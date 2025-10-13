Vào ngày 13/10, đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun thông qua Money Today đã phủ nhận những tin nhắn nhạy cảm được cho là nam diễn viên gửi cho Kim Sae Ron năm cô 16 tuổi. Theo lời tố cáo của gia đình Kim Sae Ron, những tin nhắn "Sau này hôn anh nhé", "Cái này cũng bị cấm à?" mà cố diễn viên nhận tháng 6/2016 được cho là từ Kim Soo Hyun. Gia đình tin Kim Sae Ron đã hẹn hò với Kim Soo Hyun từ năm 2015, khi đang học lớp 9.

Phía Kim Soo Hyun phản bác bằng các mốc thời gian trong tin nhắn. Vào ngày 22/6/2016, Kim Sae Ron có lịch trình sớm lúc 6h sáng nên phải hoãn cuộc hẹn, người đàn ông trả lời: "Em mệt rồi, để anh đến chỗ em nhé". Đến ngày 24/6, người này nhắn "Em xong việc lúc mấy giờ? Anh sẽ cố thức muộn nhất có thể cho đến khi em xong. Mệt một chút thì có sao, anh chỉ muốn được nhắn tin với em thôi". Đến ngày 28/6, tin nhắn được gửi đến là "Sau này hôn anh nhé, cái này cũng bị cấm sao? Khi nào anh mới được ôm em ngủ đây, chắc khi đó anh mới ngủ thật ngon được".

Kim Soo Hyun phủ nhận chuyện gửi các tin nhắn tình cảm cho Kim Sae Ron

Tuy nhiên trong tháng 6/2016, Kim Soo Hyun đang ở trong giai đoạn quay cuối của bộ phim Real và gần như không có thời gian rảnh. Anh có đến 18 ngày quay phim trong tháng (ngày 2, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30). Đáng chú ý, các ngày Kim Sae Ron trò chuyện với "bạn trai" (22, 25 và 26) đều trùng khớp với lịch quay phim.

Phim trường nằm ở Yeongjongdo, Incheon, mỗi ngày Kim Soo Hyun đều phải bắt đầu quay từ 8h sáng và kết thúc vào 20-22h tối. Anh là diễn viên chính và xuất hiện ở hầu hết các cảnh quay, có mặt từ rất sớm và chỉ rời phim trường sau khi hoàn thành công việc. Từ nhà anh ở Seongsudong (Seoul) đến Yeongjongdo mất khoảng 2 tiếng lái xe, nghĩa là nếu quay từ 8 giờ sáng, anh phải rời nhà lúc 6 giờ, và về đến nơi cũng gần nửa đêm. Do đó, việc Kim Soo Hyun có thời gian đợi tin nhắn hay hẹn hò, hẹn gặp bạn gái là điều phi lý.

Phía Kim Soo Hyun cáo buộc gia đình Kim Sae Ron cố tình giả mạo danh tính người gửi tin nhắn năm 2016. Tài liệu nội bộ của đoàn làm phim Real xác nhận kế hoạch quay phim ngày 25/6/2016 được tạo từ ngày 24/6, chứng minh lịch trình hoàn toàn có thật. 1 nhân viên đoàn phim cho biết: "Khi đó Kim Soo Hyun bận đến mức không có thời gian nghỉ, mỗi ngày đều phải quay cảnh hành động trong nước, về nhà chỉ kịp ngủ vài tiếng rồi sáng sớm lại ra phim trường".

Trong tháng 6/2016, Kim Soo Hyun kín lịch quay phim từ sáng đến tối và mất 4 tiếng/di chuyển mỗi ngày, nên rất khó nhắn tin hay hẹn gặp ai đó

Luật sư Ko Sang Rok, đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun tuyên bố: "Trong những đoạn tin nhắn mà phía gia đình công bố không có chi tiết nào chứng minh người đàn ông đó là Kim Soo Hyun. Nội dung hội thoại rất mơ hồ, không hề nhắc đến việc anh ta đang làm gì hay ở đâu, có dấu hiệu đã bị chỉnh sửa để che lịch trình thật. Gia đình biết rõ ai là người gửi tin nhắn năm 2016. Luật sư cũ của họ từng đề nghị cảnh sát khám xét những người đó. Nếu cơ quan điều tra thu giữ toàn bộ dữ liệu điện thoại và dữ liệu đám mây của cố diễn viên, cũng như các đoạn tin nhắn mà Viện Garo Sero, gia đình và luật sư Bae Ji Seok trao đổi vào tháng 3, sự thật sẽ cho thấy họ biết rõ người gửi không phải Kim Soo Hyun nhưng vẫn cố tình tung tin sai lệch".

1 phần tin nhắn Kim Soo Hyun gửi cho Kim Sae Ron năm 2018 cũng bị nghi ngờ là giả. Trong tin nhắn ngày 2/4/2018, người đàn ông nhắn cho Kim Sae Ron: "Mình hẹn gặp nhau vào thứ Năm (5/4) đúng không? Anh nhớ em, muốn gặp ngay bây giờ. Tối nay đi bệnh viện xong ăn tối, tập thể dục rồi khoảng 9h là anh xong". Tuy nhiên theo hồ sơ quân đội, Kim Soo Hyun khi đó đang tại ngũ, tham gia huấn luyện tác chiến từ ngày 2 đến 5/4/2018. Money Today đã nhiều lần liên hệ với Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero để xin phản hồi nhưng hoàn toàn không nhận được câu trả lời.

Ở mốc thời gian hẹn gặp năm 2018, Kim Soo Hyun đang trong quân đội

Đã nhiều tháng trôi qua nhưng vụ kiện tụng giữa Kim Soo Hyun với Viện Garo Sero và gia đình Kim Sae Ron gần như "giậm chân tại chỗ", chưa có kết quả điều tra chính thức. Các phiên tòa tố tụng và xét xử không diễn ra, cảnh sát từ chối tiết lộ thêm chi tiết để tránh ảnh hưởng tới các bên liên quan. Với tiến trình này, ngày sự thật phía sau sự ra đi của cố diễn viên xấu số Kim Sae Ron và những cáo buộc tiêu cực liên quan đến đời tư của Kim Soo Hyun, được làm sáng tỏ vẫn còn xa.

Ngày nào cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên chưa được làm rõ, Kim Soo Hyun chắc chắn không thể quay lại showbiz. Thậm chí đến nay cũng không ai nắm chắc nam diễn viên này có giành được phần thắng trong cuộc chiến pháp lý với Viện Garo Sero và gia đình Kim Soo Hyun hay không. Cho dù có thắng kiện, hình ảnh của tài tử hạng S này trong mắt công chúng cũng đã trở nên xấu đi. Không còn là ngôi sao có đời tư trong sạch, vụ lùm xùm vừa qua chắc chắn sẽ đeo bám Kim Soo Hyun đến hết sự nghiệp.

Kim Soo Hyun không chỉ sụp đổ hình ảnh mà sụp đổ tài chính sau khi dính drama đời tư ầm ĩ. Tính đến hiện tại, tổng số tiền bồi thường nam diễn viên được yêu cầu trả cho các nhãn hàng là 7,3 tỷ won (gần 138 tỷ đồng). Chưa kể, anh còn phải đền bù tổn thất cho các dự án phim ảnh. Trong đó, mức phạt của Disney+ dành cho anh có thể lên đến 18 tỷ won đến tối đa 180 tỷ won (từ 341 tỷ đồng đến 3.400 tỷ đồng). Đầu tháng 7, Kim Soo Hyun được cho là đã phải bán đi 1 căn hộ trị giá 6,1 triệu USD (161 tỷ đồng) vì "cháy túi", cần tiền xoay xở trả tiền đền bù cho nhãn hàng và đóng phí kiện tụng liên quan đến bê bối với Kim Sae Ron. Đến nay, công ty Gold Medalist còn bị cáo buộc gian lận tài chính và Kim Soo Hyun có vai trò mờ ám trong hoạt động kinh doanh. Nếu các cáo buộc là thật, tài tử này có thể đối mặt với việc bị điều tra thuế, truy cứu trách nhiệm pháp lý nếu bị phát hiện che giấu thu nhập hoặc sử dụng hình ảnh để thao túng thị trường đầu tư.

Hiện tại, không ai biết Kim Soo Hyun đang ở đâu để "tránh bão" dư luận. Kể từ buổi họp báo đẫm nước mắt cuối tháng 3, nam diễn viên sinh năm 1988 hoàn toàn biến mất trước công chúng. Có thông tin cho rằng Kim Soo Hyun đang ở Hàn Quốc, nhưng cũng có tin đồn khác cho biết anh đã lặng lẽ ra nước ngoài sống và đang trong trạng thái tạm ngừng hoạt động nghệ thuật vô thời hạn. Không ai rõ nam diễn viên ở đâu, bao giờ sẽ quay lại showbiz.

Kim Soo Hyun chịu tổn thất nặng nề vì cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên

Từ cuối tháng 9, vụ đấu tố của Kim Soo Hyun với gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero có diễn biến mới sau nhiều tháng đình trệ không tin tức. Luật sư Ko Sang Rok đã đại diện cho tài tử Queen of Tears một lần nữa phủ nhận cáo buộc nam diễn viên qua lại với Kim Sae Ron khi cô còn vị thành niên. Đồng thời, luật sư Ko cũng công bố những trang nhật ký được cho là của Kim Soo Hyun viết trong quân ngũ. Trong nhật ký, Kim Soo Hyun nhiều lần nhắc tới bạn gái và các kế hoạch đi chơi cùng đối phương. Vị luật sư cho biết, bạn gái của tài tử hạng S không phải là Kim Sae Ron

Theo luật sư Ko Sang Rok, những bức ảnh mà gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero tung ra như bằng chứng hẹn hò của Kim Soo Hyun và nữ diễn viên quá cố đều được chụp sau năm 2019, tức là khi Kim Sae Ron vào đại học năm nhất và đã trưởng thành. Luật sư Ko Sang Rok nói rằng phía bị đơn khẳng định có hàng nghìn tấm ảnh chứng minh Kim Soo Hyun yêu đương với Kim Sae Ron khi cô chưa thành niên. Tuy nhiên, 6 tháng qua, họ không đưa ra được thêm bất kỳ bằng chứng hữu hiệu nào, chứng minh cáo buộc của mình là thật.

Theo luật sư Ko, bản chất của vụ việc lần này là ngụy tạo chứng cứ để vu khống hành vi vi phạm pháp luật nhằm hủy hoại Kim Soo Hyun. Và việc làm sáng tỏ sự thật chính là bước đi quan trọng để khôi phục danh dự cho Kim Soo Hyun và bảo vệ công lý. Luật sư Ko Sang Rok nhấn mạnh cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò khi Kim Sae Ron tuổi vị thành niên đã gây ra tổn hại nghiêm trọng, khiến nam diễn viên bị bắt nạt trực tuyến trong suốt thời gian qua.

Vụ việc vẫn chưa đến hồi ngã ngũ

Nguồn: Money Today