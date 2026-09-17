Bà mẹ Hà Nội suốt cả năm dậy sớm chuẩn bị cơm bán trú cho 4 đứa con: Nhìn thành quả mà mê!

Giữa những lo toan của không ít phụ huynh về bữa ăn bán trú cho con tại trường, chị Ngô Phượng (Hà Nội) lại lựa chọn một hướng đi riêng, đầy chủ động và tràn ngập tình yêu thương: Tự tay chuẩn bị những hộp cơm trưa chỉn chu, ngon lành cho các con mang tới lớp.

Năm học này, các con của chị Phượng lần lượt bước vào lớp 6, lớp 9 và lớp 12 (riêng người con lớn vừa bước vào đại học). Trước đây, khi cả 4 con cùng học trung học và phổ thông, chị đã quyết định xin phép nhà trường cho các con không ăn cơm bán trú mà mang đồ ăn nhà làm. Chị cũng cẩn thận làm đơn cam kết tự chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm, thậm chí đưa các con đi khám sức khỏe định kỳ và nộp giấy khám cho trường để nhà trường hoàn toàn yên tâm.

Chỉ 30 phút mỗi sáng cho những phần ăn "chuẩn nhà làm"

Nhiều người hẳn sẽ nghĩ việc chuẩn bị tới 4 suất ăn mỗi ngày là một "thử thách" tiêu tốn hàng giờ đồng hồ. Thế nhưng với chị Phượng, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo nhờ sự sắp xếp khoa học: "Đơn giản lắm, thực đơn thường được lên kế hoạch khi đi chợ cho 2-3 ngày. Buổi tối hôm trước, mình bỏ ra sơ chế qua nếu cần rồi cất tủ lạnh, hoặc chuyển món lên ngăn mát. Sáng hôm sau dậy sớm cắm cơm, chỉ mất khoảng 30 phút nấu nướng, sơ chế nhanh là xong!".

Nhìn vào những hộp cơm được chị Phượng chỉn chu sắp xếp, bất kỳ ai cũng phải trầm trò vì sự đa dạng, chỉn chu và đầy đủ dinh dưỡng: Những phần cơm nóng hổi, phong phú: Khi thì là cơm trắng dẻo thơm ăn kèm chả chiên vàng ươm, rắc thêm chút rong biển vừng giòn rụm; khi lại là cơm chiên cá hồi rau củ rực rỡ sắc màu với hạt đậu Hà Lan, cà rốt, dưa chuột; hay những phần cơm bò xào nấm đậm đà thơm phức...

Chị Phượng luôn thay đổi thực đơn liên tục để các con không bị ngán. Các món Âu đổi vị hấp dẫn: Không chỉ có cơm truyền thống, chị còn chuẩn bị mì Spaghetti sốt thịt băm phủ phomai bào béo ngậy, hay sandwich kẹp nhân đầy đặn cho những ngày con muốn đổi gió.

Mỗi phần ăn luôn đi kèm một hộp canh nóng hổi giữ nhiệt như canh rong biển, canh bí đỏ thịt băm. Phần tráng miệng cũng được chăm chút cẩn thận với hoa quả tươi cắt miếng gọn gàng (dưa lưới, táo, nho), kèm theo hộp sữa chua ăn, sữa chua uống hay phomai miếng nhỏ nhắn.

Tất cả đồ ăn đều được đựng trong các hộp giữ nhiệt inox chuyên dụng, xếp gọn gàng vào những chiếc túi đựng cơm xinh xắn trước khi theo chân các con đến lớp.

Những hộp cơm ấm nóng mỗi sáng chính là điểm tựa tiếp thêm năng lượng cho các con trên con đường học tập mỗi ngày. (Ảnh: NVCC)

Bữa cơm từ tình yêu thương và niềm hạnh phúc nhỏ bé

Chị Phượng tâm sự, quyết định này hoàn toàn xuất phát từ mong muốn để các con được ăn những món hợp khẩu vị, đúng sở thích và đảm bảo dinh dưỡng nhất.

Sự tận tụy của người mẹ đã mang lại niềm vui lớn cho các con. Cả 4 em đều rất hào hứng và tự hào khi mở những hộp cơm mẹ chuẩn bị mỗi giờ nghỉ trưa. "Các con rất hạnh phúc được ăn cơm tự chuẩn bị, thậm chí còn hơi 'sĩ' với các bạn! Riết rồi các bạn xung quanh thấy đồ ăn của con ngon quá cũng về bảo mẹ nấu mang đi. Lớp ngày càng nhiều bạn tự mang đồ ăn đến lớp", chị Phượng vui vẻ kể lại.

Đặc biệt hơn, từ thói quen mang cơm đi học, một "trái ngọt" bất ngờ đã đến với gia đình chị Phượng. Sau vài tháng, quan sát mẹ chuẩn bị mỗi ngày, các con của chị dần chủ động xắn tay áo vào bếp phụ giúp. Từ những việc đơn giản như nhặt rau, cắm cơm, đến nay các bé đã có thể tự tay nấu hoàn chỉnh những món ăn yêu thích để mang đi học.

Quyết định tự mang cơm trưa không chỉ giúp các con ăn ngon, tròn vị mà vô tình đã trở thành "môi trường rèn luyện" tuyệt vời (Ảnh: NVCC)

Quyết định tự mang cơm trưa không chỉ giúp các con ăn ngon, tròn vị mà vô tình đã trở thành "môi trường rèn luyện" tuyệt vời, giúp các con học cách tự lập, biết yêu thương và sẻ chia công việc nhà với cha mẹ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chị Phượng cũng chia sẻ một mơ ước nho nhỏ nhưng đầy thực tế: "Em ước là sau này các trường có thể bố trí một tủ giữ nóng đồ ăn trong mỗi lớp học như bên Nhật. Sau khi cất cặp sách, các con chỉ cần mang hộp đồ ăn bỏ vào tủ đó để giữ ấm đến trưa. Thế thì thật tuyệt vời!".

Nhật ký chuẩn bị cơm trưa của bà mẹ Hà Nội không chỉ là chuyện bếp núc đơn thuần, mà còn là hành trình lan tỏa tình yêu thương, sự chủ động và tinh thần chăm sóc gia đình đầy cảm hứng. Những hộp cơm ấm nóng mỗi sáng chính là điểm tựa tiếp thêm năng lượng cho các con trên con đường học tập mỗi ngày.