ngày trời se lạnh, một bát canh khoai tây hầm sườn chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho bao tử. Sườn non chần qua nước sôi, xào sơ với chút đường và gia vị cho thấm, sau đó hầm lửa nhỏ cho đến khi thịt mềm. Lúc này mới cho khoai tây vào hầm thêm 20 phút.

Cái hay của món này là khoai tây sẽ hút trọn tinh túy từ nước xương, trở nên đậm đà và béo ngậy vô cùng. Nước canh thì ngọt thanh, thơm phức mùi hành ngò. Chỉ cần một bát canh này thôi là đủ cả chất lẫn vị, người già hay trẻ nhỏ đều có thể thưởng thức một cách ngon lành.

6. Bánh khoai tây áp chảo: Bữa sáng "thần tốc" chỉ trong 10 phút

Nếu bạn đang vội nhưng vẫn muốn một bữa sáng đủ chất, hãy thử ngay món bánh khoai tây này. Khoai tây bào sợi nhỏ, trộn cùng một chút bột mì, một quả trứng gà, hành lá và muối thành một hỗn hợp sền sệt. Múc từng thìa đổ vào chảo dầu nóng, dàn mỏng thành hình tròn nhỏ và chiên vàng đều hai mặt.

Miếng bánh bên ngoài vàng ruộm, giòn tan, bên trong vẫn giữ được độ mềm dẻo và vị ngọt tự nhiên của khoai. Chấm cùng chút tương cà hoặc sốt mayonnaise, đảm bảo cả nhà sẽ ăn sạch sành sanh trong vòng "một nốt nhạc".

Khoai tây không hề đơn điệu, chỉ cần chúng ta chịu khó thay đổi cách chế biến một chút là đã có ngay thực đơn 6 ngày trong tuần không hề trùng lặp. Những công thức này không chỉ đơn giản, tiết kiệm mà còn chứa đựng hơi ấm của sự chăm sóc gia đình. Hy vọng với những gợi ý trên, căn bếp của bạn sẽ luôn rộn ràng và đầy ắp những món ngon từ "viên ngọc đất" này nhé!