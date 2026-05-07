Bo Hooper (28 tuổi, sống tại Anh) bị chẩn đoán mắc chứng rối loạn đa nhân cách vào năm 2017. Từ đó đến nay, cô học cách chung sống với 25 nhân cách trong mình, khác biệt hoàn toàn về độ tuổi, giọng nói, giới tính, thậm chí là cả nét chữ.

Vào năm 19 tuổi, Bo gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, biểu hiện qua việc thường xuyên mất trí nhớ và không xác định được thời gian trong ngày. Gia đình đưa Bo đi khám bệnh và bác sỹ kết luận cô bị rối loạn đa nhân cách; nhưng khi đó chưa rõ có bao nhiêu nhân cách bên trong cô.

"Đây là rối loạn do sang chấn, vì vậy nó thường đi kèm với chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn), các hồi tưởng kinh hoàng cùng nhiều vấn đề khác", Bo giải thích.

Cô tin rằng mình có khoảng 25 nhân cách, trong đó 10 nhân cách chính xuất hiện thường xuyên nhất. Cô cũng phải chịu cảnh các nhân cách bất ngờ trỗi dậy và chiếm quyền kiểm soát cơ thể.

Bo chỉ biết đến các nhân cách khác qua những gì họ thể hiện trong các video được ghi lại. Cô có một nhân cách nam thường phàn nàn về ngoại hình nữ của mình. Anh này hay soi gương rồi bảo trông mình thật nữ tính và không thích điều đó.

Một nhân cách khác là bé gái Layla 6 tuổi, không chấp nhận việc mình đã là người lớn. Khi soi gương, Layla thấy mình có vòng 1 nảy nở, cơ thể trông nữ tính và cao hơn so với một cô bé. Với suy nghĩ của một đứa trẻ, Layla cảm thấy lo sợ và thường xuyên mặc các bộ đồ rộng thùng thình để che giấu đường cong cơ thể.

Trong khi Layla thường mua đồ chơi thì nhân cách khác là Tracy lại mua rất nhiều rượu.

Một nhân cách khác chưa được gọi tên rất ghét phụ nữ có hình xăm, nhuộm tóc, đeo khuyên tai. Khi Bo xăm kín một cánh tay, nhân cách này vô cùng bực bội vì phải dùng chung cơ thể. Ngoại hình này không phải là thứ mà "người ấy" muốn.

Không phải nhân cách nào cũng thiện lành, Bo có một nhân cách được gọi là "kẻ hành hạ", từng nhiều lần cố làm hại cô. Điều này xuất phát từ nỗi sợ hãi và những tổn thương hoặc nỗi đau nội tâm mà nhân cách tà ác này từng gánh chịu.

Bo mô tả cảm giác khi chuyển đổi giữa các nhân cách là giống đang chìm vào giấc ngủ hoặc mất đi ý thức, như khi bị ngất.

"Thay vì gục xuống bàn, tôi lại đứng dậy, bước đi và làm một việc gì đó khác. Điều đó luôn thực sự gây bối rối. Cảm giác rất chông chênh khi tỉnh lại, đặc biệt là nếu các nhân cách làm điều gì đó như thay đồ hay trang điểm, gặp gỡ bạn bè. Thật choáng váng khi bạn đột nhiên nhận ra mình đang khoác trên người một bộ đồ hoàn toàn khác", Bo chia sẻ.

Suốt nhiều năm qua, Bo học cách làm quen với chứng đa nhân cách và sớm nhận ra dấu hiệu để tránh các rủi ro không đáng có trong cuộc sống. Cô thường xuyên làm việc với chuyên gia trị liệu nhưng cần một chuyên gia sâu hơn để giải quyết gốc rễ vấn đề. Cô tin rằng nếu được điều trị đúng cách, bệnh này sẽ hết.