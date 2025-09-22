Ngày 22/9, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ việc có dấu hiệu của tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, nạn nhân là cháu T.Q.A (8 tuổi, ở xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Đối tượng gây án là T.Q.V. (sinh năm 2012, cùng ở địa chỉ trên, là anh họ của nạn nhân).

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về vụ việc bé gái bị sát hại rồi cho vào bao tải phi tang

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, TS Đặng Văn Cường, Uỷ viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng: Đây là vụ án mạng đau lòng, vấn đề không phải là có xử lý được hung thủ gây án hay không, mà nằm ở chỗ cả nạn nhân và đối tượng gây án đều là trẻ em, có mối quan hệ ruột thịt thân thích, hành vi gây án rất tàn nhẫn và lạnh lùng một cách đáng sợ của đứa trẻ mới chỉ 13,14 tuổi.

Theo ông Cường, trường hợp có căn cứ cho thấy, cháu bé 8 tuổi tử vong là do anh họ thực hiện hành vi sát hại thì sẽ làm rõ nguyên nhân động cơ sự việc, làm rõ diễn biến hành vi. Đặc biệt là xác định độ tuổi của người anh họ để xác định cháu bé này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự hay chưa.

Theo quy định tại Điều 12 bộ luật hình sự 2015, người từ đủ 14 tuổi trở lên mới chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người, trường hợp dưới 14 tuổi thì chưa phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, khoản 2, Điều 12 Bộ luật hình sự quy định như sau: “Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.”.

Theo đó từ đủ X tuổi được hiểu là từ ngày sinh nhật thứ X của người ấy.

Ví dụ: Nguyễn Văn A sinh ngày 20/9/2011 thì ngày 20/9/2025 sẽ được xem là đủ 14 tuổi, và từ đủ 14 tuổi xác định từ ngày 20/9/2025. Bởi vậy ngày tháng năm sinh của người thực hiện hành vi sát hại bé gái 8 tuổi là vấn đề quan trọng để xác định người này đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hành xử hay chưa.

Nếu đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, người gây án sinh trước ngày 20/9/2011 thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người.

Nếu người gây án sinh sau ngày này thì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp người gây án chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị áp dụng biện pháp hành chính là đưa vào trường giáo dưỡng để quản lý giám sát giáo dục theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (ảnh BVPL)

"Đây là một vụ án mạng rất thương tâm, cháu bé đã tử vong và không thể cứu vãn được nữa. Điều đáng chú ý nghi phạm sát hại cháu bé lại là anh họ ở tuổi đời còn rất nhỏ và hành vi bước đầu được xác định là rất tàn nhẫn, máu lạnh.

Có lẽ gia đình và cộng đồng xã hội không mong muốn phải trừng trị một cháu bé ở độ tuổi còn quá nhỏ, gia đình cũng không mong muốn có thêm một người phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật, cũng có thể cháu bé này chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không đủ căn cứ để xử lý hình sự".

Uỷ viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nhấn mạnh: "Việc xử lý hình sự với người thực hiện hành vi giết người là để giáo dục với người phạm tội, đồng thời là để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội. Khi người thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thì vấn đề trách nhiệm hình sự không được đặt ra, chỉ có thể áp dụng biện pháp hành chính là đưa vào cơ sở giáo dưỡng. Tuy nhiên vấn đề phòng ngừa chung phải là vấn đề được quan tâm, cần phải làm rõ nguyên nhân động cơ thực hiện hành vi giết người, làm rõ nhận thức ý thức của người thực hiện hành vi giết người để thực hiện các giải pháp phòng ngừa, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra".