Ở tuổi 30, Liên (độc thân, sống ở Hà Nội) vẫn đang thuê trọ và làm công việc văn phòng với mức lương 7-8 triệu đồng mỗi tháng. Thu nhập không cao, chi phí ở thành phố thì đủ thứ phải lo, nhưng Liên vẫn giữ được thói quen tiết kiệm cho mình.

"Quan trọng là biết mình đang tiêu vào đâu. Có ít thì càng phải tính kỹ để không phải lâm vào tình trạng chưa hết tháng đã hết tiền" - Liên chia sẻ.

1. Tiết kiệm trước khi tiêu: 20% thu nhập

Ngay khi nhận lương, Liên trích ngay 20% thu nhập (khoảng 1,4 triệu đồng) để tiết kiệm. Cô chuyển số tiền này vào một tài khoản khác, coi như không nhìn thấy và không động đến.

"Mắt không thấy thì tay không tiêu. Để tiền ở nhiều chỗ khác nhau, mình đỡ bị cám dỗ. Thu nhập ít thì càng phải tách nhiều khoản nhỏ để không tiêu hết" - Liên tâm sự.

Khoản tiền này với Liên được xem là "bất khả xâm phạm", không dùng để mua sắm bốc đồng hay chi tiêu đột xuất trừ khi có việc khẩn cấp thật sự. Cô quan niệm, chính vì thu nhập thấp nên khoản tiết kiệm càng quan trọng. Đó là cách để tự tạo cho mình một tấm đệm an toàn trước những rủi ro bất ngờ.

2. Tiền nhà: 30% thu nhập

Sống ở Hà Nội, tiền thuê nhà luôn là khoản chi nặng nhất. Liên đặt ra một nguyên tắc rõ ràng: Không chi quá 30% thu nhập cho tiền thuê nhà, tức khoảng 2,1 triệu đồng.

"Ở riêng thì thoải mái thật, nhưng chi phí cao quá thì không hợp lý. Thế nên mình chọn ở ghép với bạn bè để giảm gánh nặng. Vừa tiết kiệm, vừa có người chuyện trò. Còn độc thân nên vấn đề ở ghép cũng đơn giản, mỗi người bớt bớt lại một chút sẽ có thể hòa hợp thôi. Vì mục tiêu tiết kiệm tiền nhà, không còn cách nào khác"- cô kể.

Đây cũng là một gợi ý Liên muốn gửi đến những ai có thu nhập khiêm tốn: Hãy linh hoạt trong việc chọn chỗ ở, miễn là an toàn, sạch sẽ và hợp túi tiền.

3. Quỹ trải nghiệm: 10% thu nhập

Nhiều người nghĩ lương thấp thì phải "thắt lưng buộc bụng" đến mức không dám chi cho bản thân, nhưng Liên vẫn dành 10% thu nhập (khoảng 500 nghìn đồng) cho một quỹ nhỏ để "đổi gió" mỗi tháng. Với khoản tiền này, Liên có thể cùng bạn bè đi ăn quán mới, uống cà phê cuối tuần, hoặc một buổi xem phim để giải tỏa áp lực.

Nhờ có khoản quỹ này, cuộc sống của cô không quá căng thẳng dù vẫn duy trì tiết kiệm đều đặn.

4. Quỹ ăn uống và sinh hoạt: 3 triệu đồng

Sau khi trừ tiết kiệm, tiền nhà và quỹ trải nghiệm, Liên còn khoảng 3 triệu để chi cho mọi chi phí khác. Nghe có vẻ ít, nhưng nhờ chia nhỏ cụ thể, mọi thứ vẫn cân bằng:

- Điện nước: 400 -600 nghìn (ở ghép nên không quá cao).

- Xăng xe: 300 nghìn.

- Điện thoại: 100 nghìn.

- Tiền ăn: 1,5 triệu (do công ty hỗ trợ bữa trưa, buổi tối cô tự nấu ở nhà).

- Mỹ phẩm, quần áo: 600 nghìn.

"Khoản ăn uống mình tính toán khá kỹ. Tối nấu cơm ở nhà vừa rẻ, vừa an toàn. Thỉnh thoảng mình vẫn ăn ngoài, nhưng luôn cân đối trong quỹ trải nghiệm" - Liên chia sẻ.

Nhờ cách phân bổ này, Liên hiếm khi rơi vào cảnh "chưa hết tháng đã hết tiền". Liên cũng khẳng định: "Thu nhập thấp không phải là lý do để tiêu bừa. Quan trọng là biết mình đang làm gì với tiền. Mỗi người có thể điều chỉnh theo hoàn cảnh, nhưng phải có hạn mức và tuân thủ kỷ luật".

Với cô, 7-8 triệu không phải là rào cản, mà là động lực để quản lý tài chính rõ ràng hơn. Cô tin rằng nếu bản thân không chủ động, không đặt ra kế hoạch rõ ràng, thì dù có tăng lương gấp đôi, gấp ba, vẫn sẽ rơi vào vòng xoáy "có bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu".

"Tiết kiệm chính là khoản đầu tư an toàn nhất cho những người chưa có nhiều lựa chọn. Mình luôn nghĩ đến việc sau này có những khoản dự phòng để không phải lo lắng khi gặp chuyện bất ngờ. Nếu bây giờ không tiết kiệm, sau này khó khăn gấp nhiều lần" - Liên nói thêm.

Cô cũng nhắn nhủ những người có thu nhập hạn chế: Đừng chờ đến khi có nhiều tiền mới bắt đầu tiết kiệm. Thói quen được hình thành từ những khoản nhỏ, và sự kỷ luật mới là thứ giúp bạn đi đường dài. Quan trọng hơn, hãy cho bản thân một cuộc sống cân bằng, biết tiết kiệm, nhưng cũng cho mình những khoảng thời gian để tận hưởng.

"Thu nhập thấp thì ai cũng khó khăn, nhưng quản lý tiền tốt sẽ giúp mình sống nhẹ nhõm hơn. Không cần phải quá khắt khe, nhưng phải đủ kỷ luật để có được một khoản tiết kiệm nhất định cho mình" - Liên chia sẻ.