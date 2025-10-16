Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra vụ án sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe xảy ra tại hộ kinh doanh ZuBu Shop và Công ty TNHH TMDV ZuBu, liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, SN 1998, ngụ tỉnh Gia Lai).

Hiện, cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương làm rõ nguồn gốc các tài sản thu giữ trong quá trình khám xét nhà bị can. Quá trình khám xét căn hộ 300m2 của Ngân 98 tại một chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, TPHCM, được thực hiện tỉ mỉ, đúng quy định pháp luật, trước sự kiểm sát trực tiếp của Viện KSND TP.HCM.

Ca sĩ Lương Bằng Quang

Buổi khám xét còn có sự chứng kiến của ca sĩ Lương Bằng Quang, chồng Ngân 98. Sau một hồi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện bên trong căn hộ có một chiếc két sắt, cao khoảng 65cm, rộng khoảng 45cm, nặng 105kg. Để mở được két sắt này, cần nhập mật khẩu hoặc dùng vân tay.

Khi đó, cơ quan chức năng yêu cầu Lương Bằng Quang mở két để phục vụ công tác khám xét, nhưng Quang cho biết không nhớ mật khẩu. Khi được đề nghị dùng vân tay, nam ca sĩ làm theo và két sắt phát tín hiệu hợp lệ. Tuy nhiên, khi Quang nắm tay cầm để mở thì không thành công, tay nắm của két có dấu hiệu gãy.

“Trong két sắt không có gì quan trọng nên lâu rồi chúng tôi không mở ra làm gì, cũng không nhớ mật khẩu”, Quang phân trần.

Trước thái độ và hành vi của Quang, nhà chức trách nghi ngờ bên trong két có chứa tài liệu hoặc vật chứng quan trọng, nên đã gọi nhân viên kỹ thuật đến mở. Khi có mặt, người thợ yêu cầu Quang bấm vân tay để mở khóa, nhưng nam ca sĩ tỏ ra vụng về, liên tục nhập sai. Sau khoảng 5 lần, két báo động và tự động khóa trong 5 phút.

Sau thời gian trên, lực lượng chức năng yêu cầu Quang tiếp tục hợp tác. Tuy nhiên, sau một hồi xoay xở, anh vẫn bấm sai và két bị khóa lần 2. Khi két được khôi phục chức năng, Quang bấm vân tay và mở thành công. Tuy nhiên, nhân viên kỹ thuật vẫn không thể mở cửa két do tay nắm đã hỏng. Người này cho biết nếu muốn mở phải mất nhiều thời gian.

Do đó, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế quyết định niêm phong két sắt và đưa két về trụ sở để xử lý. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành mở chiếc két sắt theo quy định. Khi két mở, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và 8.000 USD. Ngoài ra, còn có 4 sổ tiết kiệm tổng trị giá 3,2 tỷ đồng.

Đây là tài sản có giá trị lớn, trái với lời chồng Ngân 98 rằng két không chứa gì quan trọng. Quá trình khám xét, cảnh sát cũng tạm giữ 2 ô tô hạng sang.