Lùm xùm của Hoa hậu Đỗ Hà dậy sóng trở lại

Ngày 22/10 vừa qua, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương đã chính thức diễn ra. Đông đảo khán giả rất hào hứng khi được "ăn cưới online" từ cặp đôi trai tài gái sắc này. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip cũ từ năm 2020 ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Đỗ Hà từ chối thẳng thừng khi 2 đồng nghiệp nam định ôm eo cô trên thảm đỏ.

Khi sao nam đưa tay định đặt lên eo Đỗ Hà để tạo dáng chụp ảnh, Đỗ Hà liền nhanh nhẹn lùi nhẹ và khéo léo vừa cười vừa đưa ra từ chối. Sau đó, cô vẫn tươi tắn tạo dáng trước ống kính. Hành động của nàng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Thời điểm đó, Đỗ Hà từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi kiên quyết giữ khoảng cách với đồng nghiệp nam trong các sự kiện. Không ít người cho rằng cô đang không chuyên nghiệp và khiến đồng nghiệp nam khó xử bối rối. Đỗ Hà từng lên tiếng chia sẻ rất ngại khi có người lạ ôm eo trong lúc chụp ảnh.

Cư dân mạng bàn tán sôi nổi clip cũ của Đỗ Hà bên các đồng nghiệp nam từ năm 2020

Hoa hậu Đỗ Hà từng thẳng thừng từ chối để đồng nghiệp nam ôm eo ở sự kiện

Tuy nhiên sau 5 năm, khoảnh khắc này của người đẹp xứ Thanh lại ghi điểm mạnh với công chúng. Cư dân mạng cho rằng Đỗ Hà hành xử tinh tế khi chủ động trong việc giữ khoảng cách, tránh việc bị hiểu lầm dù lúc đó mới 19 tuổi. Trong showbiz Việt, những tin đồn tình cảm giữa các sao luôn xảy ra, hành động của người đẹp sinh năm 2001 được cho là để né những thông tin nghi vấn không đáng có.

Trước khi về chung một nhà với thiếu gia Quảng Trị, Hoa hậu sinh năm 2001 là người kín tiếng trong chuyện đời tư. Trong suốt 5 năm kể từ ngày đăng quang, Đỗ Hà chưa từng vướng nghi vấn hẹn hò yêu đương với sao nam nào.

Từng vướng tranh cãi nhưng giờ đây, Hoa hậu Đỗ Hà lại nhận được sự ủng hộ lớn vì cách cư xử khéo léo và thẳng thắn

Từ khi đăng quang, người đẹp sinh năm 2001 chưa từng vướng nghi vấn hẹn hò với một sao nam nào

Trong ngày vui với chồng là doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Hà vẫn luôn né tránh nụ hôn từ nửa kia. Người đẹp sinh năm 2001 nhận được nhiều lời khen ngợi khi giữ sự dịu dàng kín đáo ra dáng một Hoa hậu.

Dù là Hoa hậu nổi tiếng và đã kết hôn với thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ, Đỗ Hà vẫn giữ cho mình nét giản dị, gần gũi hiếm thấy. Thay vì tổ chức riêng tư hay khép kín như nhiều nghệ sĩ khác, nàng hậu lại chọn cách chia sẻ niềm vui cùng bà con hàng xóm, mang đến không khí ấm áp và thân tình.

Hoa hậu Đỗ Hà luôn né tránh nụ hôn từ chồng Viết Vương trong ngày trọng đại

Cô thẹn thùng khi thể hiện tình cảm trước sự chứng kiến của những người xung quanh

Tối 22/10, tiệc cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã diễn ra tại bờ sông Nhật Lệ

Trong cip chiếu tại hôn lễ, Đỗ Hà nhắn nhủ với chồng: "Mọi con đường em đi, em sẽ nhớ về khoảnh khắc này, em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ nó một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Từ hôm nay và mãi về sau, em và anh không còn là 2 lối đi riêng mà là một hành trình chung, hành trình mang tên hạnh phúc trọn đời".

Chú rể Viết Vương cũng đáp lại tình cảm: "Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Em à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì tình yêu này. Không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là những khoảnh khắc trôi qua mỗi ngày, tất cả sẽ ngập tràn tình yêu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước".