Lưu Diệc Phi lộ khuyết điểm hình thể

Ngày 4/1, Sohu đưa tin bộ phim Đi đến nơi có gió do Lưu Diệc Phi, Lý Hiện đóng chính lên sóng đài Hồ Nam, Trung Quốc. Dự án được quan tâm vì đây là phim truyền hình bối cảnh hiện đại đầu tiên trong sự nghiệp của "thần tiên tỷ tỷ".

Sau hai tập đầu, thành tích của phim khá tốt, rating tăng trưởng so với dự án trước đó chiếu trên đài Hồ Nam. Lưu Diệc Phi được nhận xét diễn xuất tự nhiên. Đi đến nơi có gió là bộ phim với chủ đề chữa lành tâm hồn, cảnh sắc đồng quê trong phim đẹp, thơ mộng.

Tuy nhiên, một số khán giả nhận xét vóc dáng của Lưu Diệc Phi không hấp dẫn. Trong nhiều cảnh quay, nữ diễn viên lộ thân hình kém thon gọn. Lưu Diệc Phi từng thừa nhận cô dễ tăng cân, khó kiểm soát thể trạng. Theo Sohu , là người của công chúng, Lưu Diệc Phi nên có ý thức quản lý cơ thể.

"Gương mặt Lưu Diệc Phi rất đẹp, nhưng cô ấy cần giảm cân", "Lưu Diệc Phi chỉ hợp mặc váy để che đi khuyết điểm cơ thể", "Stylist của phim này chán quá, mặc chiếc quần như vậy thì nhìn ai cũng to thôi", "Do khung xương của cô ấy to và Lưu Diệc Phi cũng tăng cân nên dáng người giống bị phù", là bình luận của nhiều khán giả trong chủ đề về thân hình của Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi với thân hình kém thon gọn trong phim Đi đến nơi có gió.

Đi đến nơi có gió là hành trình tìm lại ý nghĩa cuộc sống của Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi thể hiện). Cô là giám đốc khách sạn luôn một lòng vì sự nghiệp, giống bao người trẻ khác sống cần kiệm, bức bối trong thành phố hiện đại, để mong mua được một căn nhà. Tuy nhiên, khi người bạn thân qua đời vì bệnh ung thư, Hứa Hồng Đậu như vỡ vụn trong tâm hồn khiến cô không thể tiếp tục gồng mình lên để sống.



Hứa Hồng Đậu quyết định xin nghỉ việc tới Vân Nam để giải tỏa tâm lý. Tại đây, cô gặp gỡ những con người cũng vì lý do khác nhau, trốn tránh cuộc sống xô bồ, tìm một cách khác để sống.

Đi đến nơi có gió còn có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ như Lý Hiện, Hồ Băng Khanh, Ngưu Tuấn Phong... mỗi người có câu chuyện khác nhau tạo nên bức tranh về cuộc sống của những người trẻ Trung Quốc thời hiện đại.

Theo Sina , năm 2022, Lưu Diệc Phi thành công với tác phẩm Mộng hoa lục . Bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 16 năm của cô kể từ vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp . Nhờ đó, cô giành được giải Nữ chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Macao.