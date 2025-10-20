DJ Ngân 98 và Lương Bằng Quang từ trước tới nay đã luôn gắn với những ồn ào tai tiếng. Ngày 13/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường gọi là Ngân 98) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Sau khi Ngân 98 bị bắt giữ, Lương Bằng Quang gây bàn tán khi liên tục chia sẻ những bài viết mới nhắc tên cô. Mới đây, mạng xã hội lan truyền chóng mặt loạt ảnh Lương Bằng Quang ăn mặc giản dị ngồi bên vệ đường. Trong bức hình, Lương Bằng Quang để lộ gương mặt buồn bã, thất thần ngồi ăn bánh mì.

Hình ảnh Lương Bằng Quang ngồi ăn bánh mì bên vệ đường gây xôn xao

Trong bức hình, Lương Bằng Quang lộ diện với gương mặt thất thần buồn bã

Kể từ khi Ngân 98 bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến vụ án sản xuất và buôn bán hàng giả, Lương Bằng Quang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Anh liên tiếp đăng tải các bài viết, hình ảnh cùng những lời nhắn gửi đầy tình cảm dành cho Ngân 98 trên mạng xã hội. Không chỉ đăng trên trang cá nhân, Lương Bằng Quang còn chia sẻ đoạn clip này lên tài khoản Facebook của Ngân 98 có hơn 2,7 triệu người theo dõi. Hiện tại, các bài đăng này đều đang thu hút lượng lớn bình luận và tương tác từ cư dân mạng.

Đêm 16/11, Lương Bằng Quang đăng tải đoạn clip rưng rưng nước mắt đọc tâm thư được cho là Ngân 98 đã viết sẵn trên mạng xã hội. Vào tối 18/10, anh chia sẻ video dài gần 2 phút lên tiếng xin lỗi vì đọc bức tâm thư của Ngân 98 trong lúc không kiểm soát được cảm xúc, gây ra nhiều hiểu lầm. Lương Bằng Quang cho biết đã tìm được tin nhắn của Ngân 98 và nghĩ đây là lời cô muốn nhắn nhủ tới công chúng.

"Trong lúc rối trí vì quá sợ đến cảm giác hạnh phúc trong sự khốn khổ, tôi lục được tin nhắn và nghĩ đây chính là đều vợ tôi muốn nhắn nhủ đến công chúng. Tuy nhiên, do cách diễn đạt của tôi đã khiến mọi người hiểu lầm, tôi xin lỗi mọi người và kể cả Ngân", Lương Bằng Quang cho hay. Nhiều người hỏi sao Ngân biết trước mình có tội và sẽ bị bắt, soạn sẵn trước. Vợ chồng tôi bị ám ảnh bởi lời tiên đoán tử vi trong một khoảng thời gian dài. Họ nói tháng 10 Ngân sẽ bị đi xa khiến bé rơi vào trạng thái bất an.

Đây là lý do chính nhất mà cô ấy âm thầm viết đơn xin nghỉ phép là do tình trạng mũi của Ngân đang co rút, viêm nặng ở trong. Giải pháp duy nhất là tháo và chấp nhận biến dị xấu xí trong vòng ít nhất 1 năm. Nên tụi em thường trao đổi kế hoạch năm sau không đi diễn, xuất hiện trên mạng, định sinh con trong thời gian này", Lương Bằng Quang nói.

Lương Bằng Quang liên tục chia sẻ những bài viết nhắc tới tên của Ngân 98 trên mạng xã hội

Nhiều người tò mò về mục đích thật sự sau các bài đăng của Lương Bằng Quang gần đây

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Liên quan đến vụ việc của Ngân 98, Cơ quan CSĐT Công an cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra. Khám xét nhà của Ngân 98, cơ quan điều tra thu giữ két sắt nhưng Ngân 98 và người nhà không hợp tác, không cung cấp mật khẩu để mở. Khi đưa két sắt về trụ sở, công an mở khóa bên trong có 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm ngân hàng...

Hiện tại, vụ việc liên quan đến hot girl này đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Lương Bằng Quang và những người liên quan để xử lý theo quy định