Lượm ve chai ở New York, kiếm cả ngàn đô một ngày

Những người dân này có thể nuôi con mình đi học đại học nhờ nhặt vỏ chai nhựa và vỏ lon - Ảnh: NYP

Ở góc đường Riverside Drive và West 89th Street, người đi đường có thể dễ dàng nhìn thấy những chiếc bao nhựa màu xanh chứa đầy vỏ lon và chai lọ đã qua sử dụng.

Theo báo New York Post, thoạt trông chúng giống như đống rác tái chế, nhưng đối với một nhóm dân ở khu Queens, đây lại là nguồn thu nhập chính của họ.

Mỗi bao xanh như vậy chứa khoảng 200 hộp nhựa hoặc vỏ lon thiếc, trị giá tầm 5 cent (tương đương 1.000 đồng VN) mỗi chiếc khi đổi tại trung tâm tái chế Elmsford (New York). Dù phải thu gom, nhặt nhạnh từng vỏ lon, nhưng việc "năng nhặt chặt bị" đó đem lại thu nhập cho rất nhiều hộ gia đình nghèo khó ở thành phố New York hào nhoáng.

Vào những ngày may mắn nhất, những người thu nhặt có thể gom được cỡ 100 bao vỏ lon và như vậy có thể kiếm được 1.000 USD.

Cả gia đình bà Jeanett Pilatacsi (áo vàng) có thể gom hơn trăm bao vỏ lon và kiếm đến 1.000 USD một ngày - Ảnh: NYP

Theo ông Ryan Castalia - giám đốc điều hành của trung tâm đổi quà phi lợi nhuận Sure We Can, ước tính có khoảng 8.000 đến 10.000 người ở New York kiếm tiền bằng cách thu gom các lon, chai và hộp nhựa rồi trả lại cho các cửa hàng để được hoàn tiền. Trong số đó, khoảng 100 người kiếm kế sinh nhai bằng nghề đóng hộp.

Ông Ray del Carmen, sống ở Brooklyn, từng đi nhặt ve chai và hiện đang làm quản lý tại Sure We Can, cho biết những người nhặt ve chai luôn biết rõ chuyện có một số ngày hiệu quả hơn những ngày khác, nhất là vào những dịp lễ lớn.

"Ngày Thánh Patrick là ngày tuyệt vời nhất", Ray del Carmen giải thích với báo The NY Post. "Mọi người bắt đầu uống bia rượu từ rất sớm. Từ 14h chiều cho đến 4h sáng, tôi chỉ cần đi từ quán bar này sang quán bar khác giữa Phố 42 và Phố 45 là dễ dàng kiếm được 800 USD (khoảng 18 triệu đồng)".