Lương Thế Thành - Thúy Diễm lần đầu hé lộ diện mạo con gái út, dân mạng dự đoán sẽ là cực phẩm nhan sắc

Mới đây, Lương Thế Thành và Thúy Diễm lần đầu tiết lộ diện mạo của con gái út Rosie. Cô bé được vài ngày tuổi, xinh xắn, hồng hào ngủ ngoan trong vòng tay mẹ.

Xem loạt ảnh của cô bé Rosie, nhiều người nhận xét cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ Lương Thế Thành.

"Nhìn cái miệng là biết cô bé trông giống anh Thành rồi", một người dùng mạng bình luận.

Không những thế, một số dân mạng dự đoán cô bé sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai nhờ thừa hưởng gen trội từ ba mẹ.

"Ui công chúa dễ thương quá, xíu xiu nằm lọt thõm trong bàn tay của ba Thành. Mai sau con lớn con đẹp hơn cả ba mẹ cho mà xem", một người bình luận.

Lương Thế Thành, Thúy Diễm lần đầu hé lộ diện mạo của con gái út.

Thúy Diễm thông báo mang thai con gái thứ 2 ở tuổi 40, đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới với diễn viên Lương Thế Thành. Cặp đôi đã có con trai tên Bảo Bảo năm nay 8 tuổi.

Nữ diễn viên "Cưới vợ cho cha" tiết lộ thai kỳ lần này không hoàn toàn nhẹ nhàng với nữ diễn viên. Thúy Diễm tiết lộ cô ốm nghén nặng hơn so với lần mang thai đầu tiên, thường xuyên mệt mỏi, buồn nôn trong suốt 5 tháng đầu.

Gia đình Thúy Diễm tại bệnh viện khi đón con gái chào đời.

Trong thai kỳ, Thúy Diễm tăng khoảng 16-20kg. Càng về những tháng cuối, cô càng cảm thấy cơ thể nặng nề, đi lại khó khăn hơn. Sự thay đổi nội tiết tố cũng khiến nữ diễn viên nhạy cảm hơn, đôi lúc dễ mệt mỏi, cáu gắt và thay đổi tâm trạng.

Để đảm bảo sức khỏe, Thúy Diễm quyết định tạm dừng công việc nghệ thuật, dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Cô cũng học cách sống chậm lại, chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. May mắn, tình trạng ốm nghén dần giảm bớt ở những tháng sau, giúp cô ăn uống và ngủ nghỉ tốt hơn để chuẩn bị đón con chào đời.

Thúy Diễm xinh đẹp khi mang bầu lần 2.

Trong suốt thời gian mang thai, Lương Thế Thành luôn ở bên chăm sóc, quan tâm đến vợ từ những điều nhỏ nhất. Anh thường xoa bóp cho vợ khi đau mỏi, mua đồ ăn lúc đêm muộn và dành thời gian đưa cô đi chơi, thư giãn.

Sự chăm sóc tận tình của chồng giúp Thúy Diễm cảm thấy được yêu thương, chia sẻ và có thêm tinh thần để vượt qua những khó khăn trong lần mang thai thứ hai.

Trong suốt thời gian mang thai, Lương Thế Thành luôn ở bên chăm sóc, quan tâm đến vợ từ những điều nhỏ nhất.

Đầu tháng 10/2026, vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành hạnh phúc chào đón con gái thứ hai. Sau những tháng ngày trải qua nhiều thay đổi về sức khỏe và tâm lý, nữ diễn viên đã có thêm một thành viên nhỏ trong gia đình.

Ở tuổi 40, Thúy Diễm bước vào hành trình chăm sóc hai con với nhiều trải nghiệm hơn, đồng thời nhận được sự yêu thương, sẻ chia từ người bạn đời đã cùng cô vun đắp tổ ấm suốt một thập kỷ.



