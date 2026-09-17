Lùm xùm việc bổ nhiệm hiệu trưởng sau sắp xếp trường học ở Bắc Ninh

Phản ánh đến phóng viên Báo Tiền Phong, một số cán bộ, giáo viên tại xã Lục Ngạn cho rằng việc sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý tại các trường học trên địa bàn còn có những điểm chưa thỏa đáng.

Theo phản ánh, tại công văn số 8819 của UBND tỉnh Bắc Ninh về hướng dẫn bố trí, sắp xếp nhân sự khi thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh có một tiêu chí (trong 5 tiêu chí) để xây dựng phương án và lựa chọn bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó là kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 năm gần nhất, tính từ ngày 31/7/2026 trở về trước, trong đó cá nhân phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tuy nhiên, trường hợp ông Nguyễn Ngọc Cương trước khi sắp xếp là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giáp Sơn, sau sắp xếp được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Lục Ngạn 1 (thuộc xã Lục Ngạn). Đáng chú ý, ông Cương có một năm học (năm học 2023-2024) không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại bậc THCS, theo phản ánh, xã Lục Ngạn có 5 trường được sắp xếp thành 2 trường. Trong đó, ông Nguyễn Văn Dinh trước khi sắp xếp là Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Cốc có kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 năm gần nhất kém hơn một số hiệu trưởng khác.

Một số cán bộ giáo viên ở xã Lục Ngạn (Bắc Ninh) phản ánh việc bổ nhiệm hiệu trưởng khi sắp xếp trường học chưa thỏa đáng. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Tuy nhiên, sau khi sắp xếp, ông Dinh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Lục Ngạn 2 (xã Lục Ngạn) . Trong khi đó, có hiệu trưởng khác được phản ánh có kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 năm gần nhất tốt hơn ông Dinh lại được bố trí làm phó hiệu trưởng.

Tình trạng tương tự cũng được phản ánh tại bậc học mầm non. Hiệu trưởng có kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 năm gần nhất tốt hơn lại trở thành phó hiệu trưởng sau khi sắp xếp trường học. Trong khi đó, hiệu trưởng có kết quả thực hiện nhiệm vụ kém hơn lại được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Năng, Bí thư Đảng ủy xã Lục Ngạn xác nhận có sự việc như phóng viên phản ánh. Theo ông Năng, thành tích tập thể và cá nhân chỉ là 1 trong 5 tiêu chí, còn liên quan đến phẩm chất, đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ... để bổ nhiệm hiệu trưởng khi sắp xếp.

Ông Sái Văn Lính, Phó Chủ tịch UBND xã Lục Ngạn, xác nhận trường hợp ông Nguyễn Ngọc Cương có một năm không hoàn thành nhiệm vụ trong 3 năm học gần nhất, cụ thể là năm học 2023-2024.

Tuy nhiên, theo ông Lính, qua rà soát, ông Cương có một năm nhận cờ thi đua của tỉnh, tuổi trẻ và có tinh thần trách nhiệm nên vẫn được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Lục Ngạn 1 (xã Lục Ngạn) sau sắp xếp.

Đối với trường hợp ông Nguyễn Văn Dinh, ông Lính cho biết ông Dinh được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Lục Ngạn 2 ( xã Lục Ngạn) khi sắp xếp trường học, dù có kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 năm gần nhất kém hơn một số hiệu trưởng khác, do còn dựa trên các tiêu chí khác như trách nhiệm, uy tín, khả năng quy tụ cán bộ, giáo viên.

Theo phản ánh, việc bổ nhiệm hiệu trưởng khi sắp xếp trường học ở xã Lục Ngạn chưa được thỏa đáng xảy ra ở các cấp học trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Về phản ánh liên quan đến việc hiệu trưởng ở bậc mầm non có kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 năm gần nhất tốt hơn nhưng vẫn được bố trí làm phó hiệu trưởng, ông Lính cho biết việc bổ nhiệm còn dựa trên các tiêu chí khác như trách nhiệm, uy tín, khả năng quy tụ cán bộ, giáo viên. Kết quả thực hiện nhiệm vụ là một trong 5 tiêu chí để xây dựng phương án và lựa chọn hiệu trưởng, hiệu phó khi sắp xếp trường học

Ông Lính cho biết thêm, khi thực hiện sắp xếp các trường học trên địa bàn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lục Ngạn thành lập tổ công tác do ông làm tổ trưởng. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn, hồ sơ, thành tích của các hiệu phó, hiệu trưởng trên địa bàn, sau đó tổng hợp, báo cáo Thường trực UBND xã Lục Ngạn.

Thường trực UBND xã báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lục Ngạn để thảo luận và quyết định việc bố trí hiệu trưởng, hiệu phó tại các trường sau sắp xếp.

Người trong cuộc nói gì?

Thông tin với phóng viên Báo Tiền Phong khi được hỏi về việc có một năm không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn được bổ nhiệm làm hiệu trưởng khi sắp xếp, ông Nguyễn Ngọc Cương cho biết, ông là người được bổ nhiệm, Đảng ủy xã Lục Ngạn đã nghiên cứu rất kỹ các công văn hướng dẫn của tỉnh, không phải ông tự ý mà được.

Ông Cương cho hay, có một năm ông không hoàn thành nhiệm vụ không phải do chuyên môn, chủ yếu do xử lý việc khiếu kiện của một cá nhân đối với thầy cô giáo trong trường chưa được chặt chẽ.

Ông làm đúng theo các quy định của Đảng ủy và UBND xã Lục Ngạn yêu cầu khi sắp xếp trường học. Ông Cương khẳng định không bao giờ có việc chạy chọt, nhờ quan hệ để được bổ nhiệm làm hiệu trưởng khi sắp xếp trường học.

Lùm xùm việc bổ nhiệm hiệu trưởng khi sắp xếp trường học ở xã Lục Ngạn. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dinh cho hay, trong 3 năm gần nhất, ông hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Ông cảm thấy băn khoăn khi anh em hay dư luận có ý kiến về việc ông có kết quả thực hiện nhiệm vụ kém hơn, nhưng vẫn được bổ nhiệm làm hiệu trưởng.

Các lãnh đạo, Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lục Ngạn xét 5 tiêu chí để bổ nhiệm nên ông luôn cố gắng. Ông Dinh cũng khẳng định không có việc chạy chọt hay nhờ vả chỗ này chỗ kia tác động để ông được bổ nhiệm làm hiệu trưởng khi sắp xếp các trường học.

Ông Dinh cho biết, nếu các thầy cô không tin tưởng thì ông cũng xin rút. Sau khi sắp xếp các trường, ai làm hiệu trưởng thì cũng vui vẻ. Ban đầu, ông nghĩ nếu không được sắp xếp thì làm gì cũng được, làm phó hiệu trưởng hay giáo viên cũng được. Tổ chức sắp xếp thế nào thì mình làm thế.