Lượng người bệnh đến Bệnh viện Chợ Rẫy cao chưa từng có

Ngày 7-5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết ghi nhận số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú tăng đột biến, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của bệnh viện.

Trong ngày 6-5, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận lượt khám bệnh ngoại trú cao nhất từ trước đến nay

Theo thống kê của Phòng Kế hoạch tổng hợp, đến 15 giờ ngày 6-5, tổng số lượt đăng ký khám và điều trị tại bệnh viện đạt 9.021 lượt.

Nhiều chuyên khoa có lượng bệnh nhân tăng cao như Nội tổng quát với 573 lượt, Nội tim mạch 476 lượt, Nội tiết 452 lượt, Tim mạch can thiệp 404 lượt, Nội thận 365 lượt và Nội thần kinh 342 lượt.

Nhiều chuyên khoa của bệnh viện có lượt khám tăng cao

Cùng thời điểm, bệnh viện tiếp nhận gần 350 trường hợp cấp cứu, trong đó có 310 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, 36 ca tai nạn giao thông và 34 trường hợp được chuyển mổ cấp cứu.

Tính đến trưa 7-5, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 7.000 lượt khám ngoại trú

Tại Trung tâm Ung bướu, số lượt khám trong ngày vượt 1.131 lượt, riêng Phòng khám Huyết học ghi nhận 331 bệnh nhân.

Các đơn vị điều trị trong ngày cũng hoạt động với công suất cao, thực hiện hơn 1.282 lượt điều trị, gồm 540 lượt hóa trị, 284 lượt xạ trị và 260 lượt chạy thận nhân tạo.

Trong dòng người đông đúc đến khám và điều trị, nhiều bệnh nhân vẫn kiên nhẫn chờ đợi theo lịch hẹn.

Bệnh nhân V. (57 tuổi, ngụ Tây Ninh) cho biết ông đến tái khám theo chỉ định của bác sĩ sau lần điều trị trước có chuyển biến tích cực.

"Dù lượng bệnh nhân rất đông nhưng các bác sĩ và nhân viên y tế vẫn luôn nỗ lực, hỗ trợ hết mình để phục vụ người bệnh" - ông chia sẻ.

Đến trưa 7-5, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục ghi nhận hơn 7.000 lượt đăng ký khám ngoại trú. Theo đánh giá của bệnh viện, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía Nam vẫn ở mức cao sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.