Loạt sự cố "cười ra nước mắt" của Hoa hậu Đỗ Hà trong đám cưới giữa bão số 12

Hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương tại Quảng Trị tối 22/10 là một trong những sự kiện được chú ý nhất những ngày qua. Không gian tiệc cưới được trang hoàng lộng lẫy như cổ tích, cô dâu xinh đẹp rạng rỡ sánh bước bên chú rể lịch lãm, cả hai trao nhau ánh nhìn ngọt ngào giữa tiếng vỗ tay chúc phúc của người thân, bạn bè. Tất cả tạo nên khung cảnh trọn vẹn cho một cái kết viên mãn sau hành trình yêu thương dài của cặp đôi.

Thế nhưng, giữa những khoảnh khắc lãng mạn ấy, đám cưới vẫn không tránh khỏi vài "sự cố nhỏ" khiến khán giả dõi theo vừa lo lắng, vừa bật cười thích thú.

Loạt sự cố trong đám cưới của Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương (Nguồn: Tổng hợp)

Do ảnh hưởng của bão số 12, thời tiết tại Quảng Trị bất ngờ chuyển mưa lớn ngay trong thời điểm tổ chức tiệc cưới. Dù đã dựng rạp cưới mái vòm rộng 3.000 m2 nhưng ảnh hưởng của cơn bão khiến ekip phải liên tục kiểm tra, đảm bảo an toàn xuyên suốt diễn ra buổi lễ. Tuy vậy, mưa lớn trút xuống khiến một vài chỗ trên mái bị dột.

Trong một khoảnh khắc được ghi lại, khi 2 bên gia đình lên sân khấu làm lễ, Đỗ Hà bị nước mưa dột xuống trúng người. Dù gặp sự cố nhỏ, Đỗ Hà vẫn rạng rỡ, không hề tỏ ra lúng túng. Còn chú rể Viết Vương đứng kế bên cũng phản ứng cực nhanh. Khi thấy vợ bị trúng nước liền quay sang với ánh mắt quan tâm, xác định không có vấn đề gì thì tiếp tục nắm tay nhau trên sân khấu.

Do ảnh hưởng của bão số 2 nên đôi khi có chỗ bị dột vì mưa quá lớn

Chưa dừng lại ở đó, nàng hậu còn liên tục gặp tình huống hy hữu khi phần voan cưới. Ban đầu, khi Đỗ Hà và Viết Vương chuẩn bị tiến ra sân khấu thì voan cưới mắc kẹt khiến đầu của cô dâu bị kéo ra sau. Trong một tình huống khác, khi ekip đã chỉnh lại voan cưới thì bất ngờ dùng lực mạnh và lần nữa khiến Đỗ Hà bị kéo ngược ra sau.

Khoảnh khắc chú rể và ekip loay hoay gỡ phần voan, trong khi Đỗ Hà vẫn mỉm cười đầy duyên dáng. Sau khi tháo gỡ, cô tiếp tục di chuyển và giao lưu với khách mời như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô dâu liên tục gặp rắc rối với chiếc voan cưới

Một tình huống khác cũng khiến khán giả thích thú là khi Đỗ Hà lúng túng trong khoảnh khắc trao nhẫn cho chồng. Ban đầu, chiếc nhẫn có vẻ hơi chật khiến cô phải loay hoay vài giây mới đeo được. Dù vậy, nàng hậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, tươi cười trọn vẹn trong từng khung hình.

Những sự cố nhỏ này không hề làm giảm đi sự trang trọng của buổi lễ, mà trái lại, còn khiến hôn lễ của Đỗ Hà thêm phần đáng nhớ, vừa đáng yêu vừa tràn ngập cảm xúc và tiếng cười. Cách cô dâu xử lý tinh tế, tự nhiên và duyên dáng khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến hình ảnh của nàng hậu luôn bình tĩnh, dịu dàng và toả sáng trong mọi hoàn cảnh.

Đỗ Hà loay hoay đeo nhẫn cưới cho ông xã

Được biết, sau lễ cưới chính thức tổ chức tại Quảng Trị - quê hương của chú rể, Đỗ Hà và Viết Vương sẽ tiếp tục có một buổi tiệc mừng khác tại Hà Nội vào ngày 8/11 tới. Đây mới là dịp để cô dâu và chú rể gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp cùng các nghệ sĩ thân thiết trong showbiz.

Theo tiết lộ, buổi tiệc tại Hà Nội được chuẩn bị công phu với không gian sang trọng, hiện đại và quy mô lớn hơn. Đây cũng là nơi cặp đôi dự kiến sẽ đón tiếp đông đảo sao Việt đến chung vui, đánh dấu trọn vẹn hành trình tình yêu của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương.