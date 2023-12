Lưu Hiểu Khánh với màn cưa sừng làm nghé chấn động năm 2023 và chuyện sao nữ đóng phim rác

QQ đưa tin mới đây nữ diễn viên Can Đình Đình gây thất vọng khi xuất hiện trong bộ phim điện ảnh chiếu mạng Tuyệt sắc vệ sĩ. Trong phim, nữ diễn viên chấp nhận mặc hở, đóng vai tình nhân với bạn diễn kém 13 tuổi nhưng nhận về vô số lời chê. Khán giả tiếc nuối khi Can Đình Đình từng được mệnh danh là "Phan Kim Liên đẹp nhất màn ảnh", mỹ nhân cổ trang nổi bật của giới giải trí Hoa ngữ.

Không chỉ có Can Đình Đình, nhiều sao nữ như Chung Hân Đồng, Lưu Hiểu Khánh chấp nhận xuất hiện trong các bộ phim chất lượng kém chỉ vì thù lao cao, để rồi nhận thất bại cay đắng.

Can Đình Đình gây tiếc nuối vì nhan sắc xuống dốc

Trong Tuyệt sắc vệ sĩ, Can Đình Đình bị đánh giá là nhan sắc xuống dốc như chịu di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ. Gương mặt nữ diễn viên sưng phù, mặc nhiều trang phục hở không cần thiết để khoe đường cong. Tuy nhiên, tạo hình này bị đánh giá là khiến nhân vật của cô nhìn kém đẹp, kệch cỡm. Cũng do gương mặt thiếu tự nhiên, diễn xuất của Can Đình Đình không được đánh giá cao. Cô diễn rập khuôn, khóc cười một cách máy móc.

Bên cạnh đó, kịch bản Tuyệt sắc vệ sĩ nhiều lỗ hổng, tình tiết thiếu logic. Diễn tiến câu chuyện qua loa, cắt ghép loạn xạ, có những nhân vật trước đó vừa bị bắn chết, trong cảnh quay sau sống lại. Kỹ xảo của phim cũng nhận nhiều lời chê. Trong đó, cảnh Can Đình Đình đánh võ như siêu nhân, không tuân theo quy luật vật lý. Cô chạy nhanh hơn xe, trèo tường, nhảy qua vật cản giống đi trên đất bằng. Những yếu tố này khiến chất lượng phim giảm đi nhiều.

Can Đình Đình khiến khán giả tiếc nuối với màn trở lại bị đánh giá là kém đẹp trong Tuyệt sắc vệ sĩ.

Theo QQ , Can Đình Đình từng là mỹ nhân cổ trang nổi bật của giới giải trí Hoa ngữ. Can Đình Đình sinh năm 1986 tại An Huy, Trung Quốc. Cô từng theo học chuyên ngành diễn xuất tại Học viện Hý kịch Trung ương. Cô tham gia các tác phẩm truyền hình lớn như Hoa tư dẫn, Tân Tiêu thập nhất lang, Anh hùng phong thần bảng 2, Cô phương bất tự thưởng... Có nhan sắc và được học hành bài bản, song sự nghiệp Can Đình Đình khá lận đận.

Hiện tại, danh tiếng của nữ diễn viên không còn như xưa, nhưng cô không chịu đóng vai phụ trong các dự án phim chất lượng, mà sẵn sàng tham gia các phim chiếu mạng với kinh phí thấp, bị đánh giá là rác phẩm.

QQ nhận xét do sự bùng nổ của mạng xã hội, các bộ phim điện ảnh có kinh phí nhỏ, sản xuất chỉ để chiếu trên nền tảng video online ngày càng trở nên đa dạng và cũng dễ dàng tiếp cận người xem hơn. Nhưng hầu hết diễn viên, nhà sản xuất đều không đầu tư vào diễn xuất, kịch bản, kỹ xảo, chất lượng phim, mà chỉ câu kéo người xem bằng những cảnh giật gân, trang phục hở bạo hay tình tiết thiếu chiều sâu. Những dự án như vậy khiến danh tiếng nghệ sĩ bị ảnh hưởng.

'Mỹ nhân không tuổi' Chung Hân Đồng trở thành Đát Kỷ béo nhất màn ảnh

Cũng nằm trong trường hợp như Can Đình Đình, mỹ nhân không tuổi Chung Hân Đồng từng bị chê bai là tham tiền khi nhận lời xuất hiện trong các dự án điện ảnh nhỏ như Phong thần: Đát Kỷ (tên cũ: Phong thần chi yêu hồ vương phi), Thanh Xà tiền duyên, Cá nóc... Tất cả dự án này đều có chất lượng tệ, biến Chung Hân Đồng trở thành "nữ hoàng phim rác", khiến khán giả nhìn tới tên cô sẽ có thái độ nghi ngờ và không muốn xem phim.

Trong đó, Thanh Xà tiền duyên chỉ đạt 4,2/10 điểm chất lượng trên trang Douban với 71% khán giả đánh giá 1,2 sao. Phim bị nhận xét là "một câu chuyện cổ tích thô tục", "phim thần tượng nhàm chán", "hình tượng nhân vật đơn điệu".

Chung Hân Đồng bị chê là "Đát Kỷ béo nhất màn ảnh" vì nhận lời đóng phim khi cơ thể đang ở trạng thái không tốt.

Tác phẩm Phong thần: Đát Kỷ cũng chỉ đạt 2,7/10 điểm chất lượng trên trang đánh giá Douban, trở thành một trong những phim dở nhất năm 2021 của màn ảnh Hoa ngữ. Trong phim, Chung Hân Đồng trang điểm cầu kỳ, nặng nề. Nữ diễn viên bị rối loạn nội tiết tố nên cơ thể tăng cân nhiều. Cô bị chê là "Đát Kỷ béo nhất màn ảnh". Dự án Cá nóc cũng chỉ đạt 4,9/10 trên trang Douban.



Lưu Hiểu Khánh với màn cưa sừng làm nghé chấn động của năm 2023

Theo QQ, hồi tháng 8, nữ diễn viên gạo cội Lưu Hiểu Khánh gây bất ngờ khi vào vai thiếu nữ du kích, đóng con gái của tài tử kém bà tới 12 tuổi.

Theo đó, bộ phim Băng tuyết truy kích 2 bấm máy khi Lưu Hiểu Khánh đã 67 tuổi, nhưng bà vẫn vào vai thiếu nữ 18, là con gái của một gã thổ phỉ khét tiếng. Sau khi cha qua đời, Lưu Hiểu Khánh lãnh đạo đàn em chống lại các thế lực thù địch. Nhân vật cha của Lưu Hiểu Khánh trong phim do nam diễn viên Nhậm Thanh An (52 tuổi) thủ vai. Không những vậy, minh tinh gạo cội còn đóng cảnh tình cảm với Vương Tân An - người kém bà 17 tuổi.

Việc Lưu Hiểu Khánh đóng thiếu nữ ở tuổi 67 gây nên nhiều phản ứng tiêu cực của khán giả. Người xem cho rằng nhà sản xuất cũng như diễn viên coi thường khán giả, bởi với ngoại hình già dặn, lộ rõ việc chỉnh sửa thẩm mỹ của Lưu Hiểu Khánh không ai có thể chấp nhận việc bà là thiếu nữ ngây thơ nhiệt huyết.

Bộ phim có nhiều tranh cãi và thất bại thảm hại, chỉ đạt 3,0/10 điểm chất lượng trên trang Douban . Sau khi phim phát sóng, nhiều người còn yêu cầu Lưu Hiểu Khánh rời khỏi giới giải trí để không làm ảnh hưởng tới đồng nghiệp.

Lưu Hiểu Khánh bị đuổi khỏi giới giải trí vì thích đóng thiếu nữ ở tuổi U70.

Theo QQ , Lưu Hiểu Khánh có nhiều tác phẩm được đánh giá là kinh điển của giới giải trí Hoa ngữ. Bà được mệnh danh là Võ Tắc Thiên đẹp nhất lịch sử, nhưng danh tiếng của bà dần bị hủy hoại vì đam mê với việc diễn nhiều vai và các nhân vật trẻ hơn độ tuổi thật. Trong Tùy Đường anh hùng, Lưu Hiểu Khánh cũng đóng cặp với bạn diễn kém 21 tuổi Trịnh Quốc Lâm khiến người xem hoang mang.