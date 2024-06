Lựa chọn sản phẩm nhựa an toàn cho trẻ em và gia đình

Tác hại khi dùng đồ nhựa sai cách

Trên thị trường hiện nay các sản phẩm nhựa được bày bán nhiều vô kể bởi sự tiện lợi, giá rẻ, đa dạng mẫu mã chủng loại. Thực tế, nhiều gia đình vẫn duy trì thói quen mua sắm tại các hàng quán vỉa hè, hay mua online trên các gian hàng không chính hãng, nên dễ gặp phải tình trạng mua phải hàng giả hàng nhái, hàng kém chất lượng, không nhãn mác,...

Việc sử dụng đồ nhựa rẻ tiền, không rõ nguồn gốc, xuất xứ có thể tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng. Mới đây, tại một số nơi ở châu Á, chính quyền đã phát hiện hàng loạt sản phẩm nhựa cho trẻ em làm từ chất độc hại, vượt ngưỡng cho phép tới hơn 800 lần.

Theo các nhà khoa học, các sản phẩm nhựa chất lượng thấp, có mùi hôi, chưa qua kiểm định có chứa thành phần hóa chất sẽ gây hại tới sức khỏe. Một số nghiên cứu cho thấy nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ gây ra nhiễm độc, ngộ độc, dậy thì sớm và các bệnh về ung thư, tim, vô sinh....

Các sản phẩm an toàn dành cho trẻ em luôn được nhiều gia đình chú trọng

Để bảo vệ sức khỏe gia đình, việc chọn lựa những sản phẩm uy tín, chất lượng, an toàn luôn được các bà mẹ đặt lên hàng đầu. Chị Thanh Huyền (Q.Long Biên, Hà Nội) cho biết: "Khi chọn lựa các sản phẩm dành cho con, tôi luôn ưu tiên quan tâm tới hai yếu tố an toàn & tiện lợi. Do các sản phẩm thường xuyên tiếp xúc trên da hàng ngày và trực tiếp chứa đựng thực phẩm ăn uống nên nguyên liệu không độc hại và thiết kế an toàn cho bé là điều hết sức quan trọng."



Hành trang an toàn cùng trẻ lớn khôn

Thấu hiểu lo lắng đó, suốt 37 năm qua, Duy Tân đã đảm bảo tiêu chí an toàn tuyệt đối trong tất cả các sản phẩm mang tới người tiêu dùng. Trong đó, các sản phẩm dành cho trẻ em như tủ quần áo, thùng đựng đồ chơi, bàn ghế, cho tới bình nước, hộp đựng thực phẩm…của Duy Tân đã trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy của nhiều phụ huynh.

Đại diện doanh nghiệp cho biết các sản phẩm gia dụng được làm từ các loại nhựa an toàn cho sức khỏe của trẻ em như PP, ABS, PS. Nguồn nguyên liệu đầu vào và thành phẩm luôn được kiểm định chặt chẽ cùng quy trình sản xuất chuẩn quốc tế đạt chuẩn ISO, ISCC Plus. Chất liệu dày dặn, chịu được tải trọng cao, sử dụng lâu dài. Các chi tiết được gia công tỉ mỉ, sắc nét, không có góc cạnh sắc nhọn, đảm bảo an toàn cho trẻ khi tiếp xúc. Điều đặc biệt là các sản phẩm có chất lượng cao nên không ra mùi hôi khó chịu khi sử dụng như những loại nhựa thông thường khác.

Bé thoải mái sử dụng sản phẩm hộp Puppy để đựng đồ chơi

Ngoài sự an toàn, các sản phẩm Duy Tân còn đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Thiết kế thông minh, hoa văn bắt mắt, màu sắc tươi sáng, kích thước đa dạng, không những đáp ứng thị hiếu mà còn tăng khả năng lưu trữ trong mọi không gian sống của trẻ. Các sản phẩm có nhiều họa tiết sinh động, gần gũi như thế giới động vật, thiên nhiên, trò chơi, chủ đề theo mùa giúp căn phòng của bé thêm vui nhộn, bắt mắt. Thế giới màu sắc này cũng giúp kích thích thị giác và gia tăng trí tưởng tượng của trẻ, giúp trẻ hình thành thói quen sắp xếp khoa học khi sử dụng những vật dụng thường ngày.



Các sản phẩm phục vụ học tập tiện ích cho trẻ

Một ưu điểm của sản phẩm chính là sự tiện lợi. Sản phẩm Duy Tân có bề mặt nhẵn bóng, dễ dàng lau chùi, vệ sinh. Do vậy, nếu các bé vô tình làm dơ bẩn, hay bụi bặm hàng ngày thì người lớn chỉ cần dùng khăn ẩm hoặc rửa nhẹ nhàng thì sản phẩm cũng mau chóng sạch sẽ.



So với các chất liệu khác, các sản phẩm nhựa dành cho trẻ em vẫn là một trong sản phẩm có giá thành tương đối hợp lý, dễ mua sắm và thay đổi theo mùa. Chính vì vậy mà đây được xem là lựa chọn tiết kiệm cho các gia đình có con nhỏ.

Chia sẻ yêu thương tới trẻ em

Không chỉ mang tới những sản phẩm chất lượng, Duy Tân còn "Chia sẻ yêu thương" bằng nhiều hoạt động cộng đồng hướng về trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam.

Gần đây nhất, Duy Tân đã cùng hàng trăm em nhỏ làng SOS Gò Vấp - TP.HCM đón tết thiếu nhi 1.6 đầy ý nghĩa, với những suất học bổng dành cho học sinh có thành tích học tập tốt, món quà tri ân dành cho các bà mẹ nuôi dưỡng tận tâm. Đặc biệt, mỗi mái ấm còn nhận được những sản phẩm chất lượng cao của Duy Tân (bình nước, bình đá, thùng gạo, bộ lau nhà…).

Nhiều trẻ em và bà mẹ vui mừng nhận quà từ Duy Tân

Trước đó, cuối năm 2023, chương trình đã có nhiều hoạt động chia sẻ yêu thương tới trẻ em chuyên biệt tại quận Bình Tân – TP.HCM. Sắp tới, Duy Tân sẽ tiếp tục lan tỏa hoạt động ý nghĩa này tới nhiều trẻ em ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là khu vực miền núi khó khăn…để mang tới sự động viên tinh thần kịp thời và chắp cánh ước mơ cho những mầm non tương lai của đất nước.



"Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ trưởng thành vô cùng gian nan, kì công. Chúng tôi hi vọng không chỉ đến với các em ngày lễ tết mà còn tạo cơ hội định hướng nghề nghiệp trên con đường phát triển bản thân sau này, để các em tự tin trở thành công dân có đóng góp tích cực cho cộng đồng & xã hội. Dự án không chỉ lan tỏa sự san sẻ yêu thương, giá trị tốt đẹp của thương hiệu Duy Tân mà còn giúp mỗi nhân viên tự hào và hạnh phúc hơn khi được chung tay đồng lòng góp sức tạo nên những điều tử tế." - Đại diện Duy Tân khẳng định.