Sau 5 năm nắm giữ vàng, quyết định chốt lời khi giá đạt đỉnh 120 triệu đồng/lượng, người đàn ông thừa nhận: "Tôi lãi gấp đôi nhưng lòng buồn rười rượi"

Dưới đây là chia sẻ của anh N.T.V (42 tuổi, Hà Nội)

Tôi năm nay 42 tuổi, đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Gia đình tôi hiện sinh sống tại một ngôi nhà ở ngoại thành Hà Nội. Căn nhà này được xây dựng cách đây 5 năm, trên mảnh đất mà ông bà để lại. Nhờ không phải bỏ tiền mua đất, tôi chỉ mất chi phí xây dựng, vì vậy vẫn còn dư ra được khoảng 500 triệu đồng.

Thời điểm đó, tôi quyết định mua 7,5 lượng vàng miếng SJC với giá khoảng 67 triệu đồng/lượng. Suy nghĩ của tôi khi ấy rất đơn giản: vàng từ xưa vốn được coi là kênh giữ tài sản an toàn, không lo mất giá và dễ bán khi cần. Tôi không kỳ vọng quá nhiều vào lợi nhuận, chỉ nghĩ rằng để tiền nhàn rỗi trong ngân hàng thì lãi suất không đáng bao nhiêu, giữ vàng sẽ yên tâm hơn.

Năm năm trôi qua, giá vàng có giai đoạn tăng rồi lại giảm, nhưng xu hướng chung vẫn là đi lên. Đến cuối năm 2024, đầu năm 2025, giá vàng liên tiếp phá kỷ lục. Đến khoảng tháng 5/2025, giá mua vào – bán ra đạt mức 120–122 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước tới nay. So với mức giá tôi mua cách đây 5 năm, khoản đầu tư đã sinh lời gần gấp đôi. Tôi quyết định bán toàn bộ số vàng, thu về gần 900 triệu đồng, và dùng khoản tiền đó để mua một chiếc ô tô phục vụ cho gia đình.

Nhà tôi cách trung tâm thành phố và nơi làm việc hơn 20 km. Mỗi ngày đi xe máy mất nhiều thời gian, ngày mưa hay ngày nắng đều vất vả. Khi có con nhỏ, việc di chuyển càng trở nên bất tiện hơn. Có ô tô sẽ thuận tiện hơn trong việc đưa đón con đi học, về quê thăm ông bà hay đưa gia đình đi du lịch ngắn ngày. Tôi nghĩ, thay vì tiếp tục giữ vàng trong két, thì cải thiện chất lượng cuộc sống ngay lập tức mới là điều gia đình tôi cần.

Bạn bè, đồng nghiệp khi biết chuyện đều chúc mừng. Họ bảo rằng "có nhà có xe" là coi như ổn định, là dấu mốc quan trọng trong đời sống gia đình. Quả thật, sở hữu một chiếc ô tô mang lại nhiều tiện ích mà trước đó tôi chưa từng trải qua.

Tuy nhiên, cũng không ít người bày tỏ ý kiến trái chiều. Họ cho rằng thay vì mua xe – vốn là tài sản tiêu sản, mất giá theo thời gian và tốn thêm chi phí xăng xe, gửi xe, bảo dưỡng – thì tôi nên dành dụm thêm để mua đất hoặc một căn hộ nhỏ ở vùng ven như Đông Anh, Gia Lâm rồi cho thuê. Họ tin rằng đầu tư bất động sản sẽ vừa bảo toàn vốn, vừa có khả năng sinh lời trong tương lai.

Tôi cũng từng cân nhắc điều này, nhưng thực tế thị trường bất động sản vùng ven Hà Nội đã tăng chóng mặt. Với 900 triệu đồng, cơ hội mua được một mảnh đất hay căn hộ có giá trị đầu tư lâu dài là rất khó. Nếu vay thêm ngân hàng để mua, áp lực tài chính sẽ không nhỏ, trong khi đời sống gia đình tôi lại ưu tiên sự thoải mái, ổn định. Chính vì thế, tôi ưu tiên giá trị sử dụng trước mắt hơn là tính toán lời lãi lâu dài.

Hơn nữa, sau khi tôi bán vàng, thị trường vàng lại có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá mua vào của nhà vàng thậm chí từng có lúc hạ xuống 115 triệu đồng/lượng. Tôi thấy nhẹ nhõm vì đã kịp chốt lời ở mức cao. Nhưng thị trường vàng vốn rất khó đoán. Chỉ vài tháng sau, giá lại bất ngờ bật tăng mạnh, đến hôm nay đã lên đến 126 triệu đồng/lượng. Nếu kiên nhẫn giữ thêm, tôi đã có thể lãi nhiều hơn khoảng 40–50 triệu đồng.

Điều này khiến lòng tôi rối bời, cứ trăn trở không yên. Chiếc xe tôi mua chắc chắn sẽ mất giá theo thời gian, thậm chí bán đi còn bị lỗ. Trong khi đó, vàng vẫn tiếp tục tăng, khiến tôi không còn cơ hội mua lại ở mức giá "hợp lý" như trước.

Mỗi lần nghe ai nhắc đến hai chữ "giá vàng", tôi đều tìm cách lánh đi cho xa hoặc lái câu chuyện sang đề tài khác. Tôi không dám kể với ai là mình từng cầm trong tay hơn 7 cây vàng nhưng rồi "cầm vàng lại để vàng rơi", hiện không còn lấy một chỉ, chỉ vì tôi đã ưu tiên cho việc nâng cao tiện nghi đời sống, quyết định bán hết vàng để mua ô tô.

Nhưng nghĩ kỹ, tôi thấy mỗi quyết định đều có hai mặt. Nếu cứ chờ "đỉnh" mới bán, có lẽ tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Không ai có thể đoán chính xác thị trường sẽ diễn biến thế nào. Chiếc xe mang lại cho tôi và gia đình sự tiện lợi mỗi ngày – từ chuyện đi làm, đi học, đến những chuyến về quê. Đó là lợi ích thực tế mà vàng hay đất không thể đem lại ngay tức thì.

Nhìn lại, tôi thấy lựa chọn của mình không sai. Có thể tôi đã bỏ lỡ một khoản lợi nhuận, nhưng tôi đạt được sự thoải mái trong đời sống gia đình. Với tôi, tài sản không chỉ là con số trên giấy hay khoản chênh lệch lời lỗ, mà còn là những giá trị thiết thực trong cuộc sống. Đây cũng là bài học mà tôi rút ra: đầu tư hay chi tiêu đều phải gắn với nhu cầu và hoàn cảnh riêng của mỗi người. Với một số người, giữ vàng hoặc mua đất là lựa chọn tối ưu. Nhưng với tôi, ở thời điểm đó, đổi vàng lấy ô tô là quyết định phù hợp.