Lúc tôi lao đao thì người yêu đòi chia tay vì "tự ti", nhưng lý do thật sự thì nực cười, ai nghe xong cũng phải xấu hổ thay anh

2 tháng nay, cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay quanh công việc. Cửa hàng gặp trục trặc, tôi buộc phải đóng cửa một gian hàng, gian còn lại cũng chẳng biết cầm cự được đến bao giờ. Có những ngày tôi chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Vậy mà đúng lúc tôi mệt mỏi nhất, Cường lại nói muốn chia tay.

Cường đưa ra một lý do nghe rất cao thượng.

Anh nói nhìn tôi vất vả như vậy mà bản thân không giúp được gì khiến anh cảm thấy xấu hổ. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho tôi nên tốt nhất 2 người nên dừng lại để tôi tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã xúc động vì nghĩ anh yêu tôi nên mới tự ti nhưng lần này, sau khi nghe xong, tôi chỉ thấy buồn.

2 tháng qua, tôi gần như không có ngày nghỉ. Có hôm về đến nhà đã gần 2 giờ sáng, tôi nằm xuống chưa được bao lâu lại phải dậy. Nhưng khi người yêu hẹn gặp, tôi vẫn cố dành ra 1-2 tiếng đi ăn uống, cà phê cùng anh. Tôi chưa từng trách Cường không giúp mình.

Ảnh minh họa

Tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu anh phải bỏ công việc để hỗ trợ tôi công việc. Nếu anh không có khả năng giúp thì tôi vẫn tự làm. Điều tôi cần chỉ là một người ở bên, hỏi tôi hôm nay có mệt không, mua giúp tôi cốc cà phê, động viên tôi vài câu. Nhưng ngay lúc tôi khó khăn nhất, anh lại chọn cách rời đi.

Tôi nhớ những ngày trước đây, khi công việc của tôi thuận lợi. Thu nhập tốt, tôi thường chủ động trả tiền mỗi khi hai đứa đi ăn, đi chơi. Những chuyến du lịch hay những lần mua sắm chung, phần lớn cũng là tôi chi. Cường lúc ấy chẳng hề cảm thấy xấu hổ. Anh vẫn vui vẻ đi cùng tôi. Có khi còn nói bạn bè anh đều khen anh có người yêu giỏi, biết kiếm tiền.

Vậy mà bây giờ, khi tôi không còn dư dả, anh lại nói nhìn tôi vất vả khiến anh thấy xấu hổ. Tôi hiểu câu nói ấy thực chất có nghĩa gì. Anh không muốn đồng hành với tôi trong giai đoạn khó khăn.

Tôi không trách anh vì không giúp được tôi nhưng tôi trách anh vì đã chọn đúng lúc tôi yếu lòng nhất để nói lời chia tay.

Tối hôm đó, tôi không níu kéo. Tôi chỉ hỏi anh một câu rằng nếu sau này công việc của tôi tốt trở lại, liệu anh có quay về không. Cường im lặng một lúc rồi nói anh không biết. Tôi nghe vậy thì hiểu. Có lẽ tình yêu của chúng tôi cũng giống việc kinh doanh của tôi, lúc thuận lợi thì ai cũng muốn ở bên, đến khi khó khăn mới biết người nào thật sự muốn cùng mình đi tiếp.

Tôi vẫn còn rất mệt, vẫn còn hàng đống khoản phải giải quyết. Nhưng ít nhất từ hôm nay, tôi không cần phải trích thời gian quý giá của mình cho một người đàn ông như vậy nữa.