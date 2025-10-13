Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop - để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để sản xuất các sản phẩm "thực phẩm bảo vệ sức khỏe" như Super Detox X3, X7, X1000.

Ngân 98 bị bắt vì tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" (Ảnh: Công an TP.HCM)

Việc Ngân 98 bị bắt khiến dư luận lập tức gọi tên Lương Bằng Quang - người đàn ông gắn bó mật thiết với cô suốt nhiều năm qua, cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân.

Lương Bằng Quang sinh năm 1982, từng là nhạc sĩ – ca sĩ nổi tiếng trong thập niên 2000 với loạt ca khúc như Bay cùng tình yêu, Nỗi đau ngự trị, Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm... Sau thời gian hoạt động nghệ thuật, anh dần lui về hậu trường, ít xuất hiện trong các dự án âm nhạc.

Năm 2017, Lương Bằng Quang công khai hẹn hò Ngân 98. Chuyện tình chú cháu chênh lệch 16 tuổi của cả hai từng khiến dân mạng bàn tán trái chiều. Trước khi yêu Ngân 98, Lương Bằng Quang trải qua nhiều mối tình và được cho là ca sĩ đào hoa Vbiz. Sau khi công khai, Lương Bằng Quang và Ngân 98 nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp, tạo nên một trong những mối quan hệ "drama" nhất showbiz Việt.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 được xem là cặp đôi thị phị, thường có trò lố lăng trên mạng xã hội

Trong nhiều năm yêu nhau, Lương Bằng Quang không chỉ là người yêu mà còn đóng vai trò như quản lý cho Ngân 98 khi đi diễn. Nam ca sĩ là người chọn trang phục, sắp xếp show diễn, thậm chí lên ý tưởng chụp ảnh và hộ tống bạn gái đi diễn ở nhiều nơi.

Cả hai còn nhiều lần cùng xuất hiện tại các buổi biểu diễn ở tỉnh. Dù vấp nhiều chỉ trích về phong cách ăn mặc phản cảm và phát ngôn gây sốc, Lương Bằng Quang vẫn công khai bênh vực, cho rằng cả hai chỉ đang sống đúng với cá tính.

Một trong những lần Lương Bằng Quang gây chú ý là khi Ngân 98 xảy ra mâu thuẫn với một "phú bà miền Tây" liên quan đến sản phẩm giảm cân. Khi bạn gái bị chỉ trích dữ dội, nam nhạc sĩ lập tức lên tiếng bảo vệ, đứng ra giải thích thay cô trên mạng xã hội và tham gia livestream để tranh cãi tay đôi.

Trước thời điểm Ngân 98 bị bắt, tài khoản mạng xã hội của Lương Bằng Quang vẫn giữ nguyên các hình ảnh chung, song anh chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào về việc bạn gái bị khởi tố.

Lương Bằng Quang chọn đồ, sắp xếp show diễn cho bạn gái

Nam ca sĩ còn livestream, ra mặt bảo vệ Ngân 98 khi cô vướng lùm xùm với 1 "phú bà miền Tây"