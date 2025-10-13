Cuộc sống sang chảnh "khó hiểu" của Ngân 98: Sống trong penthouse lớn nhất nhì Quận 2 nhưng thích dùng đồ "fake"

Mới đây, thông tin DJ Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm đã khiến dư luận xôn xao.

Giữa tâm điểm ồn ào, căn penthouse trị giá 80 tỷ đồng mà cô cùng bạn trai – nhạc sĩ Lương Bằng Quang – từng công khai sở hữu lại một lần nữa được nhắc đến, như biểu tượng cho lối sống xa hoa và nhiều tranh cãi của cặp đôi.

Căn hộ “80 tỷ đồng” – niềm tự hào được khoe rầm rộ

Theo loạt hình ảnh và clip do Ngân 98 đăng tải, căn penthouse nằm tại Quận 2 (cũ), TP.HCM – khu vực được xem là “đất vàng” với tầm nhìn bao quát sông Sài Gòn, Landmark 81 và trung tâm thành phố. Nhiều thông tin cho biết tổng giá trị căn hộ, bao gồm cả nội thất, vào khoảng 80 tỷ đồng.

Không gian được thiết kế hiện đại với tông màu trầm – xám chủ đạo, nội thất nhập khẩu, sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như đá tự nhiên, kính cường lực, đèn chiếu sáng nghệ thuật. Cặp đôi còn khoe ban công rộng, phòng thu âm riêng và khu vực gym – spa trong nhà.

Theo chia sẻ trước đây, Ngân 98 từng mua một căn hộ khác vào năm 2022 nhưng “không được phép thay đổi kết cấu”, nên cô quyết định bán đi và “đổi” sang căn mới có diện tích lớn gấp đôi. Trên mạng xã hội, cô nhiều lần gọi đây là “một trong những căn penthouse có mặt sàn lớn nhất Quận 2”.

Không chỉ căn hộ, Ngân 98 còn nổi tiếng với thú sưu tầm xe sang. Cô từng khoe sở hữu Maserati MC20 mui trần giá khoảng 22 tỷ đồng, Mercedes-AMG GLE 53, cùng nhiều phụ kiện xa xỉ.

Trong các livestream và bài đăng cá nhân, cô thường nhắc đến việc “tự lập, tự mua nhà nhờ làm việc chăm chỉ”.

Theo chia sẻ, cát-xê DJ của Ngân 98 dao động từ 70 đến 200 triệu/show, ngoài ra cô còn có thu nhập từ quảng cáo và kinh doanh online. Cặp đôi cũng từng tiết lộ sở hữu thêm vài lô đất và căn hộ cho thuê tại TP.HCM.

Tủ đồ “giá bèo, hàng lạ” giữa căn hộ trăm tỷ

Trái ngược với không gian sống sang trọng, tủ đồ của Ngân 98 lại khiến khán giả bất ngờ. Trong 1 livestream, nữ DJ tiết lộ mình có hơn 100 đôi giày và hàng chục chiếc túi, nhưng “đa số đều rẻ, không có món nào quá đắt tiền”. Cô cho biết: "Tủ túi của tôi không có cái nào mắc nhất, đa số đều khá rẻ. Mỗi mẫu thấy đẹp, độc lạ, tôi thường giữ lại làm kỷ niệm.”

Trong loạt hình được công bố, nhiều chiếc túi của cô có hình mèo, gấu, chuột… giá chỉ vài trăm nghìn đồng, không rõ thương hiệu. Một số video trên mạng còn chỉ ra cảnh cô đi diễn bằng giày rách, đeo túi “pha-kê” vài trăm nghìn, đối lập hoàn toàn với hình ảnh “nữ đại gia penthouse”.

Không chỉ với quần áo, Ngân 98 còn từng chia sẻ mình không mặn mà với mỹ phẩm đắt tiền vì “hay quên, dễ mất”, nên chỉ dùng sản phẩm bình dân. Cô cho rằng việc dùng đồ rẻ không ảnh hưởng đến hình ảnh, thậm chí còn giúp cô “giữ cá tính riêng”.

Tuy nhiên, trong bối cảnh bị điều tra liên quan đến hàng giả, những phát ngôn này lại càng khiến công chúng hoang mang.

Bởi giữa tuyên ngôn “thích hàng fake” và cáo buộc “sản xuất hàng giả”, ranh giới trở nên mong manh và dễ gây hiểu lầm.