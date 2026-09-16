Nghị quyết 93 của HĐND TP Hà Nội quy định mức thu học phí chương trình bổ sung đối với các trường công lập chất lượng cao năm học 2026 - 2027.

Ở bậc tiểu học, năm nay có thêm các trường được công nhận là cơ sở giáo dục chất lượng cao như: Tiểu học Bắc Từ Liêm, Tiểu học Chu Văn An và Tiểu học An Dương Vương…

Danh sách mới cũng mở rộng đáng kể ở bậc THCS, với các trường như THCS Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Thượng Hiền, Ngô Quyền, Trần Phú, Bắc Từ Liêm, Giảng Võ 2, Phan Bội Châu, Trưng Vương và Ngô Sỹ Liên.

Năm học này, Hà Nội có tới 35 trường chất lượng cao, áp mức học phí riêng.

Học phí từ 1,53 đến 5 triệu đồng một tháng

Ở bậc mầm non, 8 trường công lập chất lượng cao được áp dụng mức thu, dao động từ 2,22 đến 4,8 triệu đồng/học sinh/tháng tùy trường, độ tuổi và chương trình tiếng Anh.

Mức cao nhất 4,8 triệu đồng/tháng thuộc Trường Mầm non 20-10, áp dụng với chương trình mẫu giáo có 5 hoạt động tiếng Anh mỗi tuần. Mức thấp nhất 2,22 triệu đồng/tháng tại Trường Mầm non B (phường Cửa Nam), với chương trình mẫu giáo có 3 hoạt động tiếng Anh mỗi tuần.

Bậc tiểu học có 8 trường, mức thu từ 2,48 đến 4,59 triệu đồng/học sinh/tháng.

Trường Tiểu học đô thị Sài Đồng có mức thu cao nhất, 4,59 triệu đồng/tháng đối với học sinh lớp 1, 2; 4,39 triệu đồng với lớp 3 và 4,09 triệu đồng với lớp 4, 5.

Ở chiều ngược lại, Trường Tiểu học Bắc Từ Liêm có mức thu 2,48 triệu đồng/học sinh/tháng, thấp nhất trong nhóm tiểu học.

Với bậc THCS, mức thu trải rộng hơn, từ 1,53 đến 3,5 triệu đồng/học sinh/tháng.

Trường THCS Lê Lợi (phường Hà Đông) có mức thu cao nhất, 3,5 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền (xã Vân Đình) có mức thấp nhất, 1,53 triệu đồng/tháng.

Một số trường có mức thu dưới 2 triệu đồng như THCS Trần Phú (1,68 triệu đồng), THCS Ngô Quyền (1,836 triệu đồng) và THCS Ngô Sỹ Liên (1,92 triệu đồng/học sinh/tháng).

Ở bậc THPT, danh sách năm nay có Trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa, với mức thu 5 triệu đồng/học sinh/tháng. Đây cũng là mức cao nhất trong toàn bộ 35 trường công lập chất lượng cao được phê duyệt.

Mức thu học phí các trường chất lượng cao của Hà Nội năm 2026 - 2027 như sau: