Lướt qua 100 lần cũng đố biết đây là Ngân 98 của năm 2016

Thông tin về Ngân 98 (Võ Thị Ngọc Ngân, SN 1998) vẫn đang tiếp tục được bàn tán khắp mạng xã hội, sau khi cô bị bắt tạm giam và điều tra tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Lúc này, trên mạng xã hội, những clip từ nhiều năm trước của Ngân 98 cũng bất ngờ hot trở lại. Trong đó, có trích đoạn cô xuất hiện trong một tập phim hài của Ghiền Mì Gõ khiến nhiều người nhận không ra, phải nghe giọng nói mới biết đó là Ngân 98.

Ngân 98 trong một tập phim của Ghiền Mì Gõ vào năm 2016.

Nhan sắc Ngân 98 bây giờ.

Lý do là bởi nhan sắc khác xa hiện tại, trông cuốn hút về cả gương mặt lẫn vóc dáng. Nhiều cư dân mạng cho biết không chỉ lướt qua mà khi xem phim rồi họ cũng không thể nhận ra vợ Lương Bằng Quang.

Hiện tại, clip này đang thu về gần 1 triệu lượt xem, hàng trăm bình luận chỉ sau chưa đến 1 ngày đăng tải. Những bình luận của cư dân mạng rôm rả: "Ngân 98 hả, không nhận ra luôn đó, sao khác bây giờ dữ vậy", "Sốc nha", "Nếu mà không nghe giọng nói chắc không biết đó là Ngân 98 quá", "Không tin là Ngân 98 luôn, nghe giọng nói mới tin", "Có ai như tôi không cũng xem Mì Gò mà không biết đây là Ngân 98 luôn", "Trời, giữ nét này là đẹp rồi, chứ đi thẩm mỹ chi trời",.... Nhiều người thậm chí còn bày tỏ sự tiếc nuối cho nhan sắc ngày ấy và bây giờ của Ngân 98.

Thời điểm nhan sắc Ngân 98 như trên là vào 9 năm trước, là vào khoảng năm 2016, lúc này cô có tham gia đóng trong một vài tập phim của Ghiền Mì Gõ.

Nguồn: Nghiền Mì Gõ.

Nhan sắc khoảng năm 2016 đến năm 2019 của Ngân 98.

Ngoài ra, thời điểm này Ngân 98 cũng tham gia đóng một vài MV ca nhạc, phim ngắn chiếu YouTube. Đây cũng là thời điểm cô mới vào nghề, và gây chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh gợi cảm, ồn ào phát ngôn, sau đó hẹn hò với Lương Bằng Quang vào năm 2017. Bẵng đi một thời gian, đến năm 2019, Ngân 98 đi học DJ, làm DJ, kinh doanh,... Cho đến tháng ngày 13/10/2025, Ngân 98 bị Công an TP HCM khởi tố và bắt tạm giam vì đã có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Kể từ năm 2016 đến nay, nhan sắc của Ngân 98 cũng có nhiều sự thay đổi, thậm chí là như hai con người khác cũng là điều dễ hiểu. Bởi, nữ DJ này đã trải qua 12 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, tính đến năm 2025.

Cô liên tục "đập đi xây lại" từ mí mắt, mũi đến môi, cằm, gò má rất nhiều lần, làm ở cả Việt Nam lẫn sang nước ngoài. Vì phẫu thuật quá nhiều lần nên gương mặt của Ngân 98 hiện tại khác xưa rất nhiều, đặc biệt là phần mũi đã bị biến dạng. Có thời điểm cô phải nhập viện điều trị, hủy show diễn vì nhiễm trùng nặng ở mũi.

Nhan sắc lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ của Ngân 98.

Đếm không hết những lần "dao kéo" của Ngân 98.

Mặt mộc của Ngân 98 hiện tại. Ảnh: CA TP.HCM

Nhan sắc đã qua son phấn.

Vài ngày trở lại đây, Lương Bằng Quang vẫn liên tục đăng tải clip, hình ảnh trên tài khoản MXH của anh lẫn Ngân 98, nhắc đến vợ với sự xót xa, tiếc nuối... Với những nội dung khiến dân mạng thêm phần bức xúc, khó chịu, bởi Ngân 98 làm sai, cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.