Mới đây, cặp đôi vàng làng bóng đá Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khiến dân tình "rần rần" với tình huống khó đỡ diễn ra trên chiếc xế hộp sang trọng. Khi Văn Hậu lái xe chở vợ đi chơi, ngồi bên cạnh, Doãn Hải My rảnh rỗi làm một bài kiểm tra vui về những em bé mà vợ chồng cô sẽ có. Theo dự đoán từ app trên mạng, Hải My sẽ sinh tới 9 nhóc tỳ.

Nhận kết quả này, bà xã Đoàn Văn Hậu ngước sang nhìn chồng với biểu cảm vừa hoang mang, khó hiểu vừa có phần cợt nhả, nũng nịu. Dân tình được dịp trêu chọc đôi vợ chồng trẻ, nhắc Hải My sớm sinh thêm những nhóc tù đáng yêu thừa hưởng "mã gen đỉnh chóp" của cả hai. Tuy nhiên, trong một livestream mới đây khi tâm sự cùng Hồ Ngọc Hà về việc sinh con, Doãn Hải My cho biết cô nàng vẫn còn "sợ" đẻ sau lần sinh cậu quý tử đầu lòng nên vẫn chưa nghĩ đến việc sinh thêm em bé.

Dù vậy, ngoài câu chuyện sinh con của cặp đôi vàng làng bóng đá, dân tình còn chú ý đến màn đối đáp thể hiện EQ cao của Doãn Hải My khi được khen ngợi. Dưới khoảnh khắc tình cảm của hai vợ chồng Văn Hậu - Hải My, một cư dân mạng đã để lại bình luận khen ngợi: "Cầu thủ ở Châu Á có vợ xinh nhất : Đoàn Văn Hậu".

Vợ chồng Văn Hậu - Hải My được dự đoán sẽ sinh 9 em bé

Nghe qua tưởng là lời khen ngọt ngào, nhưng phản ứng của bà xã Đoàn Văn Hậu mới làm dân tình "ngả mũ". Cô nàng đáp lại bằng lời phủ nhận thẳng thắn nhưng cũng đủ khéo léo: "Không phải đâu bạn ơi", kèm biểu tượng mặt cười, vừa duyên dáng vừa giữ được sự khiêm nhường. Cách xử lý tình huống này không chút "lố" hay tự mãn, khiến netizen chỉ biết thốt lên: "EQ này cao quá".

Doãn Hải My không phải tự nhiên được gọi là "nàng thơ" trong làng bóng đá Việt. Với gương mặt xinh đẹp tự nhiên, đôi mắt long lanh và nụ cười ngọt ngào, cô nàng luôn "chiếm sóng" trong mọi khung hình. Từ ngày cưới trong bộ váy cưới công chúa đến những shoot hình bikini trên bãi biển, bà xã Đoàn Văn Hậu luôn biết cách "thắp sáng" mọi ánh nhìn.

Nhưng điều khiến Hải My thực sự nổi bật không chỉ là ngoại hình mà còn là cách ứng xử "có học". Tốt nghiệp Đại học Luật, cô nàng được đánh giá cao khi sở hữu vẻ đẹp tri thức và sự tinh tế trong cách hành xử. Cách cô phản hồi bình luận trên không chỉ thể hiện sự khiêm tốn mà còn cho thấy EQ cao, biết cách giữ hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, được khen nhưng không tự kiêu. Trước đây, Hải My cũng từng được khen ngợi vì cách giao tiếp nhẹ nhàng, thông minh khi tham gia các sự kiện hay trả lời phỏng vấn. Dân tình còn gọi cô là "vợ quốc dân" vì sự hỗ trợ hết lòng cho Văn Hậu, từ lúc anh chấn thương đến nay vẫn luôn đồng hành từ phòng tập đến sân bóng.

Với màn "đáp trả" duyên dáng của Hải My, cộng đồng mạng đã để lại nhiều bình luận tích cực: "Chị My xinh thật, mà cách trả lời này đúng là đẳng cấp!", "Văn Hậu sướng nhất châu Á luôn, lấy được vợ vừa đẹp vừa ngoan!"...